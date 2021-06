El tiempo se agota, modelo de país y ARA Heroína

El tiempo se agota

“Ninguna dosis de ninguna vacuna vence”, afirmó Carla Vizzotti. Deje de hacer política con la vacunación, por favor. Sé que hay millones de argentinos, muy angustiados, esperando la segunda dosis de la vacuna Sputnik. Y que miles de argentinos murieron por la mala gestión del Gobierno, que no trajo todas las vacunas en tiempo y forma. No sé si vence la vacuna. Sé que vence el tiempo.

Mercedes Moreno Klappenbach

mercedes@designar.com.ar

Modelo de país

Allá por los 70, los movimientos guerrilleros intentaron, a través de la violencia, tomar el poder para demoler el sistema republicano y democrático vigente en nuestro país. Fueron derrotados y no pudieron. Hoy estamos nuevamente en una encrucijada. Muchos herederos de aquellas ideas, hoy instalados en el gobierno actual y con mucho poder, aprendieron la lección. Saben que la violencia no es el camino. Comprendieron que hay un método pacífico que los puede llevar a consolidar el régimen autoritario que pretendían y pretenden instalar. Se trata da ahogar al sector privado destruyendo su rentabilidad. Extracciones de recursos escandalosas, regulaciones que traban la actividad y la generación de empleo, destrucción de la moneda a través de fomentar la inflación, etc., buscan poner de rodillas al sector privado de manera “pacífica”. Esto lleva a una cada vez mayor presencia del Estado a través de una profecía autocumplida. Como las empresas privadas “no funcionan”, hay que expropiarlas para que las administren los amigos del poder. El paso siguiente es “mantener” un sistema de elecciones con triunfo asegurado de por vida, dado que una enorme mayoría de la ciudadanía dependerá de una dádiva del Estado, que los mantendrá en la pobreza de por vida. Sin violencia imaginan cumplir con su sueño truncado en los 70. Las elecciones de 2021 y 2023 nos dan la oportunidad de derrotarlos definitivamente. Esta vez, de manera pacífica. Final abierto.

Guillermo Paniego

DNI 11.451.145

ARA Heroína

Como hija, mujer y cuñada de oficiales de la Armada, he leído con gran dolor que el destructor ARA Heroína se encuentra desde hace 10 años amarrado a un muelle de la Base Naval de Puerto Belgrano, desactivado, con todo lo que eso implica, esperando un repuesto que debe llegar de Gran Bretaña. No sé de quién depende solucionar este gravísimo problema, pero después de tanto tiempo, es imperioso hallarle una solución, antes de que sea tarde y el buque, construido en Alemania con la última tecnología, orgullo de nuestra Armada, deba ser lamentablemente pasado a desguace.

María Lía Campos

DNI 6.640.848

Desarrollo cerebral

Respecto de discusiones sobre la asistencia de los niños a las escuelas hay hechos científicos en relación con el cerebro humano y su crecimiento que quizá deberían mencionarse más. Este órgano posee la organización más compleja que existe en el universo. Entre todos los seres vivientes que tienen uno, el nuestro es el único que sigue creciendo luego del nacimiento (el del chimpancé, por tres meses) hasta más que duplicar su peso inicial. Este desarrollo sucede principalmente en los primeros años de la vida. Para ello, todo cerebro necesita imprescindiblemente de otros cerebros en un vínculo de interacción personal. Lo que no se desarrolla en los momentos claves de este crecimiento no se logrará nunca. El tiempo perdido con la suspensión del vínculo alumno-docente-familia nos dejará una población que tendrá sus cerebros con un menor grado de desarrollo.

Eduardo J. Padilla Quirno

epadillaq@gmail.com

Repitiendo errores

Quisiera recordarle a la oposición lo más obvio, que parece que nadie ve. En este momento el mejor posicionado para llegar a la presidencia en 2023 es Horacio Rodríguez Larreta. Si no se alinean detrás de él, si todos quieren ser presidente, como ocurre en cada elección, volverán a cometer el mismo error. Llegarán otra vez al poder, no sabrán qué hacer con él, y el mismo poder se los va a devorar como lo hizo antes. Lo mismo le ocurrió al actual gobierno. Mientras tanto, en lo único en que están de acuerdo todos los políticos, de todos los partidos, es en perfeccionar errores. Hasta ahora no se ve otra cosa que la misma bolsa de gatos.

Gustavo Gil

gustavogil68@hotmail.com

El origen del Covid

Valioso y necesario el editorial “Covid: preguntas sin respuesta”. Invita a reflexionar en detalle sobre el real origen de lo que provocó la pandemia. Por lo que cabe pensar que si alguien, externo a China, hubiera provocado el inicio de esta situación, el gobierno chino estaría impedido de denunciarlo. ¿Cómo podrían sus autoridades reconocer que fueron engañadas por algún servicio de inteligencia que atravesó sus fronteras e hizo lo necesario para que se desatara la situación que vivimos? Serían el hazmerreír. ¿Una gran potencia mundial no puede impedir la acción externa en la intimidad de su territorio? No se animarían a denunciarlo. Preferirían callar. Es una hipótesis a la que vale prestar atención.

Antonio Las Heras

alasheras@hotmail.com

Buscando un lugar

Quisiera plantear, en particular a los servidores públicos, la necesidad de Amneris Placeres, afiliada a PAMI con certificado de discapacidad y domicilio en CABA. Ella padece las consecuencias de un linfoma de Hodgkin con metástasis óseas. Hasta el momento, a pesar de las numerosas gestiones realizadas ante PAMI e instituciones religiosas, no se ha conseguido alojarla en ninguna. Se han cursado reclamos a las defensorías de la Ciudad de Buenos Aires, de la Tercera Edad de CABA y de la Nación. También hay un reclamo al PAMI, que no ingresa su pedido para una residencia geriátrica porque recién cumple 60 años en diciembre de 2021. Lo único que necesita es un lugar donde pasar de la cama a la silla de ruedas y tener compañía. Amneris me pregunta cómo es posible que tenga asegurado un lugar para morir, pero ninguno para pasar estos meses de su vida.

María Cecilia Jaurrieta

raices885@gmail.com

En la Red Facebook

El Gobierno denuncia penalmente a quienes no cumplan la cuarentena al regresar al país

“¿Y ahora lo anuncian? Deberían haberlo hecho desde que abrieron la frontera”- Adrián Bernasconi

“Que cumplan en hoteles, están todos vacíos y se los puede controlar, así no andan desparramando el virus”- Carlos Di Marco

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION