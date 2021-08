El último lugar, en la estacada, cámaras policiales

El último lugar

De acuerdo con declaraciones de Daniel Herrero, presidente de Toyota Argentina, la empresa se vio en dificultades para poder contratar operarios, ya que son muchos los jóvenes que no han terminado la escuela secundaria. Queda claro que la educación no está dentro de las prioridades del kirchnerismo. Porque una cosa es militar y otra muy distinta es estudiar. Y se ha militado desde el año pasado la cuarentena, las escuelas cerradas, las vacunas que no llegan, pero se hace campaña con ellas de todas maneras. Y el intendente Cáffaro, de Zárate, dice que ahora van a poner en marcha programas que se suspendieron por la pandemia para que los jóvenes terminen el secundario. Lo que sugiere es un parche frente a la exposición de la realidad. Sin palabras. Un pueblo educado es un pueblo que piensa. Y si piensa, se le termina el relato al populismo gobernante. Educar a los ciudadanos no es una cuestión económica, es una decisión política. En una de sus últimas apariciones, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, seguía militando por las escuelas cerradas. Durante 2020 permanecieron cerradas, pero la quinta de Olivos estuvo abierta a todos los visitantes esenciales del presidente Fernández y de su pareja: modelos, actrices, amistades, asesores de imagen. Queda entonces en claro el lugar que ocupa la educación: el último. Sin palabras.

Andrea Cecilia Testa

DNI 16.559.434

En la estacada

Luego de la inconcebible demora en la entrega de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V por parte del gobierno de Rusia, que dejó a más de seis millones de argentinos en un limbo inmunológico, el gobierno nacional finalmente decidió autorizar la combinación con otras vacunas que están disponibles. Esta decisión marca con absoluta claridad que la supuesta amistad de Rusia con la Argentina no era más que un espejismo creado por la ideología de quienes nos gobiernan, ya que literalmente “nos dejaron en la estacada”. Esta expresión proviene de la Edad Media, cuando en los torneos de caballería, realizados en campos marcados con estacas, el que perdía era el que “quedaba malherido en la estacada” y el ganador abandonaba el lugar vivado por el público.

Esto es lo que ocurrió ahora con Rusia. No lo olvidemos nunca.

Hernán Caballero

DNI 13.211.923

Cámaras policiales

Sería de mucha utilidad que los policías contaran con cascos con cámaras, para que puedan grabarse las imágenes cuando estén en acción. Lo vemos frecuentemente en los EE.UU. y en otros países. No debería ser una gran inversión y permitiría tener un respaldo a la hora de repartir responsabilidades, como ocurrió en el caso Chano.

Horacio R. Venturini

DNI 11.105.477

Convivencia

El acuerdo político de convivencia entre los principales referentes de Juntos por el Cambio es una clara evidencia de la carencia de liderazgos en cada uno de ellos y en su conjunto.

Asimismo, los diversos enfrentamientos discursivos que se dieron a conocer públicamente demuestran la inmadurez de la oposición y denotan una debilidad en sus estrategias, en sus planificaciones y en su unidad. Lamentablemente, con estos hechos la oposición no brinda el soporte necesario a la esperanza que buena parte de la ciudadanía tiene depositada en ella y solo suma más desamparo a sus ya maltrechas ilusiones de tener un país mejor.

Confiemos en que la oposición logre alcanzar el criterio y la coherencia imprescindibles para obtener los objetivos que el país merece para retornar al camino de su desarrollo.

Oscar E. García

osedgar@yahoo.com

Solo dos sexos

En España, un profesor de Biología fue sancionado por enseñar en el secundario que solo existen dos sexos. El docente, con 25 años de antigüedad en el colegio, explicó a sus alumnos que los hombres nacen con cromosomas XY y las mujeres, con cromosomas XX, y que, aunque se puedan transformar con operaciones, genéticamente seguirán siendo hombres o mujeres. En palabras del propio profesor, suspendido por seis meses con reducción salarial, “es como si me juzgaran por decir que la Tierra es redonda”.

La historia de la humanidad está plagada de aberraciones como esta, cuando se imponen el fanatismo y la ideología por sobre la verdad científica.

Ricardo Fuentes

fuentesric@yahoo.com.ar

Cementerio de Olivos

El cementerio de Olivos vulnera la ley de discapacidad. Los edificios públicos deben contar con una rampa para el acceso de discapacitados. En este caso, al osario, que posee escalinatas altas que no permiten el acceso al sitio donde están depositadas las cenizas de nuestros seres queridos. En mi caso particular, mi único hijo. Han prometido hacerla y nunca se ocuparon de ello. El intendente Jorge Macri lleva seis años de gestión. Soy la hija del primer intendente de Tres de Febrero y para trabajos menores no se necesita llamar a licitación. Además, entiendo que esa rampa no tendría costo para el municipio, dado que los vecinos pagamos como corresponde las tasas municipales. El secretario de Obras y Servicios Públicos informa que debe llamar a licitación. Todos debemos respetar las leyes, la de discapacidad es una de ellas.

Sonia Beatriz Landin

DNI 5.897.587

Facturas de AySA

He visto con sorpresa que los consumos mensuales por servicios en mi departamento, solo ocupado por dos personas, son los siguientes, de mayor a menor: AySA $2759, Telecom $918, Edenor $884,86, Metrogas $190. ¿Será que quizá sea agua bendita o, quién sabe, agua mineral? Ya que AySA carece de medidores individuales para medir el consumo del agua en las unidades de departamentos, sería justo que revisara con buen criterio su sistema de facturación, en función comparativa con otros servicios de la unidad. Esto, hoy con los sistemas informáticos, sería muy sencillo. Que así sea.

Fernando Aftalión

aftalion.fernando@gmail.com

