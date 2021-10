El verdadero cambio, morosidad judicial, de 1946 a hoy

El verdadero cambio

Para reconstruir un país, primero debe resolverse su base moral y luego la económica, en ese orden. Para generar credibilidad en este aspecto, todos los políticos deberían aceptar que se apliquen las leyes de “ficha limpia y boleta única”. De no ser así, los políticos honestos deberían renunciar, para evitar seguir siendo cómplices de los deshonestos. De no existir partidos mayoritarios que apoyen estos aspectos, nada, pero absolutamente nada, cambiará jamás en la Argentina. ¡La “ficha limpia”, acompañada por la boleta única, es la única opción de cambio! Señores políticos de ambos bandos, tienen la palabra. Sepan pasar a la historia con la dignidad de los verdaderos patriotas. Estoy seguro de que esta carta la firman también la enorme mayoría de los maltratados y desgastados ciudadanos argentinos de bien.

Mauricio Maurette

DNI 13.380.744

Justicia pronta

El excelente editorial del 22 del actual vuelve a ocuparse de la morosidad de la Justicia y reclama la solución del conflicto del enjuiciado con la sociedad en el debido tiempo. Prédica de ese diario favorablemente acogida por la doctrina autoral y judicial, pero no lo suficiente en mi criterio para garantizar ese mandato constitucional. Entiendo que son varias las razones que lo impiden, y que alguna de ellas ha sido omitida en el análisis del tema. Me refiero al exceso de garantismo que, como ocurre con todo exceso, en definitiva conspira contra el propósito que se persigue. La adopción de la oralidad como sistema de enjuiciamiento penal persiguió, entre otros fines, y como lo han hecho todas las reformas de ese sistema, la brevedad de los procesos, imponiendo a los jueces plazos para la íntegra sustanciación de estos, comúnmente incumplidos. La Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado recientemente en relación con ese fin, derecho del justiciable y de la sociedad toda, señalando claramente que el debido tiempo de la respuesta jurisdiccional debe cumplirse en todas las etapas del proceso, lo que significa un claro mensaje a los tribunales inferiores. Más, la incorporación de tratados internacionales a nuestra Constitución nacional echó por tierra la perseguida celeridad del proceso, imponiendo la revisión de lo definitivamente resuelto por el tribunal de juicio, vaciando así de objeto la instauración de tribunales orales colegiados para juzgar públicamente y en instancia única. Y en su aplicación, el mismo tribunal superior mandó luego al intermedio, la Cámara Federal de Casación Penal, revisar los hechos juzgados y el derecho aplicado por aquellos tribunales orales de juicio. De esa manera, sucintamente explicada, los procesos penales, a los que principalmente pero no excluyentemente está dirigido el mandato constitucional, se prolongan en demasía en detrimento de la pronta solución del litigio, con menoscabo del derecho del enjuiciado y de la sociedad toda de ver superada del modo más rápido posible la alarma provocada por el hecho investigado. No entiendo por qué si en 1994, al adoptarse la oralidad e instancia única, la sentencia dictada por un tribunal compuesto por tres jueces letrados era considerada suficiente garantía de certeza y legalidad, admitiendo la impugnación de ella mediante apelación extraordinaria solo en caso de posibles violaciones de principios constitucionales, no lo es hoy, cuando la inseguridad arrecia, como con certeza señala el aludido editorial.

Norberto Giletta

ngiletta@gilettayasociados.com.ar

De 1946 a hoy

La Argentina es el único país que pasó de pertenecer al Primer Mundo al tercero y sigue en caída. Mucha gente no se lo explica, pero el anuario de The Economist de 2020 muestra un gráfico que permite entender todo. Es el gráfico de producto bruto per cápita a través del tiempo. En 1895 fuimos el país con mayor PBI per cápita del mundo. Seguimos arriba en la curva entre los cinco primeros, junto con Canadá y Australia. De repente, en 1946 tuvimos una caída abrupta, con una curva vertical hacia abajo, y quedamos junto a los países africanos, y allí permanecimos con pequeñas oscilaciones hasta hoy. ¿Qué pasó en 1946? El general Perón expulsó a las compañías extranjeras (inglesas, francesas e italianas), se estatizaron las compañías y se impuso la “ley del laboro” italiana. Si la causa es conocida… ¿por qué seguimos en la misma línea? El 14 de noviembre es nuestra última oportunidad.

Juan Carlos Parodi

DNI 4.396.466

Dos objetivos

Entiendo que la designación de un kirchnerista de pura cepa como Feletti y la fijación de precios máximos tienen dos objetivos: 1) mostrar acción, pero en el fondo sabiendo que solo es sarasa para tratar de retener el núcleo duro de sus votantes;

2) que la medición de precios del Indec de este mes refleje una variación lo más baja posible, al tomar precios de productos que tal vez ni se encuentren en las góndolas.

Horacio R. Venturini

DNI 11.105.477

Carnet de navegación

Al Ministerio de Seguridad y a la Prefectura Naval Argentina quisiera decirles que fueron muchos meses de encierro por la pandemia, y ahora a los que nos gusta salir al río y queremos disfrutarlo no podemos hacerlo porque los carnets de navegación deportiva que vencieron en pandemia no fueron prorrogados, como sí se hizo con la licencia de conducir autos. El turno más próximo para iniciar el trámite es el 15 de diciembre. Sería muy positivo postergar los vencimientos hasta después del verano, lo que permitiría navegar y aliviar la tarea del personal administrativo de la fuerza. Es una simple medida administrativa que generará bienestar y movimiento económico.

Manuel Vetrone

manuelvetrone@hotmail.com

En la Red Facebook

Alberto Fernández al FMI: “Esperen para cobrar porque antes que ustedes hay millones de argentinos”

“¡En un país con gobernantes confiables, las deudas se pagan! Bajen los sueldos y comisiones a gobernantes y legisladores y vamos a poder cumplir” - Stella Maris Bontempi

“Por eso la Anses otorgó la jubilación de privilegio a CFK antes que a los miles de jubilados que cobran una miseria”- Corina Torres

“Cuando nos cobran los impuestos, ¿podemos decir que esperen que primero tengo otros asuntos que atender?”- Gabriel Benegas