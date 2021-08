Ellos se lo pierden, vulgaridad, libre albedrío

Ellos e lo pierden

A las recientes declaraciones de la ministra Sabina Frederic respondo que tiene razón: los suizos se pierden la “alta joda” bonaerense de estar parados en una esquina y que nos roben las mochilas, de salir a hacer las compras y que nos asalte un motochorro, de ir a cobrar la jubilación al banco y que nos hagan una salidera. O aún más: que un funcionario público se burle descaradamente de nosotros los argentinos manifestando que peor que la inseguridad cotidiana es vivir en un país aburrido.

César Monicat



Vulgaridad

No es exclusividad del Presidente decir o declarar sistemáticamente cualquier barbaridad, todo su entorno conforma una “orquesta”, una “sinfonía” casi perfecta en ese sentido. Que la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, diga que Suiza es más tranquila frente a la inseguridad, pero más “aburrida”, es reírse en la cara de los argentinos que nos jugamos la vida todos los días simplemente saliendo a la calle. Que la señora Tolosa Paz, precandidata a diputada, declare que “en el peronismo siempre se garchó” muestra no solo vulgaridad, sino mediocridad en el discurso. En tal caso, que haga un estudio sobre cómo evolucionó el sexo en estos dos últimos años, y si no fue bueno, que se hagan cargo.

En fin, como dijo Frederic, tenemos la posibilidad de no aburrirnos en la Argentina, escuchando diariamente con angustia a estos individuos. Y siguiendo con este modo tan coloquial, bien dijo el gran director de cine Campanella: de mínima, que no nos tomen por boludos.

Alberto F. Fíaz



No sorprende

La tan comentada actitud de la profesora de La Matanza no debe sorprendernos si analizamos la evolución de la función docente en las últimas décadas. Tradicionalmente se caracterizó por la vocación como valor esencial y de allí que en una época se los llamó “apóstoles” y hasta se les atribuía una paternidad secundaria de sus alumnos. Después pasaron a ser “trabajadores de la educación”, en la creencia de que esa denominación casi proletaria solucionaría todos los problemas, pero entre una punta y otra quedó sin atender el problema de la “profesionalidad” en la formación y en su ejercicio, de tal modo que se volviera al reconocimiento social de otra época. Lo peor es que muchos de los “trabajadores de la educación” cambiaron, como tales, el eje de su compromiso, que ya no es con el alumno, sino con el “patrón”, que es el gremio. Esta docente es un ejemplo claro de quien cumple su rol acabadamente.

Luis Antonio Barry



Libre albedrío

Donar alimentos y dar planes es muy bueno al principio, pero con el tiempo solo crea dependencia y pereza... Los niños necesitan estudiar, aprender un oficio y una vez educados emprender su propio camino. Educados con espíritu crítico, para que cada quien viva su libre albedrío y tome sus propias decisiones. Ideologizar la educación no es el camino, porque solo en la diversidad se construye una sociedad amplia, justa y equitativa. Educar, educar y educar es el camino, y como sociedad debemos defender esa bandera. Muchos se preguntan cómo. Se hace participando, sobre todo votando, pero también integrando las cooperadoras escolares e instituciones intermedias .

Viviana Varela Gaubeca



Fuerzas Armadas

Hace años que escuchamos en boca de muchos políticos que la Argentina no tiene hipótesis de conflicto y por lo tanto las Fuerzas Armadas no son necesarias, o por lo menos están sobredimensionadas. Evidentemente son personas que no entienden lo que es una hipótesis y menos lo que es un conflicto. Como siempre, la teoría es a veces difícil de entender y los hechos concretos son fáciles de explicar. Pues ahora Chile les da la oportunidad a los políticos de café de entender con hechos algo que ya deja de ser una hipótesis y lo que es concretamente un conflicto.

Florencio Olmos



Victoria

El Presidente califica con encomio a una pedagoga desquiciada, alentando así el destrato como método educativo. El Pata Medina preside actos que por su condición ante la ley le están vedados, rodeado de literales forajidos. D’Elía corta en público, desafiante, la tobillera que le fue mandada por la Justicia... Entretanto Máximo Kirchner, siempre tan simplificador, acusa a los medios de incitar al odio.

¿Algunos de verdad creen que todo ese dislate se cura haciendo la V de la victoria?

Carlos F. E. Neme



Marxismo, al Máximo

Excelente y más que ilustrativo el editorial “Marxismo, al Máximo”. Una clara explicación que revela que el marxismo genera riqueza para pocos y niega oportunidades a muchos. En cambio, el capitalismo genera riqueza a muchos y oportunidades a todos.

Juan Pablo Chevallier-Boutell



Olimpia de Oro

Creo que es hora de que el noble periodismo argentino considere, con su voto, a un deportista discapacitado merecedor del Olimpia de Oro. Llegar a triunfar en su patria o en el exterior en toda una carrera es el fruto de un esfuerzo igual o mayor que aquel que disfruta de todas sus capacidades físicas. Los griegos consideraban que todo deportista llevaba dentro de sí una invisible llama que no se extinguía jamás. Un memorable film llamó a los deportistas olímpicos muy ajustadamente “carrozas de fuego”. Y mucho más virtuosa está presente en los humanos esa llama cuando una limitación física, en vez de extinguirla, la alimenta.

Guillermo Bellotti



