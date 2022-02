Elogio al PC chino, fuentes periodísticas, Ucrania y la OTAN

Elogio al PC chino

El embajador en China, Sabino Vaca Narvaja, alabó el comunismo chino como si este fuese el sistema que todo pueblo desea. Su opinión personal no debería arrastrar al pueblo argentino, que claramente quiere otra cosa. Como sus dichos fueron vertidos durante una visita oficial, de algún modo, la comitiva encabezada por el propio presidente de la Nación aparece avalando lo que dijo el embajador. Teniendo en cuenta la crisis que vive el mundo actualmente, sería catastrófico cometer el mismo error que cometimos en la Segunda Guerra Mundial, con nuestra sospechosa neutralidad. La oposición debería intervenir aclarando que la Argentina democrática no admira el comunismo chino.

C. Gustavo D’Agostino

Fuentes periodísticas

En el episodio protagonizado por la portavoz presidencial a raíz de la consulta de una periodista de la nacion durante una conferencia de prensa, la señora Cerruti podría haber salido mejor parada de la situación apelando a la conocida respuesta “no tengo información oficial para brindar sobre ese tema”. Además, al margen de cualquier consideración ideológica o de otra índole, su opinión sobre la presunta invalidez de la información conseguida de una fuente no especificada no tiene asidero. Si lo tuviera, no se justificaría que, al final de su artículo 43, la Constitución nacional advierta que “no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística”. Esa defensa, pilar de la libertad de prensa, está principalmente destinada a beneficiar al público, que de ese modo se salva de que se le oculte lo que a tal o cual funcionario no le conviene que se sepa.

Por último, conozco a Jorge Liotti, editor de Política del diario y firmante del texto que motivó lo sucedido. Tuve el gusto de ser uno de sus profesores cuando estudiaba Periodismo en la Universidad del Salvador (USAL). Su trayectoria lo sitúa muy por encima de cualquier intento de desvalorizar la información que publica.

Norberto Beladrich

Profesor emérito USAL

Ucrania y la OTAN

Esta es una réplica a la carta del 31/1/2022 de mi apreciado Gustavo Sterczek. Como buen historiador debe recordar lo sucedido con la crisis de los misiles de la URSS en Cuba (1962) a 100 km de la Florida, EE.UU., donde casi estalla una guerra nuclear en plena Guerra Fría. Kruschev, el secretario general de la poderosa Unión Soviética, tuvo que retirar los misiles y destruir sus lanzaderas, a pesar de los pataleos del imberbe dictador Fidel Castro. Esa era, en aquel entonces, una “línea roja” para los norteamericanos y hoy esa misma “línea roja”, esta vez para Rusia, pasa inevitablemente por la vecina Ucrania, donde Rusia cree que la OTAN no puede ni debe establecer misiles todavía más sofisticados que los de 1962. Occidente ya la tiene casi totalmente rodeada a la Federación Rusa con los ejércitos de la Alianza Atlántica en Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania y Bulgaria, por lo que resulta natural la necesidad de establecer un Tratado de Seguridad donde Ucrania quede fuera de la OTAN. Dimytro Kuleba, ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, se comporta como aquel Fidel Castro desafiando a Rusia con sus tres inconseguibles “líneas rojas”: ningún compromiso territorial, ninguna negociación directa con los prorrusos del este y ninguna injerencia con su asociación a la OTAN. Como hijo de polacos recuerdo muy bien la historia de los cosacos ucranianos del genocida Bogdan Jmelnitsky masacrando, en los años 1600, tanto a judíos como a polacos. Ucrania hoy tiene todas las posibilidades de negociar racionalmente acuerdos económicos y comerciales de libre mercado tanto con la Unión Europea como con la Federación Rusa y no malgastar sus maltrechas reservas en la compra de armas, arriesgando vidas humanas y jugando a la guerra.

Víctor Zajdenberg

Aborto

Espero que el presidente Fernández, que tanto admira a China, sepa que el mismo año en el que él introdujo el aborto en nuestro país China dispuso restringirlo, salvo por razones médicas, por una terrible crisis demográfica.

Eduardo M. Schweitzer Benegas

Parque Rivadavia

Me hago eco de la carta de la señora Maito. Asisto a las reuniones de la comuna 6, que convoca el gobierno de la ciudad. Desde hace más de un año vengo insistiendo en mi inquietud por los ruidos molestos que se producen en el parque: murgas, clases de gimnasia, entrenamiento de perros, partidos de fútbol, payasos, clases de tango, teatro, megáfonos, altoparlantes. Es en vano, porque mejora una semana, pero después volvemos al loquero de siempre. No entienden que hay gente mayor, enfermos, niños autistas, nada les importa. Solo lo popular. Lamento profundamente mi tiempo perdido en esas reuniones que se convocan supuestamente para resolver problemas.

Ana Di Leo

Cementerio Chacarita

Desde principios del pasado año cerraron la entrada para vehículos y la puerta peatonal del cementerio de la Chacarita, sobre la calle Garmendia. Tengo 83 años e iba asiduamente a visitar a mis seres queridos que descansan en la galería 22, frente al crematorio, y es para mí la entrada más cercana a dicha galería. Desde niño entro por ese lugar, tomo el colectivo 44 en la esquina de mi casa y me deja justamente en esa entrada, y luego camino hasta la galería. Desde el momento en que la cerraron, no puedo concurrir más porque no puedo caminar el largo camino desde la entrada principal. ¿Esta es la preocupación del gobierno de CABA? Pero utilizaron un segmento de terreno del cementerio para realizar un parque para vista de edificios que construyeron frente a la Av. Elcano. Por otra parte, la desidia en la limpieza y la destrucción edilicia son moneda corriente: Hay grandes goteras de agua en las galerías, y los nichos inferiores están sin usar o los cajones en mal estado.

Emilio René Bianchetti

