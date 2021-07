Embargo, falta tiza, en libertad

Embargo

El único embargo en Cuba es el que la dictadura ha impuesto sobre los derechos humanos de los cubanos por más de sesenta años.

Falta tiza

Soy docente por vocación y por convicción. La elección de la carrera no fue nunca mi tercera ni mi cuarta opción. Jugué a la maestra vestida con camisas blancas de mi abuelo y los muñecos eran mis alumnos. A Dios gracias y a pesar de los vaivenes del país, mi familia trabajó incansablemente para vivir una vida acomodada, sin ningún tipo de necesidad ni privación. Y sí, yo elegí ser docente. Me preparé en un instituto nacional de profesorado de alto nivel académico y nunca dejé de actualizarme. Y más de 30 años de aula me enseñaron lo que en los libros no se puede aprender.

Fui oído y voz. Puse el alma, el corazón y los límites que hicieron falta. Cometí errores y trabajé para no volver a equivocarme. Fui cuidadora, compañera de juegos, consejera y madre sustituta. Los amé siempre como a mis hijos y recé en las noches por ellos. Para que tuvieran una vida y un país mejor.

La docencia es una vocación y un servicio al otro. Es empatía, es amor protector y desinteresado. Ser docente bajo ningún punto de vista es un fracaso. Lo que definitivamente es un fracaso es la clase que históricamente nos representa como tales. Mucha exposición, mucho discurso y poca tiza.

En libertad

El Estado financia una gran encuesta nacional cuyo costo se paga con nuestros impuestos. Las PASO son un ejemplo más del Estado condicionando la democracia. Los partidos políticos deben ser el sustento y la base democrática donde se exprese la voluntad popular sin condicionamientos impuestos por el Estado. Espero que nuestros dirigentes despierten y asuman la responsabilidad superior de asegurar y afirmar la libertad en todas sus expresiones. Todas las reglamentaciones que nos han sido impuestas en los últimos 30 años nos llevan a vivir en libertad condicional. Estamos en el peor de los mundos si no recuperamos las conductas de sentido común y tradición democrática que hicieron grande a nuestro país. La Constitución nacional establece las reglas: todas. Basta de leyes y políticos oportunistas que nos están destruyendo como nación. Exijamos vivir en libertad al amparo de la Constitución.

100.250 muertos

No tengo palabras para describir la emoción que me produjo ver la sobretapa del jueves 15 de julio para visualizar la tragedia mayor de la historia argentina. Primero reconocer la creatividad del equipo de la Redacción de la nacion, ya que con esas pequeñas estrellas pudieron hacer visible la magnitud del desastre. Nos provocó un impacto similar al que vivimos cuando entramos al Museo de la Historia del Holocausto de Jerusalén. Nos hace tomar conciencia, primero, de la pérdida de tal cantidad de seres humanos: 100.000. Por el otro, nos hace pensar en la irracional decisión gubernamental de rechazar la negociación para la compra de la vacuna de Pfizer, que fue la primera en ser aprobada por la Anmat y la primera que hubiera estado disponible para nuestra población. No debería ser minimizado, ya que es evidente que miles y miles de ciudadanos murieron como consecuencia de esa decisión.

Otra Conadep

Como simple ciudadano solicito a todos los partidos políticos que, ante las elecciones que se avecinan, se comprometan a formar una comisión, al estilo de la Conadep, para investigar las acciones llevadas a cabo por los miembros de los gobiernos nacional, provinciales y municipales en sus ámbitos ejecutivo, legislativo y judicial en la gestión de la pandemia. Nuestros muertos, sus familiares, sus amigos… la sociedad toda necesita que esas muertes no hayan sido en vano. Que por lo menos quede el mínimo consuelo de buscar justicia. Ningún corrupto, ladrón, mentiroso, inmoral, hipócrita, soberbio debe quedar impune. La Conadep nos dio el respaldo ético para construir una democracia, algo semejante en la gestión de la pandemia nos daría la esperanza de poder confiar en nosotros y llegar a vivir en paz.

Patrimonios

Uno de las temas más delicados que se plantea en el orden institucional que no se tiene en cuenta es conocer cómo los funcionarios del Estado han incrementado sus patrimonios.

El Ministerio Público Fiscal de la Nación debería actuar de oficio con aquellos que no pueden justificar los bienes que tienen y su tren de vida. Para algunos sería una caza de brujas, pero sería interesante para sanear la salud pública y además como ejemplo para que los corruptos vayan poniendo sus barbas en remojo.

Lejos de la realidad

Cuántas ONG trabajando para ayudar a los más marginados y desprotegidos de la sociedad. Cuántos pobres que no tienen que comer, que no reciben asistencia sanitaria adecuada, abandonados a su suerte por un Estado ausente, que devora recursos del sector privado, totalmente asfixiado por la carga tributaria, para malgastarlos en ineficiencias crónicas. En medio de este drama argentino, infligido por nuestras propias ineficacias, leemos la noticia de que el Ministerio de Salud de la Nación llama a licitación para adquirir diez mil penes de madera. No debe haber mayor prueba del alejamiento de la realidad que produce el poder que esto. ¿En qué cabeza entra esto? ¿No corresponde una acción judicial contra los funcionarios que promueven estas acciones? ¿Qué significa “que Dios y la patria me lo demanden”?

