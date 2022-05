En mis zapatos, la cuestión moral, demoras en el censo

En mis zapatos

Y esto también pasará… pero somos muchos los que jamás vamos a olvidar lo que nos hicieron a las víctimas de Covid. Jamás. Y para los que no dicen nada, para los que justifican la forma en que el gobierno nacional trató el tema vacunas y la pandemia en general, les pido que se pongan alguna vez en los zapatos del otro, por ejemplo, en mis zapatos. Y después que me cuenten qué sienten. Haber perdido a su marido como yo perdí al mío porque se murió internado y solo, hace exactamente un año, mientras ellos seguían de fiesta y se ponían las vacunas robadas

Señor Presidente, le digo que confesar no es disculparse. Y esto último es algo que todavía no escuché de ningún protagonista de este desastre que hicieron con las vacunas.

Carmen Garzón Maceda

La cuestión moral

En relación con la fiesta de Olivos realizada en plena pandemia, el presidente de la Nación ofreció $1.600.000 y la primera dama, $1.400.000 como reparación integral para extinguir la acción penal, propuesta aceptada por el fiscal de la causa. Sin embargo, esto debe hacer reflexionar sobre los daños causados a la sociedad. No se debe olvidar el decreto que confinó a todos a raíz del coronavirus; los dictados en las semanas siguientes por el Presidente y violados en esa fiesta y en otras reuniones en la residencia de Olivos; los 130.000 muertos la falta de vacunas, su robo, los privilegios de ciertos amigos que tuvieron acceso al vacunatorio vip, las mentiras del primer mandatario. Si bien el art. 59 inc. 6 del Código Penal permite extinguir la acción legal, hay un aspecto sumamente inmoral en este proceso que hace que no deba terminar solo en una espuria reparación integral, dejando de lado una investigación por los delitos que se cometieron. Ante los abusos denunciados se exigen indudablemente conductas diferentes y no que la causa se cierre con un pago, como si no hubiera pasado nada.

Mario A. Parafati

Demoras en el censo

Ayer comenzaron a censar temprano en mi edificio, en el barrio de Belgrano, hasta el quinto piso. Se fueron a las 10.30, prometiendo regresar a las 11. Pero eran las 13 y todavía no habían vuelto. ¿Qué clase de censo fue este? Poca eficiencia y seriedad.

Marta Leal

Negación

El lunes completé el censo digital, y como ya lo suponía por lo que había leído, mi hijo Agustín, que tiene un retraso madurativo, asistió a un colegio especial y no puede acceder a un trabajo formal, no entró en las preguntas establecidas. Negar la discapacidad a través de la no pregunta no los desaparece. Solo los discrimina.

Inés María Astigueta

Género

La verdad no importa. El resultado del censo, en cuanto a la cantidad de varones y mujeres que habitan en la Argentina, es incierto, pues el requerimiento a ese respecto está sustituido por “la identidad de género” que admite tantas especies como las percepciones que la fantasía del censado declare.

Alberto Solanet

Exceso de velocidad

Así como decimos que por parte de la Justicia se utiliza una puerta giratoria con los delincuentes, del mismo modo es inadmisible que una persona que tiene varias multas por exceso de velocidad siga libre; esa actitud criminal derivó en la tragedia reciente de Palermo. La Justicia llega tarde, el Estado llega tarde, la Argentina atrasa.

Diego O. Mórtola

Mercado de Liniers

La mudanza del Mercado de Liniers otorgará a la ciudad de Buenos Aires espacios para realizar proyectos que beneficien a la comunidad. Creo que sería importante recordar que lo que el vulgo llama Mataderos fue un barrio originalmente llamado Nueva Chicago, ya que en ea ciudad norteamericana existían muchos mataderos de porcinos y vacunos. Me parece bien y honroso que los medios en general y los moradores de ese barrio insistan en llamarlo como fue originalmente, ya que el Frigorífico Municipal ha sido demolido y el Mercado de Liniers se mudó, el Hospital Santojanni fue destruido y los futbolistas –hace muchas décadas– organizaron lo que hoy se llama club de fútbol Nueva Chicago.

Néstor O. Ermili

Reintegro

Soy una jubilada más de este hermoso país. Como me indican en el banco, para hacer la “fe de vida”, hay que hacer una compra en supermercados o farmacias. He efectuado una compra en un supermercado de Caballito el 4 del actual, por un importe de 2894,08 pesos. El ticket aclara que sería el banco el que reintegraría el 20% de descuento como jubilada. Hasta el 16 del actual no se me ha reintegrado el importe correspondiente. No alcanzo a comprender qué es lo que genera esta demora, que, como es lógico, con la inflación desbordada que sufrimos, nos perjudica en nuestros magros ingresos.

Isabel Ayala Bonilla

Frecuencias del tren

Sabemos todos que es difícil pedir coherencia en un país incoherente. Pero ¿puede alguien explicarme la razón por la que en el ferrocarril San Martín, que tomo periódicamente para concurrir a mi trabajo de servicio doméstico, la frecuencia diaria en la semana sea de 45 minutos y domingos y feriados de 15 minutos? Quien lo desee puede corroborar este dato en la página del ferrocarril San Martín. Por favor, ¡coherencia!

Andrea Silvana Núñez

En la Red Facebook

Censo 2022: le costará al Estado menos que las elecciones

“Si no solucionan los problemas que aparezcan o los dibujan… nos saldrá caro”- Elsa Beatriz

“Una vergüenza. ¿Por qué no lo hicieron un día de votación? Además de pagar toda esa plata, es un día con el país parado, sin producir”- Viviana Barrionuevo

“Totalmente incompleto”- Walter Marcelo Whitty

“Qué vergüenza la forma en que derrochan el dinero que sale del lomo de los pocos trabajadores”- Alfonso Luis Rasmussen