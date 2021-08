En otro país, se alquila quinta, retrocediendo

En otro país

Escuché exponer a la candidata Tolosa Paz y quedé sorprendido de la disociación entre sus dichos y la realidad existente en nuestra querida y pisoteada Argentina. Es irritante escuchar descifrar la realidad con tanto sesgo, hablando de los puestos de trabajo creados, la mejora de la economía y de los derechos que el Gobierno graciosamente “otorga” y se le deben agradecer. Habló, entre otros temas, de erradicar la pobreza, hacer crecer la economía, frenar la inflación, fomentar las inversiones y priorizar la educación, aunque sin siquiera amagar a decir cómo piensan hacerlo. Y, por supuesto, la decadencia argentina de los últimos setenta años es toda culpa de los cuatro años del gobierno anterior. Ya lo decía un conocido y fallecido general, con origen golpista y actuación filonazi, que “la única verdad es la realidad”. Y la realidad es que las medidas que toma este “Frente de Todes” van exactamente en la dirección opuesta a lo que simulan querer lograr. Y las recetas que aplica y pretende profundizar están por demás probadas en el mundo, con un extenso listado de países que se hundieron al aplicarlas. No se sabe muy bien qué méritos probados tiene o qué pergaminos exhibe la candidata, pero lo indudable es que, a sabiendas, tergiversa la realidad o cree que se postula en otro país y por otro espacio político.

Francisco E. Cavallero

DNI 16.161.134

Se alquila quinta

Alquilo quinta en zona de Olivos, apto profesional. Especial para la realización de fiestas infantiles,

cumpleaños, bar mitzvah, Navidad y año nuevo, y cualquier otro tipo de fiestas, a elección. En caso de pandemia, garantizamos la realización de las mismas. Se aceptan mascotas; tratar directamente con el encargado del lugar.

Julio Vicente Uriburu

jotauriburu@hotmail.com

Retrocediendo

Más de seis millones de personas mayores, entre ellas mi esposa, esperan angustiadas que las llamen para vacunarse con la segunda dosis de Sputnik V habiendo recibido la primera dosis hace ya cuatro meses o más. Ahora se formula un nuevo anuncio, sobre segundas dosis de fabricación nacional, pero vale recordar que en diciembre del año pasado algunos de los prestigiosos infectólogos que asesoraban al Gobierno ya habían advertido que había problemas de producción para este segundo componente. En ese entonces tenían a disposición 13 millones de vacunas Pfizer que rechazaron para que no se molestara el “amigo” Putin o interfirieran con los negocios de algún alto funcionario. Muy linda la “selfie” de la ministra Vizzotti y la asesora Nicolini haciendo turismo en la Plaza Roja de Moscú. Todavía nadie explicó a qué fue también hace dos meses a Cuba, todo pagado con nuestros impuestos. Ahora que se acercan las elecciones y la variante delta muestra sus peligrosos dientes el Gobierno retrocede en chancletas y firma un tardío contrato con Pfizer.

Sería bueno no olvidarse de que el pasado 24 de marzo, en un acto en Las Flores, la vicepresidenta dijo, provocadora: “¿Quién diría que las únicas vacunas con que contamos son rusas y chinas?”.

Qué cosa, ¿no?

Eduardo Gustavo Zaretzky

coneduar@hotmail.com

Ciclistas

Y las obligaciones de los ciclistas, ¿para cuándo? Pasan con el semáforo en rojo y no respetan al peatón que intenta cruzar correctamente por la senda peatonal con el semáforo a su favor. Invaden y circulan por las veredas como si nada, a veces a toda velocidad, a pesar de existir una ley que prohíbe hacerlo a los mayores de 12 años. Estas infracciones, y tantas más, son una muestra de la prepotencia de la gran mayoría de los ciclistas y de su total desprecio por las normas de tránsito y convivencia. La promoción del uso de la bicicleta, algo que celebro, debería venir acompañada de una campaña de concientización y educación vial para ciclistas, y, luego de ello, del control y la sanción de las infracciones que cometen.

Antes de recurrir a este medio para expresar mi reclamo, busqué canalizarlo a través de la página del gobierno de la ciudad, pero no encontré en ella un espacio donde hacerlo. La sección referida a Tránsito y Transporte, que incluye el tema bicicletas, gira en torno a la Ecobici, a las bicisendas y al estacionamiento de bicicletas. Parece que solo se atienden las necesidades y el bienestar de los ciclistas, y que los ciclistas solo tienen derechos. Y sus obligaciones, ¿para cuándo?

Margarita De Ridder

DNI 13.753.171

Estacionamiento

Muchas veces los contribuyentes son afectados severamente por innumerables normativas de justificaciones opacas, dispuestas por funcionarios de segundo o tercer orden, sin ningún aval sobre su capacidad para tomar decisiones que afectan a millones de personas. Muestra de ello son las resoluciones generales de la Afip. En este caso no me referiré a un nuevo impuesto u otra restricción a la libertad de comercio, que son las más típicas, sino a la falta de comunicación de las razones que han llevado al gobierno de la ciudad a retomar el sistema de estacionamiento que existía antes de la pandemia. Me pregunto si al no haber habido modificación en las restricciones al transporte público (justificado porque la pandemia sigue y solo hay 14% de la población con la inmunización completa) se vuelve a limitar el libre estacionamiento. El cuadro de salud pública no ha variado significativamente respecto de la situación que justificó facilitar el transporte con vehículos personales, peor aún con la amenaza latente de la variante delta. ¿Qué motivo ha llevado al gobierno de la ciudad a tomar una medida que no tiene justificación alguna desde el punto de vista sanitario? ¿O son razones de intereses económicos los afectados?

Eduardo López Mondo

DNI 11.359.448

En la Red Facebook

Sputnik V: este mes habrá 3 millones de segundas dosis producidas en la Argentina

“Ver para creer “- Viviana Vinnitchenko

“¿Un año tarde?”- Lia Martha Lia

“Luego de cuatro meses de haber recibido la primera dosis, ¿no hay problema en tener la segunda?”- Carlos Armando Uñates

“No les creo nada”- Marta Romero

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION