Enemigo, coparticipación, boleta única

Enemigo

El presidente Alberto Fernández declaró, en Alemania, que su enemigo es el expresidente Mauricio Macri. Con el mayor de los respetos, me parece por lo menos poco feliz que un presidente considere enemigo a su antecesor, cuando la Real Academia define el término: “Dicho de una persona o de un país contrarios en una guerra. Persona que tiene mala voluntad a otra y le desea o hace mal” (sic).

Con esas actitudes la Argentina no saldrá adelante.

Roberto Meneghini

Coparticipación

Leí la noticia de que un grupo de gobernadores, con la clara intención de influir sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, difundió su opinión sobre la disputa que actualmente mantienen el gobierno nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la quita de fondos a esta última. La nota dada a conocer, firmada por varios gobernadores, señala en uno de sus párrafos que “la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia. Las provincias son preexistentes a la Nación y nuestra Constitución se funda en pactos preexistentes”.

Habría que destacar que en 1853 las provincias preexistentes eran trece y en 1860, con la incorporación de Buenos Aires, pasan a ser catorce. Las demás fueron incorporadas como tales a partir de 1951, pues integraban territorios nacionales. Estimo entonces que algunos gobernadores no deberían haber firmado ese documento.

Oscar Ferrario

Boleta única

Hace varios años que desde el Partido Verde venimos promoviendo la boleta única. Incluso realizamos un campaña de concientización con la consigna “¿Sabías que para el desarrollo de cada elección se necesitan más de 200.000 árboles?”. Por eso fue muy importante el paso dado el jueves 5 de mayo en el Congreso de la Nación, al aprobar la moción para emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto a tratar el tema. Esto es algo así como ultimátum para que se constituyan, debatan y lo resuelvan. Este cambio significará mayor sustentabilidad ambiental, más transparencia, menos oportunidad para las trampas y un mejor control y cuidado del voto de cada ciudadano/a, bajando el gasto que cada elección representa para el conjunto de los argentinos. Además, la boleta única de papel terminará con el monopolio de los grandes conglomerados políticos y ayudará al surgimiento de nuevos espacios y liderazgos que tienen menos recursos y capacidad de fiscalización en todo el país. Con este cambio, los candidatos/as estarán en igualdad de condiciones para presentarse y ser elegidos. Y los ciudadanos, con mayor libertad para elegir.

Silvia Vázquez

Presidenta del Partido Verde

Autoritarismos

La columna de Mario A. Fernández Moreno sobre el peligro de los gobiernos autoritarios, publicada el 9 de mayo, expresa lo siguiente: “Nadie duda hoy de que el estalinismo, el nazismo y el fascismo fueron regímenes autoritarios (en rigor, los dos primeros fueron específicamente totalitarios, por su ‘vocación universal’, aunque la distinción sea solo una cuestión de grados y posibilidades), pero la realidad a veces torna difícil atribuir esa categoría a gobiernos actuales”. Es difícil no coincidir con esos conceptos. Sin embargo, hay que señalar algunos aspectos históricos que no pueden ser omitidos sin que afecte la cabal comprensión de esos textos. Si bien es correcto afirmar que las dimensiones autoritarias del fascismo fueron menores, sobre todo si se tiene en cuenta que tuvo diferentes etapas históricas, pero en una de ellas dictó las leyes raciales, que consagraron la condena ontológica (“por ser” y no “por hacer”, como es la persecución política) de los judíos, y ello es la cota más alta del totalitarismo.

Además, asimilar en forma absoluta la naturaleza totalitaria del nazismo y el comunismo puede ser cuestionado, y ello es lo que Hanna Arendt expresa cuando dice que “el sistema bolchevique, a diferencia del nazi, jamás admitió teóricamente que pudiera practicar el terror contra personas inocentes y, aunque a la vista de ciertas prácticas esta posición pudiera parecer hipócrita, constituye toda una diferencia”.

Adolfo Kuznitzky

Alberdi

“Todas las gentes que no producen por sí mismas son mantenidas por el producto del trabajo de los otros”. Creo que debería exigirse en el ciclo secundario la lectura del discurso pronunciado por Juan Bautista Alberdi en el acto de colación de grado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales el 24 de mayo de 1880.

Luis Diego Zorzano

Amnistía e Israel

Días atrás, Amnistía Internacional confeccionó un informe en el que acusa al Estado de Israel de apartheid, remontándose, para afirmar esa hipótesis, hasta la misma creación del Estado, que este mes habrá de cumplir 74 años de existencia, resuelta en 1947 por la gran mayoría de los países de formaban parte de las Naciones Unidas. Como docente, desearía solicitar que Amnistía tome en consideración, en primer término, que Israel es la única sociedad democrática del Medio Oriente donde todos sus habitantes, judíos, árabes cristianos y musulmanes, drusos, etc., pueden ejercer sus derechos de acuerdo con la ley. La minoría árabe, que conforma sus propios partidos políticos, no solo está representada en la Kneset (Parlamento), sino que integra la actual coalición de gobierno. Y para ilustrar a los integrantes de Amnistía Internacional debo comunicarles que el Poder Judicial de Israel también posee miembros de esas minorías en todos sus estamentos, incluso en la Corte Suprema, donde Khaled Kabub, árabe musulmán, con una extensa trayectoria judicial previa, acaba de asumir como juez supremo. ¿Podría Amnistía Internacional confirmar la existencia de estas libertades en otros países de Medio Oriente y en otros del planeta en el que vivimos?

Víctor Zajdenberg

