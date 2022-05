Engaño educativo, hambre de justicia, terreno del Ejército

Engaño educativo

En estos días se habla de la provincia de Formosa y el hecho de que un estudiante pase de año debiendo 19 materias previas. No hay que ir tan lejos: en la provincia de Buenos Aires el Ministerio de Educación determinó exactamente lo mismo, solo que lo maquilló para que no sea tan obvio. Como docente de la provincia fui primero testigo del engaño de la educación virtual, que nunca se dio de manera plena en las escuelas de gestión estatal. Dos años después soy testigo del daño que produjeron en mis estudiantes las escuelas cerradas tanto tiempo, sin justificación más que el capricho de los sindicatos afines al oficialismo. Un daño muy grande y con consecuencias terribles para el futuro. Pasar de año sin los conocimientos adquiridos tiene un límite, que es la universidad. Se está condenando a los chicos a no tener ni siquiera la posibilidad de ser profesionales. Ni hablar si son estudiantes de escuelas de gestión estatal, donde para tener clases dependen del humor del sindicalista de turno…

Leonardo M. Álvarez

Hambre de justicia

El populismo kirchnerista es el gran responsable de la decadencia de la Justicia y del crecimiento de la inseguridad y el narcotráfico. No es casualidad que las causas de corrupción se demoran demasiados años en resolver y ha habido sentencias de absolución sospechadas de parcialidad. Hay decenas de juzgados vacantes desde hace años, que están siendo desatendidos por jueces subrogantes. Los testigos protegidos están desprotegidos, los fiscales que hacen bien su trabajo son enjuiciados y la puerta giratoria no para de girar, desalentando a las fuerzas de seguridad. Tratan de aumentar varias veces los jueces de la Corte Suprema, pero no han cubierto la vacancia que dejó Elena Highton de Nolasco en 2021. Las designaciones en el Consejo de la Magistratura son el campo de batalla para conseguir el único rumbo claro de este gobierno, que es lograr –a cualquier costo– la impunidad de Cristina Kirchner en las muchas causas de corrupción en las que está procesada. El kirchnerismo no solo ha aumentado la inflación, la pobreza y el hambre de alimentos. También ha despertado mucha hambre de justicia.

Ricardo E. Frías

A contramano

Los agricultores argentinos, responsables de la mayoría de las divisas con que cuenta el país, estamos desanimados al ver que el Estado se queda con los dos tercios de nuestras cosechas. Hace oídos sordos a nuestros justos reclamos y no entiende que si nos dejaran cobrar lo que nos corresponde y percibiendo solamente los impuestos –como cualquier otra actividad– podríamos sembrar un 30% más de superficie y emplear más técnica y más fertilizantes. De esa manera, se podrían obtener hasta un 50% más de divisas para el país. El pueblo tiene que tomar nota de esta negativa posición y ayudarnos a hacerles entender a estos poco virtuosos gobernantes que están yendo a contramano del camino que lleva al éxito del país. Que no llegue el día en que nos cansemos y dejemos de sembrar en el país de la agricultura más eficiente del mundo.

Ricardo Olaviaga

Terreno del Ejército

Indignación y repudio. Esos son los sentimientos que me produce escuchar a la portavoz del Gobierno decir que el fallo de la Justicia que obliga al Ejército Argentino a entregar en 60 días un terreno ubicado en las afueras de la ciudad de Bariloche a los mapuches es una cuestión entre estos y el Ejército. Le digo a la vocera presidencial que este no es únicamente un problema del Ejército con los mapuches, muy por lo contrario, es un problema de todos los argentinos. Con su respuesta pone de manifiesto no solo una total ignorancia de la historia argentina, sino también de las funciones que tiene la persona que ejerce la primera magistratura, ya que, como tal, es el jefe de las Fuerzas Armadas y por lo tanto debe comprometerse en su dirección, respaldo y defensa. Por otra parte, no se puede descontextualizar y juzgar un hecho histórico con las leyes actuales. El actual gobierno, del cual la señora Cerruti forma parte, debería reconocer, por ejemplo, a las etnias indígenas del Chaco Central y del Chaco Austral y darles acceso a la educación, la salud, el agua y los caminos, situación sobre la cual las actuales autoridades nacionales no hablan ni hacen nada.

Silvia Gómez

Autoestima

Repaso algunas de las afirmaciones más salientes de Cristina Fernández el viernes pasado en Chaco. 1) “La gente está muy mal”: chocolate por la noticia. No nos habíamos percatado. 2) “No le estamos haciendo honor a tanta confianza”: creo que se acordaron tarde, porque ya ha transcurrido más de la mitad de esta gestión kirchnerista. 3) “Lo que está pasando en el Poder Ejecutivo no es una pelea; yo no le pegué a nadie, a mí nadie me pegó. Esto es un debate de ideas”: ¿sabe una cosa? Hay distintas formas de “pegar”. La inseguridad pega, la inflación pega, la falta de trabajo pega, la improvisación constante y la falta de rumbo pegan, la ostensible grieta en la coalición gobernante pega, la partida de hijos y nietos al exterior en busca de un futuro pega. 4) “Esa decisión política (de elegir a Alberto Fernández como candidato a presidente), a la que no considero como dicen algunos compañeros erróneamente ‘generosa’, fue un acto inteligente”: ¿inteligente?, ¿en serio? El actual estado de cosas no parece confirmarlo. Cuando alguien se elogia a sí mismo tanto como lo hace indefectiblemente nuestra vicepresidenta (confieso que le envidio su autoestima), solemos decir: “No tiene abuela”. Este es el caso. Coherente, imperturbable, incorregible.

Irene Bianchi

Robos de bronce

El robo de picaportes, medidores de agua y todo bronce al alcance de los delincuentes no se detiene. Me pregunto, ¿cuántos negocios compran bronce? ¿Veinte, cincuenta? ¿Es tan difícil poner una custodia y comprobar quiénes son los que venden? Nadie se hace cargo de averiguar nada.

Desidia, ineptitud, indiferencia.

Oscar Guetmonovitch

