Ensanche de la ruta 8, Proyectos y La posverdad hoy

Ensanche de la ruta 8

La reconstrucción y el ensanche de la ruta 8 dentro de Campo de Mayo recientemente habilitada merece aplausos para sus proyectistas y realizadores, que entregaron una obra notable y casi perfecta, salvo por un pequeño defecto, fácil de solucionar: en la puerta 8, en la mano de salida hacia la Capital Federal, quedó un guardarraíl preexistente con la punta orientada según el viejo trazado, más angosto, que resulta peligrosa para el flujo del tránsito. Habría que reubicarlo en forma correcta. También habría que ordenar con un semáforo el tránsito en la mano opuesta, que intenta acceder al Camino del Buen Ayre cruzando peligrosamente la otra mano.

Giampiero Bobbio

DNI 93.512.043

Proyectos

El presidente Alberto Fernández preguntó a los asistentes al Coloquio de IDEA: “¿Alguien les pidió un centavo para hacer obras públicas?” [sic]. Algunos lo interpretaron como una alusión al delito que se le imputa al gobierno de los Kirchner. De ser así, entiendo que un presidente de la Nación no debe preguntar si cometió algún delito. Pero, más allá de ello, sin dudas que nos pidió a todos los argentinos más de un centavo para hacer obras, porque ellas se ejecutan con el aporte de los ciudadanos con el pago de los impuestos.

Roberto A. Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

La posverdad hoy

José Escribano escribió este interesante y motivante artículo en la nacion del sábado pasado. Es largo, pero fácil de leer; toca temas importantes de cómo nos comunicamos las personas –y los robots– hoy. ¿Dónde se manifiesta la cultura?, se pregunta al final. Parte sustancial de la cultura son las palabras. Posverdad es sinónimo de mentira, de falso. Sin embargo, una primera sensación es que estamos mejor, ahora hay más verdad. ¡Grave error! Desde el origen de la humanidad sabemos que la mentira es madre de la división, de la desconfianza por el engaño, de la opacidad y de la corrupción, y de muchos dolores más. Posverdad agrega un concepto también falso: que las emociones y opiniones importan más que la verdad real. Porque posverdad es engaño, es fake news que te impide saber dónde estás parado, incluso hasta quién verdaderamente sos. Será importante que sepamos que destruye familia, comunidad, la verdadera amistad … Y una cosa más: hay esperanza. Luego de la pandemia, ¿qué sentíamos? La necesidad de abrazarnos, de charlar, “de presencialidad”. La presencialidad es lo contrario de la posverdad y sus consecuencias. Allí donde se halla construye entendimiento, amistad por sobre todo.

Pedro E. Nazar

DNI 4.199.780

Día de la lealtad o la deslealtad

Una paradoja típica del populismo peronista. Más que el Día de la Lealtad es el día de la grieta, divididos por sus intereses y no unidos por el compromiso por la patria y el pueblo. Anteponen sus mezquindades a la república. No escucharon a su líder, que decía: “Primero la patria, después el movimiento y luego los hombres”. Cada uno cuidando su quinta en actos distintos, vergonzoso. Así está el país, quebrado, con un partido gobernante fraccionado. Espero que así vayan a las elecciones separados y no juntos, para que no estén nunca más en el poder. Hay que terminar con la perpetuidad sindical y política, que solo genera dirigentes ricos y un pueblo pobre.

Rodolfo C. Castello

DNI 4.705.820

Día de la vergüenza

El denominado “Día de la Lealtad” peronista tuvo múltiples actos. En ninguno se habló de trabajo ni de solucionar a los problemas que padecemos los ciudadanos. Reclamos, pases de factura, pedidos de acomodo para cargos futuros y la culpa del gobierno anterior –únicos cuatro años no kirchneristas de los últimos veinte– resumen el contenido de los discursos divididos. Tal vez sea necesario renombrar esa fecha de acuerdo con los tiempos que corren: día de la vergüenza.

Andrea Cecilia Testa

DNI 16559434

Un éxito

Debemos reconocer la sinceridad de los sindicalistas que llegan orondos a los actos políticos en sus autos de lujo y de altísima gama importados, pagados con los aportes y contribuciones realizados obligatoriamente por sus representados y empresas. También hay que reconocer que eso es más honesto que escuchar a multimillonarios de CUIT invicto llorar por los derechos de los trabajadores (que nunca fueron ni representaron) y que sostienen que son perjudicados por el mismo gobierno del que forman parte. Viéndolos no me cabe duda de que la revolución y el sistema político-económico imperante en los últimos 80 años han tenido un rotundo éxito. Para ellos.

Pablo Correch

DNI 17.203.219.

Cargos vacantes en residencias médicas

El sistema de residencias constituye el mejor mecanismo de formación médica y nada supera la capacitación que uno logra al finalizar este período. Efectuar una residencia médica es una exigencia física, intelectual y psíquica por la que cada vez más profesionales no quieren pasar, máxime aún teniendo otras alternativas. Los honorarios de los médicos en la Argentina son paupérrimos y lleva muchos años poder lograr cierta estabilidad económica, si es que esta se logra alguna vez. Lamentablemente en nuestro país no se valoran la entrega, el compromiso, la dedicación, el estudio y el sacrificio que implica para un médico realizar este tipo de capacitación. Nunca a lo largo de los años y de los diversos gobiernos ha habido políticas sanitarias que empoderen y premien la formación. Hoy se puede ser especialista sin necesidad de hacer una residencia y ninguna obra social o prepaga tiene honorarios diferenciales para los médicos que hemos hecho una residencia. En otros países realizar la misma es un requisito insustituible para poder ser especialista y ejercer como tal. Es hora de que las autoridades sanitarias tomen como prioritaria la resolución de este problema y se replanteen en forma global el sistema sanitario argentino.

Enrique M. Baldessari

DNI 18.211.423

