Enseña a pensar, poder se puede, la causa Vialidad

Enseña a pensar

Lo que nadie les dice a los jóvenes es que necesitan saber usar su idioma nacional: solo con él se accede al conocimiento, a una profesión, a la comunicación con todos los países hispanohablantes.

El idioma, experiencia acumulada por decenas de generaciones, enseña a pensar. ¡Cuidalo!

Héctor Díaz

hectorenlaweb@yahoo.com.ar

Poder se puede

Sin ser santo de mi devoción, el ministro Berni en cinco minutos consiguió que se levantara el bloqueo de los camioneros de la autopista Buenos Aires-La Plata. En la ciudad de Buenos Aires, los piqueteros cortan y acampan a diario en la avenida 9 de Julio y ningún funcionario hace nada para que eso no ocurra. Se demostró que poder se puede, pero cuando no se quiere...

Juan Bautista Garona

ganix.garona1952@gmail.com

La causa Vialidad

Si se tiene en cuenta que la lamentable situación de nuestro país se debe, principalmente, a la corrupción de nuestros gobernantes y que la acción de la Justicia es permanentemente neutralizada con la mera invocación del “relato kirchnerista”, debemos destacar la importancia del reciente dictamen de la Corte Suprema en la causa Vialidad. Así, el máximo tribunal descartó el lawfare invocado por la defensa, con el simple y rotundo argumento de que no probó que los delitos investigados se debieran a “una maniobra política, judicial y mediática” para afectar a la vicepresidenta (definición de lawfare).

Tal precedente no solo permite la prosecución de la causa, sino que da por tierra con la mentira o las lecturas contrapuestas de la realidad que impiden superar la grieta política. De aquí en más, las verdades para ser tenidas como tales deben fundamentarse.

H. Guillermo Vidal Albarracín

DNI 4.433.082

Ejemplo de Belgrano

En el día de la muerte de Belgrano –20 de junio– se celebra el Día de la Bandera. ¿Por qué el día de su muerte y no el 3 de junio, el de su nacimiento? Una contradicción más de esta bendita Argentina. Fue un alma tierna, de gran sensibilidad, pero que tuvo contados pero muy fieles amigos, entre ellos, ni más ni menos que el general San Martín, que jamás ocultó el afecto y la gran admiración que le profesaba. Este gesto le proporcionó, tal vez, las mayores satisfacciones de su vida, todo lo cual surge de la correspondencia que intercambiaron estos dos grandes hombres durante muchos años. Pero también tuvo enemigos que dieron motivo a los juicios más opuestos entre algunos hombres de su época a pesar, reitero, de la gran admiración de San Martín, Paz, entre otros, que lo valoraron como hombre de gran talento y de gran visión política.

Belgrano murió pobre, luego de padecer grandes sufrimientos, pero aún en ese estado no abandonó nunca a su ejército, cuya tropa lo admiraba por su ejemplo y valor en el campo de batalla. Ya en su lecho de muerte, dijo: “Pensaba, en la eternidad adonde voy, y en la tierra querida que dejo. Espero que los buenos ciudadanos trabajarán por remediar sus desgracias” (Luis Roque Gondra, Una vida ejemplar, segunda edición, Peuser Buenos Aires, 1938).

Javier Ugarte

DNI 8.209.890

Para obtener recursos

Señor Presidente, en mi condición de ciudadano argentino, hijo de argentinos trabajadores, le escribo estas líneas. He trabajado toda mi vida, tengo 102 años y con mi mujer, tenemos mas de 100 descendientes directos. A esta altura de mi vida me preocupa enormemente su porvenir, que puedan estudiar y trabajar en la Argentina, como yo lo pude hacer. Señor Presidente, con esta corrupción e ineficiencia no se puede seguir. Discúlpeme, pero hago responsable a este gobierno de los miles de muertos provocados por el mal y corrupto manejo de las vacunas para el Covid y por los millones de niños que no pueden estudiar y se mueren de hambre. Pero lo que motiva esta carta es mi preocupación por el atraso, inconcebible, en la terminación del gasoducto que le permitiría al país estar vendiendo hoy millones de metros cúbicos de gas, en lugar de estar importándolo. Esto nos está costando millones de dólares y a la población, grandes daños de salud. Debe ser prioridad uno para su gobierno poner todos los medios posibles para terminar su construcción. Póngalo en manos de ingenieros capaces y honestos, que los hay, y no en las de funcionarios corruptos.

Tuve la suerte de haber podido estudiar y de recibirme de doctor en Ciencias Económicas en la UBA, en 1944. Nunca ejercí la profesión, pero me atrevo a sugerirle una medida de sentido común, para poder solucionar en gran parte el problema de la financiación de la obra. Crear un fondo que reciba recursos de la siguiente manera. 1) Rebaje a la mitad, aunque duela, de los sueldos de todos los miembros jerárquicos de ministerios y reparticiones nacionales. 2) Suprima la multitud de asesores que tiene cada legislador. 3) Despida a todos los empleados públicos que cobran sueldo y no trabajan.

4) Suprima vuelos, o busque soluciones más baratas para realizarlos. 5) Achique los gastos de la Casa de Gobierno, etcétera.

Lo despido, señor Presidente, con estas ideas. Dios y la Patria le demanden que las considere.

Jose Antonio Llorente

DNI 411.673

Estacionamiento

El cambio de reglas de estacionamiento en nuestra ciudad es de fundamental importancia para solucionar un problema que los vecinos vienen solicitando desde hace mucho tiempo.

Es valioso comprobar que por fin las autoridades de la comuna se hacen eco de los reclamos, mediante modificaciones y ordenanzas, que contribuirán a mejorar la calidad de vida del ciudadano común. El empleo de grúas de acarreo, procedimiento tan cuestionado, quedaría como un recurso para situaciones verdaderamente excepcionales, por ejemplo, cuando un automotor bloquea una salida de vehículos. De esta manera disminuiría considerablemente su uso y se evitarían los trastornos que habitualmente provocan.

Silvio Kremenchuzky

skremenchuzky@gmail.com

En la Red Facebook

Inflación: el Gobierno unificó subsidios para bajar el precio del pan, la harina y los fideos

“Es el gobierno de los subsidios, que no sirven.. y cada vez estamos peor”- Mimi Rubinic

“¿Qué? Suena a otra medida inútil...”- Fernando Gustavo Daud

“En fin, no baja, es un disfraz”- Robertiro Mettler