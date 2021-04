Equidad educativa, federalismo y cortes de rutas

Equidad educativa

En una decisión contraria a lo expresado por Unicef, la mayoría de los epidemiólogos, la ministra de Salud, el ministro de Educación y hasta por las estadísticas de su Gobierno (contagios en las escuelas: 0,12% alumnos, 0,79% personal de educación), el presidente de la Nación y el gobernador Kicillof resolvieron suspender la presencialidad escolar. Si tenemos en cuenta que la provincia de Buenos Aires tiene un 57,7% de niños en situación de pobreza y la desigualdad en el uso de tecnología es alarmante, sin internet, ni computadoras, ni celulares suficientes, se deduce que la virtualidad impuesta condena a este grupo a la falta de educación y la consiguiente deserción escolar. También es lógico pensar que estos chicos, sin la contención de la escuela, terminan en la calle jugando o deambulando y, por ende, subiendo el nivel de contagios, lo cual es exactamente lo contrario de lo que se pretende con la medida. Ante esta realidad la pregunta que nos hacemos los argentinos es: ¿con qué finalidad lo hacen? Si pensáramos mal llegaríamos a la conclusión de que a mayor pobreza y falta de educación, más clientes políticos.

Esperemos que sea solo un mal pensamiento y que el gobierno recapacite y vuelva a la presencialidad, garantizando así la equidad en el acceso a la educación.

María Alejandra Rodríguez

Buscar soluciones

Pregunto si nos estamos dando cuenta de cómo se nos está escapando la vida más allá del riesgo del virus. Llevamos meses de agresiones, insultos, responsabilidades cruzadas, y la ciudadanía en el medio. Padres, madres y chicos rehenes. En fin, argentinos sin calidad de vida. La verdadera autocrítica de todos sería: llegamos a 2021 mal, por más que tratemos de dibujarla con dialéctica.

Las estadísticas son claras y contundentes. En realidad no es culpa de una persona o un partido político, sino que la única visión y la única misión que parece tener la Argentina es las siguientes elecciones. Quedó claro que en la pandemia se usaron las mismas estrategias una y otra vez, sin pensar en la gente. También quedó claro que las prioridades políticas están cambiadas. Nunca asumen que son servidores públicos. Se piensa en el partido, la “gloria” efímera y el ego personal, en ser una especie de salvador, algo que nunca serán ni esperamos que lo sean. La Argentina está mal. Si quieren construir cambien las prioridades y en vez de buscar culpables buscan soluciones, quizás así la gente los valore. Hay atrás un gran país que se merece mucho más de lo que la política le dejó hasta la fecha.

Patricio Luis Campbell

Un alto costo

Con un niño con síndrome de Down en casa, el año pasado hicimos malabares para que pudiera desarrollar al máximo sus capacidades... la falta de escolaridad nos encontró haciendo de docentes, estimuladores, etcétera. Pensamos que este año las cosas se habían acomodado, para volver a corroborar la inoperancia de quienes toman medidas como las de suspender las clases, que no saben lo importante que es la escolaridad presencial para todos los niños, no solamente el nuestro. La falta de escolaridad retrasa el desarrollo de la inteligencia y, entre otras cosas, impacta en la salud mental, pues la interacción con los pares es vital para el sano desarrollo psíquico. A largo plazo, el costo que pagará nuestra sociedad va a ser altísimo. El resultado: una generación de chicos poco inteligentes, dóciles a hacer lo que los otros les dicen que tienen que hacer y manipulados por instalar el miedo. Quiero agregar también que los niños con síndrome de Down entienden mucho más de lo que el Presidente cree que pueden entender... el desafío es querer que entiendan.

Luz M. Molina Pico

Federalismo

Si alguna duda había en cuanto a que el kirchnerismo es hijo legítimo del menemismo, ha quedado disipada totalmente. Los discursos del Presidente en los últimos días, la presentación del procurador Zannini desconociendo que la ciudad de Buenos Aires es una entidad aforada para presentarse directamente ante la Corte Suprema así lo acreditan. Reivindican la posición del justicialismo cuando se debatió la llamada ley Cafiero, que ni siquiera reservó para la Nación el manejo de la educación en el ámbito local y la postura que el mismo partido mantuvo en el marco de la Convención Constituyente porteña en 1996. Siempre contrarios a la autonomía porteña. Son unitarios, centralistas, autoritarios; herederos directos de Rosas y después se llenan la boca hablando de federalismo.

Gustavo Vivo

Exconvencional constituyente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1996)

Corte de rutas

Se pone en riesgo el abastecimiento de petróleo y gas a miles de familias en el próximo invierno porque un grupo de trabajadores cortan las rutas en el sur. Más allá de la legitimidad de los reclamos, ¿el Gobierno no toma medidas en salvaguarda de los legítimos derechos de la población? Ni que hablar de las pérdidas de millones de dólares diarios, divisas tan necesarias que se retacean, atenta su escasez, a la producción. ¿Puede ser que el Gobierno votado por millones de personas permita que se vean afectados en sus derechos por tan solo un grupo de personas que reclaman por sus intereses particulares, en perjuicio del bien común?

Juan M. de Anchorena

DNI 4.280.675

Todos y todas

Ya la Real Academia aclaró que cuando uno dice “todos” está implicado el total de hombres, mujeres, niños y otros. Sin embargo, se sigue aclarando “todos”, “todas”, “ciudadanos”, “ciudadanas”, etcétera. Y esto no solo a nivel oficial, sino que todos los sectores y espacios políticos lo usan. Evidentemente, la estupidez es de rebaño.

María Silvia Marzinelli

