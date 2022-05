Escalada de precios, gol en contra e Hidrovía

Escalada de precios

El señor presidente de la Nación, Alberto Fernández, expresó que hay que terminar con la escalada de precios. Me pregunto si no sería bueno que se planteara terminar con la escalada de impuestos, bajando el porcentual de IVA, quitando impuestos a los combustibles, dejando de aumentar los autónomos cada tres meses, bajando el porcentual de impuestos a los bienes personales y a las ganancias, eliminando las retenciones. Es más fácil siempre echar la culpa al otro y no reconocer los errores propios. Hasta que no tome conciencia la dirigencia gobernante que bajar los impuestos muchas veces redunda en más recaudación, este camino no tiene retorno de un fracaso seguro en la administración del país.

Roberto Jorge Billinghurst

Gol en contra

Un legislador que rifa sus dietas no me agrada ni inspira respeto. La preadolescente actitud de la mesa directiva de Cambiemos ha convertido a ese legislador en el “affaire” político del momento. Si los radicales le temen y quieren irse deberían tener la puerta abierta para hacerlo. La tímida decisión de Cambiemos es un verdadero gol en contra en el momento más difícil del partido.

Eduardo R. Malvar

Hidrovía

De la lectura del artículo de los señores Peña y Olmos del pasado día 28, me pregunto si este gobierno que declama su afán por el crecimiento de nuestro país se animará a encarar en pleno proceso electoral las obvias acciones que requiere el manejo de nuestro sistema de navegación del Río de la Plata y su integración a la Hidrovía Paraná-Paraguay. O, por el contrario, se dejará llevar por la presión de la destacada opinión en la materia de los expertos Boudou, Baradel, Zaffaroni, Grabois (la lista de técnicos es larga), tan versados en estos temas técnicos.

Ignacio de Uribelarrea

DNI 13.232.448

Carmelitas descalzas

Como creyente, estoy indignada con el arzobispo de Salta, que hace años persigue a las religiosas carmelitas. ¿Está repitiendo lo que hicieron con Santa Teresa de Ávila? Hace varios años prohibió que los mensajes de la Virgen se guardaran en el convento y así nos enterábamos de los pedidos de Nuestra Madre. Los guardaba el arzobispo y no los comunicaba. Señor juez, no permita este atropello a las religiosas porque va contra los que creemos que la Virgen está en el Cerro.

Teresa Mayorga

DNI 3.867.036

Pasado siniestro

A través de los años transcurridos desde la lucha interna argentina contra las Fuerzas Armadas, cuya intersección clamaba la mayoría del pueblo argentino, ya que íbamos hacia un gobierno izquierdista y destructivo de la democracia, en épocas de secuestros, como el de los hermanos Born, que lo sufrieron en carne propia, con la exigencia de millones para su rescate. El pueblo clamaba por la defensa de las Fuerzas Armadas, ya que tanto la policía como las defensas argentinas estaban superadas. Con mis 86 años tengo la obligación como argentino de aclararlo, ya que otros no lo vivieron por edad, ausencia o mala información. Sin piedad fue secuestrado en un sótano cerca de la ciudad de Tejedor (Bs. As.) el general Aramburu, cuando lo secuestraron e informaron que lo iban a matar, contestó: “Procedan”, y ató los cordones de sus zapatos, como último deseo de un hombre valiente. Simplemente, los odios deben calmarse y no tratar de revivir (con mentiras) el pasado triste y siniestro de esos años. Aún hoy la argentina sigue dolida, por eso no debemos condenar a los militares y Fuerzas Armadas que murieron en reconocimiento de la verdad. Si quieren a la patria saludemos al recuerdo de muertos y vivos; gracias a estos valientes, vivimos en libertad.

Roberto Julio Ildarraz

DNI 4.159.044

La verdadera mujer

Escribo en nombre de todas las mujeres que no se sienten representadas por la minoría feminista que dice defender nuestros derechos, entendiéndolos como una guerra contra el varón y una adulteración de nuestra naturaleza. Y es que su ideología se cimienta en el resentimiento, el igualitarismo malsano, la revancha e intereses de poder que enceguecen la naturaleza del reclamo, deviniendo el machismo en feminismo, dos caras de la misma moneda. La ironía: las feministas combaten para defender a una mujer que jamás va a progresar porque se olvida de quién realmente es. Mujer y varón somos distintos y la convivencia dejará de adoptar rasgos de involución en la medida en que los dos comprendan la necesidad de complementarnos y respetarnos. Mujer, tú que un día perdiste la voz no la busques en una nueva opresión, esta vez elegida por ti misma.

Isabel Saravia

DNI 25.683.783

Registro de conductor

Acabo de volver del ACA Central, donde siempre renové en un par de horas el registro de conducir. La sorpresa es que ahora el trámite dura 30 días. El problema es que viajo al exterior dentro de doce días y no podré alquilar auto. Sin comentarios.

Manuel A. Vetrone

Equipaje de a bordo

Por razones de trabajo, viajo con frecuencia en vuelos de cabotaje de Aerolíneas Argentinas y siempre me encuentro con el mismo inconveniente. Al momento del embarque, el personal de tráfico no controla el equipaje de mano y, por lo tanto, hay gente que embarca con un carry on, un bolso y una mochila. En consecuencia, los portaequipajes del avión se ven saturados. Como la prioridad son los bultos grandes, a los que viajamos solo con un maletín nos obligan a colocarlo debajo del asiento delantero. Por ende, viajamos incómodos, mientras que los que se exceden van cómodamente sentados. Sugiero entonces al personal de tráfico que al momento del embarque haga cumplir las normas que la aerolínea establece en cuanto a cantidad, tamaño y peso del equipaje. Los auxiliares de a bordo y los que solo llevamos un maletín les estaremos muy agradecidos.

Jorge Pessagno

