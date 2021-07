Escalera mecánica, trato familiar, uso de la Casa Rosada

Escalera mecánica

La precandidata a diputada nacional Victoria Tolosa Paz reveló: “Soy de la ciudad de La Plata, la que aspiro a gobernar en 2023”. Nada acerca de su futuro trabajo como diputada, proyectos de ley, tal vez de austeridad legislativa. La meta, confesada, es el próximo cargo. Además, de resultar elegida diputada en estas elecciones de 2021, tendrá mandato hasta 2025. Ya nos informa de antemano que no piensa cumplir con el mandato popular para el que se postula.

La carrera política en la Argentina ¿es una escalera mecánica?

Julio E. Chiappini

DNI 35.221.778

Trato familiar

Escuché al gobernador de la provincia de Buenos Aires decir: “Le pedí a Dany que le deje el lugar a Nico”. Aclaro: el gobernador le pidió al ministro de Salud, Daniel Gollán, que se proponga como candidato a legislador; su lugar le quedó al viceministro de Salud, Nicolás Kreplak. Este trato familiar lo iniciaron los integrantes de JxC. Tuvimos a Mauricio, el presidente; Horacio, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Tuvimos a Mariu, la gobernadora bonaerense. Hoy tenemos a Axel. Tal vez, por estar inmersa en este trato familiar, de compinche, de amigo, la asesora presidencial Nicolini dirigió su carta a “Anatoly” y firmó como “Cecilia” el mail para Anatoly Braverman, el director adjunto del Fondo Ruso de Inversión Directa.

¡Qué vergüenza!

Alicia Halberstein

aliciaihalb@aol.com

Uso de la Casa Rosada

Pregunto: ¿por qué se utilizó la Casa Rosada como sede para que los candidatos del Frente de Todos oficialicen sus candidaturas? Puede parecer un detalle, pero en el fondo da cuenta de una concepción muy dañina para las instituciones de nuestro país. Me refiero al uso de lo “público” al servicio de intereses particulares. No olvidemos que la Casa de Gobierno es la sede uno de los tres poderes del Estado y no el local de una fuerza política.

Octavio Lo Prete

DNI. 23.453.425

Espectadores

Como espectadores en un teatro, vemos cómo aparecen candidatos en las listas de los diferentes partidos para las PASO. Aparentemente se muestran como políticos estratégicos, imprescindibles para el futuro de nuestro país. Llama la atención el silencio de muchos de los postulantes, faltan propuestas y sobran luchas intestinas.

Adriana de la Canal

DNI 6.522.747

Boudou

Boudou es un ejemplo de la negación de sus delitos que deberían imitar todos los asesinos, criminales, abusadores y ladrones para evitar la cárcel o por lo menos la condena social que merecen por sus delitos. Joseph Goebbels, un maestro en ese sentido, dijo “Miente, miente, miente que algo quedará, cuanto más grande sea la mentira, más gente la creerá”.

Alfredo Andreotti

xintetico@mac.com

Violencia de género

Señor gobernador, el domingo pasado, durante una hora esperé infructuosamente que alguien me atendiera en la línea 144, de atención a víctimas de la violencia de género. La consulta era por una persona que vive en González Catán. En los números 0800-555-0137 o 144 no atendía nadie. Se escucha repetir hasta el cansancio sobre causas de violencia de género que desde la provincia de Buenos Aires nadie se encarga de escuchar. Después de un año y medio de gobierno, la responsabilidad es suya y de su equipo. Haga algo. Cumpla con su mandato.

Gabriela Kerdmann

DNI 16.454.957

Maby y Jovina

No pude menos que conmoverme profundamente al leer las terribles historias de estas dos señoras, Maby Picón y Jovina Luna. La primera, fallecida de muerte natural, y la segunda, como consecuencia del Covid-19.El capitán Viola fue asesinado por terroristas el 1º de diciembre de 1974, junto a su hijita María Cristina, de solo3 años. Su esposa, Maby, embarazada de 5 meses, resultó ilesa, pero su otra hija, María Fernanda, de 5 años, sufrió severas heridas en la cabeza, por lo que debió someterse a varias operaciones. Miembros del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT-ERP) describieron macabramente esta masacre.

Jovina era la hermana del soldado conscripto Hermindo Luna, muerto durante el ataque de Montoneros al Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa, en 1975. Tanto el asesinato del capitán Viola y su hija como otros atentados terroristas ocurrieron durante el gobierno elegido con más del 62% de los votos en 1973. Desde la instauración de la democracia, estas víctimas, negadas por el Estado, con la honrosa excepción del gobierno de Mauricio Macri, solo han recibido el homenaje de sus familias, camaradas y de las FF.AA. y de seguridad. Sin rencores ni odios, Maby Picón y Jovina Luna trabajaron denodadamente para que se conociera la verdad, tarea que quedó inconclusa. Mantener viva su memoria, para que las víctimas del terrorismo logren el reconocimiento que se merecen será sin duda el mejor homenaje a estas dos mujeres hermanadas por el dolor.

Recién allí podrán descansar en paz, junto a sus seres queridos.

María Lía Campos

DNI 6.640.848

Paciente oncológica

Soy paciente oncológica. A un mes de cumplir 75 años. Vecina de la ciudad de Buenos Aires. La primera dosis de vacuna Sputnik la recibí el 15 de abril pasado, o sea, ya pasaron más de 90 días. Por indicación del gobierno de la ciudad, esa dosis la recibí en el Hospital Alemán, de esta ciudad. Este último viernes me informaron allí que el gobierno porteño no entregará más vacunas por esa vía. No tengo aún ninguna noticia sobre mi situación. He hecho el reclamo al 147 de la ciudad, sin respuesta.

Apelo a esta vía con la esperanza de tener alguna novedad.

Beatriz Siegfried

DNI 5.471.482

En la Red Facebook

La Argentina evitó firmar una declaración en rechazo de las detenciones en Cuba

“Siempre del lado equivocado, siguen apoyando dictaduras. Así nos va”- Patricio Carli

“¡Como van a firmar algo en contra de sus aspiraciones!”- Ariel Cuevas

“Increíble”- Nora Coldesina

