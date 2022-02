Escalera social, Argentina que indigna, privilegios

Escalera social

Viendo la ilustración de Boligán del domingo pasado en la nacion me queda claro cómo funcionaba en el pasado el sistema educativo en la Argentina y su influencia en la inclusión y la pobreza. Nací en 1950, cursé todas mis etapas escolares y universitarias en la educación pública excepto el jardín de infantes. Los hijos de familias pobres lograban terminar la escuela primaria, y así subían un peldaño y lograban tener mejores empleos y dejaban de ser considerados pobres. Sus nietos terminaban la escuela secundaria y así subían un peldaño y lograban tener mejores empleos. Sus bisnietos lograban ir a la universidad y así subían un peldaño y lograban tener mejores empleos. O sea, los profesionales nacidos en aquella época en su mayoría somos nietos o bisnietos de ciudadanos que no pudieron estudiar, pero trabajaron y lucharon para que sus hijos, nietos y bisnietos accedieran a la educación que era de excelente nivel y que nos preparaba para trabajar. Esa escalera de peldaños difíciles, pero no imposibles de subir, hoy no existe. Por un lado, la educación dista mucho de tener el nivel de otrora, y por el otro, no se incentiva en los niños y los jóvenes la cultura de crecer mediante la educación, y por lo tanto luego económicamente. No se considera necesario subir peldaños, con títulos que no deben ser cartones pintados, sino reflejo de los conocimientos necesarios para trabajar y ayudar a los demás. Desde ya que hay excepciones como siempre, pero lamentablemente el desastre es generalizado. Esta degradación de la educación llevará décadas para ser revertida, si es que algún gobierno tiene intenciones de hacerlo.

Va mi agradecimiento a las generaciones que forjaron la cultura del crecimiento, el respeto y el trabajo, y por supuesto a mi madre, que me inculcó estos valores

Emma Alba Dolorini

Argentina que indigna

En un capítulo más de la Argentina que indigna, mientras arde la provincia de Corrientes sin que Cabandié ni el resto de sus secuaces se ocupen de resolverlo, en el Gran Buenos Aires, más precisamente en Hurlingham, están echando a Conin del pequeño espacio de un predio donde asiste a más de 250 familias y realiza una interminable lista de acciones ante la indolencia del Estado, ello bajo la excusa de transformarlo en un ecoparque o alguna yerba similar. La cuestión tiene varias aristas. Huelga decir que a Cabandié y su equipo le falta idoneidad para el cargo, es una obviedad. Pero preocupa el desinterés por proteger una de las regiones más ricas en flora y fauna de nuestro país y del mundo, mientras se afanan por echar a Conin de las pocas hectáreas que ocupa de un predio enorme, con un dudoso objeto ecológico que, por cierto, ya se cumplía. Sorprende además fuertemente que a este gobierno nacional y popular le preocupe más plantar un árbol que asistir (gratis) a más de 250 familias, con perdón del árbol por supuesto, no quiero cometer un delito de lesa ecología. Las incongruencias e hipocresías del progresismo sumadas a la corrupción reinante indignan. Con apoyo de Roma, se ha puesto a la naturaleza por encima del hombre, en lugar de a su servicio. Pero no obstante ello, y me pregunto qué opinaran en Santa Marta, se descuida la naturaleza en Corrientes y también se echa a los pobres en Hurlingham. Algo no cierra.

Quiera Dios que leyendo estas líneas alguien reaccione, se frene la injusticia que está a punto de cometerse en Hurlingham y se vuelvan a poner las cosas en su lugar.

Francisco J. Roggero

Privilegios

Frente al embate del Gobierno contra las jubilaciones de privilegio de los jueces, que aportan sin tope a una caja el 18% de sus ingresos, ¿dirá algo la vicepresidenta, doblemente jubilada de privilegio? ¿Cuánto aportó en su vida para cobrar la fortuna que tan graciosamente le han otorgado?

Juan María Steverlynck

Acuerdo con el FMI

Sugiero a Juntos por el Cambio que se abstenga en la votación del acuerdo con el FMI. Debe ser una decisión del peronismo. ¡No caigan en la trampa! La responsabilidad es del peronismo, y las consecuencias las deben asumir ellos. Si el kirchnerismo vota en contra, identifican a Alberto con la oposición.

Juan C. Parodi

Residuos

Según cálculos oficiales, un argentino genera un promedio de 1,15 kilos de residuos por día. Aunque parece poco, esta cifra resulta en alrededor de 45.000 toneladas diarias de basura en todo el país. Ante un escenario de constante crecimiento demográfico, la problemática socioambiental de los residuos va en aumento. Solo en CABA se generan más de 8000 toneladas de residuos por día. Y hay unas 6000 personas que trabajan en el sistema de reciclado de la basura en la ciudad. Por pequeña que parezca, cada acción que hagamos por separar los residuos reciclables tiene un impacto positivo tanto ambiental como social. Se trata de tener mayor conciencia de ello y actuar en consecuencia

Patricio Oschlies

Sin luces

Desde hace casi 10 años que quienes vivimos en la zona del microcentro, y que corresponde a Edesur, sufrimos varios cortes por año luego de cualquier lluvia. Simplemente se inundan las antiguas cámaras subterráneas que alojan los transformadores en medio del cruce de Florida y Tucumán. La precaria instalación lleva a cortes de 24, 48, 36 horas o más hasta que envían una cuadrilla para desagotarla. Llevamos cientos de reclamos a la compañía y al ENRE. Y nada. No es una cuestión de falta de inversiones: hace un año cambiaron siete transformadores de media tensión por otros nuevos, los trajeron en un camión y los bajaron con una grúa. No me imagino el costo de semejante inversión... para nada. Simplemente es desidia de las autoridades de la empresa. Y eso no se soluciona con ajustes de tarifas ni supuestas inversiones.

No tengo luz en mi casa. Y tampoco en el horizonte.

Alejandro Vainer

En la Red Facebook

A 10 años de la tragedia de Once

“Uno de los tantos hechos donde se demuestra claramente que la corrupción mata. ¡Lo mismo ahora en Corrientes!”- Hugo Collosa

“¿Los responsables del accidente están libres? Cumplieron su condena, o la mano invisible permitió que disfruten de su vida, como si nada hubiera pasado. La condena social está y estará vigente para siempre”- Stella Maris Riera González