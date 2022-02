Escuelas, escuelas; en democracia, cambiar de collar

Carta de la semana

Escuelas, escuelas

Hace casi 160 años, en septiembre de 1862, el Congreso Nacional aprobaba por ley la realización en todo el territorio nacional del Primer Censo General de Población. Los enfrentamientos entre la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires planteaban una realidad compleja en todo el país. Recién en 1869, siete años después de su aprobación, pudo concretarse este primer censo. Domingo Faustino Sarmiento había sido elegido presidente de la Nación. Las cifras fueron contundentes. La Argentina era un país prácticamente despoblado y para peor con una distribución desigual y muy heterogénea. La sociedad era mayoritariamente rural, mestiza y analfabeta. Con estos números en la mano, el presidente Sarmiento llamó de manera urgente a una reunión de gabinete y allí pronunciaría una reconocida frase: “Señores ministros, ante los primeros datos del censo, voy a proclamar mi primera política de Estado para el siglo: escuelas, escuelas, escuelas”.

Este 15 de febrero, cuando se cumplen 211 años del nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento y ante las lacerantes cifras que dominan el escenario nacional respecto de pobreza y marginalidad, sobre todo de niños y jóvenes, que prime para el siglo XXI el legado sarmientino: “Escuelas, escuelas, escuelas”, que la educación sea una realidad en todo el territorio nacional, con escuelas abiertas y en excelentes condiciones edilicias, con docentes con salarios dignos y una educación que brinde oportunidades para todos los estudiantes.

María Claudia Pettinari

DNI 14.830.629

En democracia

No adhiero a la revolución de Mao. No comparto la ideología del Partido Comunista, que no pone al hombre en el centro. No quiero vivir como en Cuba, Nicaragua, Venezuela, Corea del Norte. Los argentinos no nos sentimos identificados con la dictadura comunista china. El comunismo no sirve al pueblo; se sirve del pueblo. Mao llegó al poder en 1949, y su “política revolucionaria” trajo hambruna, masacres, exilios, censura. Quiero vivir en una democracia republicana. Sí al respeto de los derechos humanos. Sí a la libertad. Sí a la Justicia.

Mercedes Moreno Klappenbach

mercedes@designar.com.ar

Cambiar de collar

Realmente me siento avergonzado. Un país productor de alimentos para 400 millones de personas. Con silicio para transformar la energía que se usa en el planeta. Con petróleo y gas, como no lo tienen ni Alemania ni Francia. Con un mar aún riquísimo, donde vienen a robar las potencias orientales. Y con un potencial humano como pocos países tienen. Debe ir a mendigar a todos los rincones del mundo, pidiendo ayuda y pasando la gorra en países que hasta hace 40 años eran pastoriles o habían caído en una crisis terminal. Limosnas que se pagarán con soberanía y con independencia nacional. Ver a nuestro presidente arrodillarse delante de autócratas como Xi Jinping o Putin es indignante.

Le propongo al Presidente independizarse del kirchnerismo y hacer una política racional, autónoma y patriótica. Perderá el 25% del electorado de fanáticos de la decadencia, pero ganará el 70% del electorado de argentinos que trabajan, producen y todavía sueñan.

Decía Jauretche: “La cuestión no es cambiar de collar, sino dejar de ser perro”.

Esteban Tortarolo

etortarolo@gmail.com

El periodismo

Hay toda una colección de expresiones críticas de Alberto Fernández contra Cristina Fernández de Kirchner, cuando dejó de ser jefe de Gabinete de la entonces presidenta (2007-2008). Cito algunas: “He cuestionado a Cristina cuando cometía abusos, por ejemplo: ley de democratización de la Justicia, ley de medidas cautelares, ley de medios sacada prácticamente sin debate”. “Creo que se va con el reconocimiento de un gran sector de la sociedad al que le cuesta reconocer las cosas que Cristina hizo mal”. “Cristina tiene una enorme distorsión de la realidad. Debería rectificarse en un montón de cosas tales como decir que Alemania tenía más pobres que nosotros, que el cepo no existía y que la inflación no es importante”. “De haberme quedado en el gobierno de Cristina debería haber sido parte del séquito de obedientes, y la política no es obediencia sino reflexión y debate. La que se olvidó de eso fue Cristina”. “El peronismo a lo largo de la democracia fue todo: conservador con Luder, neoliberal con Menem, conservador-popular con Duhalde, progresista con Néstor y solo fue patético con Cristina, donde fue el partido de la obediencia”. En otro diálogo con periodistas de radio Delta dijo que mantenía esas críticas y al mismo tiempo defendió su acercamiento con ella. Ese acercamiento fue tan grande que al día siguiente Cristina anunció que sería candidata a la vicepresidencia con Alberto Fernández como presidente.

Todo eso no se lo dijo a su almohada, se lo dijo al periodismo . El mismo que ahora califica de “vergüenza nacional”.

¡Qué vergüenza, señor Presidente!

Gloria Salas

DNI 0.019.469

Presión popular

Hace pocos días el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti declaró, en relación con la movilización K contra el máximo tribunal: “La Corte Suprema no va a ceder ante ninguna presión, venga de donde venga”. Le quiero recordar al juez Lorenzetti que en 2018 la Corte Suprema dio marcha atrás por presión “popular” tras una masiva movilización en contra del fallo de 2017 que otorgaba el 2 x 1 a integrantes de las Fuerzas Armadas presos por los mal llamados juicios de “lesa humanidad”. Por eso el Congreso Nacional en 2018 aprobó una ley que establecía que la reducción del tiempo en prisión con aquel cálculo no se podía aplicar a delitos de lesa humanidad.

¿El juez Lorenzetti puede explicar la razón por la que en algunos casos la Corte Suprema cede ante la presión popular?

María Alejandra Jones Tamayo

Miembro del Centro de Estudios Salta (CES)

majonestamayo@gmail.com

Vuelos a Malvinas

Con respecto a la importante crónica publicada el 9 de febrero, titulada “Brasil defendió la autorización para vuelos militares británicos hacia Malvinas”, con desolación observo que no solo son defendidos, sino también justificados, manifestando que la posición se funda en no contribuir a la modernización o ampliación de medios militares y bélicos en las Malvinas, sino ante situaciones de emergencia, búsquedas, salvatajes, sanitarios o humanitarios, o a la misión antártica. Lamentablemente, con un país hermano y vecino, no alcanza para desechar el “beneficio de la duda”, toda vez que tales vuelos no hayan sido inspeccionados, con la presencia incluso de un funcionario argentino, sea este diplomático de nuestra embajada o agregado de las FF.AA. en ella. La lamentable persistente situación entre nuestro país y el Reino Unido debería demandar otra actitud por parte del gobierno de Brasil hacia nuestro país. Y en tal sentido, vienen a mi memoria las palabras textuales que el entonces embajador ante el Reino Unido, Mario Gibson Barboza, me solicitó que transmita a nuestro canciller, en ocasión de aterrizajes “de emergencia” (sic) por aviones militares británicos con destino a Malvinas, concluido el conflicto militar: “Quiero pedirte que por favor le digas al canciller Caputo que para Brasil, mucho más importante, incuestionablemente, es la relación con la Argentina que con el Reino Unido”. Lo cual fue cumplido de inmediato.

Juan Eduardo Fleming

Embajador (R.), extitular de la Sección de Intereses Argentinos en la embajada de Brasil (1982-1988)

DNI 4.553.164

Jubilaciones y equidad

Dado que nuestro sistema jubilatorio es definido como “solidario y de reparto”, creo que el Congreso debería emitir una ley que diga que hasta que la jubilación mínima no sea igual o superior a la canasta básica para un jubilado, ninguna jubilación podrá ser superior a seis veces la jubilación mínima vigente, para de esta manera mantener el concepto de solidaridad que pregona nuestro sistema y que se ratificó cuando el gobierno kirchnerista se apropió de los fondos de las AFJP. Una idea de Amado Boudou, quien no se perjudicó con la medida, ya que siendo muy joven goza de una jubilación de privilegio. Esa ley debería derogar además todas las leyes de jubilaciones de privilegio, incluyendo las vigentes, igualando las edades jubilatorias y el cálculo del haber jubilatorio de manera de que sea el mismo para todos los ciudadanos. Son leyes contrarias a la ética social y al espíritu de nuestra ley de jubilaciones, además de carecer de toda razonabilidad. Es inaceptable que haya jubilaciones que exceden el millón de pesos y mucho más aún, cuando hay ciudadanos que apenas cobran $30.000 mensuales para su sustento y que han trabajado muchos más años en muchos casos que aquellos que perciben las jubilaciones millonarias, que casualmente no son ni los que más años trabajaron ni los que más aportaron al sistema, sino que su único mérito ha sido trabajar para el Estado unos pocos años. O días...

No sé cuánto represente este ahorro como para incrementar las jubilaciones mínimas, pero mientras estas no alcancen a la canasta básica para un jubilado, la prioridad deben ser aquellos que perciben menos y no los funcionarios públicos que se han autoprivilegiado con leyes que el pueblo jamás avaló. Si tienen dudas, hagan un plebiscito vinculante, para escuchar la opinión del pueblo sobre una derogación de las jubilaciones de privilegio, no reconociéndose derechos adquiridos, por ser estos de una inmoralidad absoluta.

Gustavo A. Ramallo

gustavoramallo@gmail.com