Esta vez fue Manuel, envasado y mercado de frontera

Esta vez fue Manuel

El domingo 30 de mayo perdimos a nuestro querido hijo Manuel, víctima del Covid. Tenía 49 años y algunas dificultades respiratorias, producto de un accidente. Viajó a Uruguay con intención de vacunarse, ya que en nuestro país es imposible para personas de su edad, excepto para los que pertenecen al exclusivo círculo de los que gobiernan. Manuel fue otra víctima de la inoperancia y desidia de las autoridades. Prejuicios ideológicos y corrupción se unen para que seamos uno de los países con menor cantidad de habitantes vacunados. En lugar de perder tiempo en cuestiones sin la menor urgencia, como pretender modificar la Justicia para liberar y exculpar a exfuncionarios corruptos, debieron ocuparse de gestionar cómo salvar nuestras vidas, vacunando en forma urgente a la población. Hoy estamos mendigando vacunas por el mundo.

Una vez más, señores funcionarios, les repetimos: la corrupción mata. Esta vez le tocó a Manuel.

Eduardo F. de Abelleyra

efabelleyra@gmail.com

Envasado

En relación con la vacuna para Covid-19, se produjeron en la Argentina 22,4 millones de vacunas Oxford AstraZeneca, que se enviaron a México para envasarlas. Allí tuvieron una dificultad y se derivaron a EE.UU. para hacerlo. Pasó un largo período y aún no las tenemos. Ahora nos envían del instituto Gamaleya, Rusia, el principio activo de la vacuna Sputnik V. Lo recibe el laboratorio Richmond y su dueño, Marcelo Figueiras, informa que realizará el enfrascado en MR Pharma, de Sebastián Martínez Ríos. La pregunta que me surge es por qué las vacunas AstraZeneca no se envasaron en el país, si todo indica que contamos con la capacidad para hacerlo.

Jorge Wasserman

jwasserman63@gmail.com

Lo que dijo Eva Perón

A comienzos de los 50, en el colegio nos obligaron a leer el libro La razón de mi vida, muy a regañadientes de mis propios profesores. Quiero compartir con los lectores un párrafo del libro: “El pueblo no necesita que su gobierno se queje y culpe a su antecesor. Es votado para que mejore la situación, por eso fue elegido, para dar soluciones. Para quejarse está el pueblo”.

Han pasado 70 años y desde el otro lado de “la grieta” compruebo que Evita, en estos dichos tenía mucha razón. Sería aconsejable que los que hoy se dicen sus seguidores la sigan también en estos conceptos, sin basar constantemente la justificación de los problemas en los errores del gobierno anterior.

Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com

Sin vuelo, sin vacuna

Hace unas semanas sacamos pasajes para viajar a Estados Unidos vía la agencia de turismo Quiero viajes/Avantrip, con la ilusión de ir a vacunar a mi hijo, que tiene una enfermedad crónica llamada fibrosis quística y es paciente de riesgo. La única vacuna aprobada en menores es la Pfizer y en la Argentina, como ya es de público conocimiento, el Gobierno no llegó a ningún acuerdo, cuando debería ser un derecho para todos los argentinos menores, con discapacidad o no, tener la posibilidad de vacunarse.

Después de todo el esfuerzo, el domingo 6 de junio nos cancelaron el vuelo, por disposición de la ANAC, que es el ente que autoriza a las compañías aéreas la frecuencia de sus vuelos dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación. Lamentablemente, uno puede comprar su pasaje aéreo para viajar, puede tener todo confirmado y a último momento te puede pasar que a tu vuelo deciden darlo de baja. En fin, intenté por todos los medios contactarme con la agencia de viajes y hasta el día de hoy no tengo novedades. Me encuentro a la deriva. Siento impotencia, frustración y más que nada una inmensa tristeza. Por momentos duele tanto la Argentina.

Carmen Tarelli

DNI 25.477.998

Mercado de frontera

Ante el inminente anuncio de un conocido ente calificador mundial sobre “características” de mercados, nos enteramos de que la Argentina pasaría a ser uno de frontera, dejando de lado su actual calificación de mercado emergente. Es innecesario aclarar que estos cambios no son solo económicos, sino también estructurales, ya que no solamente se evalúan esos aspectos. Las fronteras generalmente han sido tierras desconocidas, temidas por muchos, ante la falta de datos certeros.

¿Será nuestro caso ?

Gustavo Ovide

DNI 8.296.456

Lenguaje inclusivo

Leí atentamente el editorial publicado el 7 de junio, “El desafío de la inclusión”, y me pregunto: ¿habrá que usar obligatoriamente el lenguaje inclusivo? ¿Siempre? Les digo no a las imposiciones. Aunque parezca raro, soy una centennial; detesto los tratos estigmatizantes hacia cualquier colectivo, pero elijo la libertad. Intento molestar a la menor cantidad de gente posible y que la mayoría de las personas me entiendan. Por eso elogio este editorial, porque es respetuoso, claro y ameno.

Andrea Martínez León

DNI 95.513.128

Ley de talles

Leo que finalmente se reglamentó la ley 27.521 sobre talles de indumentaria. Ahora bien: habida cuenta de que pasó más de un año y medio desde la sanción de la ley, el plazo establecido para el estudio antropométrico que deberá realizar el INTI (240 días) aparece como una nueva burla hacia todas esas personas que siguen penando para conseguir indumentaria apropiada para vestir, ni hablar de la ropa de trabajo. Sugiero entonces que el país adopte, en forma inmediata, algún estándar ya existente en el mundo. Por ejemplo, en el calzado deportivo importado, es fácilmente apreciable que un talle 43 europeo corresponde a un talle 10 en EE.UU. y a un 9 en el Reino Unido. Adoptar ya mismo alguno de esos estándares significaría que estaríamos empezando a cumplir el espíritu de la ley (facilitar un criterio estandarizado), mientras el INTI termina sus estudios y eventualmente reglamente alguna modificación futura, si es que hiciera falta.

Gabriel Motta

DNI 17.663.842

En la Red

Facebook

Victoria Donda habló sobre la polémica frase del Presidente: “Muchas veces nos podemos equivocar”

“El Presidente se equivoca... ¿vos te equivocás...?” - Verónica Bonaro

“Correcto, todos nos podemos equivocar... ¿pero un presidente? No debería equivocarse siempre” - Sandra Torres

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION