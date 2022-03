Estafa educativa, recuerdo de Frondizi, compra de aviones

Estafa educativa

Cuando la presidenta de la Academia Nacional de Educación, Paola Scarinci Delbosco, dijo que los docentes no pueden dar clase por el bajísimo nivel de formación de los alumnos, nos está diciendo que hay que decir basta a esa manera de formar a los chicos, que debe volverse a la meritocracia. Promover a un alumno al curso siguiente sin haber asimilado los contenidos educativos indica que se los está estafando, que les están robando las posibilidades en el futuro y los docentes se convierten en cómplices de esa estafa cuando acceden a promoverlos. Hay mandatos e instrucciones políticas que exigen promoverlos, fomentando la total exclusión (y se llenan la boca con la palabra inclusión, deformando el idioma). Burros e ignorantes sobran, empezando por muchos de los de arriba. No les roben más el futuro a los jóvenes, eduquen con seriedad, no con el populismo barato.

Hernán Martínez

DNI 13.513.297

Recuerdo de Frondizi

En el suplemento Ideas del 26/3/2022, el señor Pablo Mendelevich efectuó una crónica de las últimas horas de la presidencia del doctor Frondizi. Vale aportar el testimonio de mi padre, entonces jefe del SIDE, acompañante en la oportunidad del presidente depuesto. El hecho que me parece importante destacar es que el jefe de la compañía de Infantería de Marina a cargo de la custodia de la residencia de Olivos –si mal no recuerdo era un teniente de navío de apellido Funes– manifestó al presidente su decisión de resistir con las armas a los jefes militares sublevados, en digna actitud que no fue observada en ocasiones similares, relevándolo el doctor Frondizi del cumplimiento de ese deber. Dos circunstancias, una de índole privada y la otra de conocimiento público, completan el cuadro descripto. La primera es que el oficial naval mencionado, en algunos diálogos mantenidos previamente con mi paterno informante, no había demostrado particular entusiasmo por las acciones de gobierno de su protegido. La segunda es que el doctor Frondizi fue el único dirigente político argentino de relevancia que se abstuvo de efectuar reproche alguno a las Fuerzas Armadas por su actuación en las dos guerras que afrontaron en el siglo XX: la antisubversiva y la de Malvinas. Por lo demás, en la biografía del coronel Seineldín del señor Sebastián Miranda, se detallan las manifestaciones de solidaridad de Frondizi con las empresas –políticas, entre otras– llevadas a cabo por ese jefe militar, simpatía llevada al extremo de apadrinar al nieto de aquel. Como anécdota personal, que ayuda a calibrar la personalidad del doctor Frondizi, es que fui testigo de su presencia en la marcha “contra el divorcio” efectuada al debatirse en el Congreso el proyecto impulsado por el gobierno radical, siguiendo en esto la línea trazada en la plataforma electoral presentada en 1958 para postularse a la presidencia de la Nación.

Juan Lagalaye

juan@lagalaye.fr

Compra de aviones

Con respecto al artículo publicado en LA NACION y escrito por el señor Hugo Alconada Mon, en el que afirma que “en plena guerra, (de Malvinas) militares argentinos exigieron sobornos para comprar aviones de combate y municiones”, me siento agraviado, porque en él se hace una generalización al conjunto de militares, sin precisar quiénes fueron los culpables de un grave delito llevado a cabo en un momento, que lo transforma en una traición a la Nación y al conjunto de hombres que forman parte de las Fuerzas Armadas.

No pretendo otra cosa que el hecho de que el señor Alconada Mon aclare su artículo precisando los nombres de los que llevaron a cabo ese deleznable negociado y deje a salvo al conjunto de los militares que nada tuvimos que ver con esta maniobra.

Coronel Florencio Olmos

DNI 5.941.080

¡Derogación, ya!

Ha quedado claramente demostrado en los hechos que la ley de alquileres (27.551) ha dado pésimos resultados, dinamitando la confianza pública, reduciendo la oferta y complicando a todo el universo de inquilinos. Como todas las fuerzas políticas parecieron estar de acuerdo, el camino más sencillo es simplemente derogarla, manteniendo los contratos celebrados durante su vigencia hasta su extinción. Luego podrán los legisladores tomarse todo el tiempo del mundo en discutir una nueva, algo que parece encantarles, pero que continúa perjudicando porque algunos exhiben una ignorancia supina (o una visión ideologizada carente de sentido común) o simplemente una intención subyacente de avanzar sobre medidas más duras para acabar como las famosas expropiaciones de Venezuela. Mientras tanto, casi ninguno parece pensar en los inquilinos. Por eso pedimos: ¡derogación, ya!

Ernesto Leive

DNI 8.250.073

Robos en el KDT

Otra vez los robos en el KDT. Otra vez la bronca, la impotencia. El último sábado, a eso de las 15.30, la desafortunada víctima fue un mujer que paseaba con su marido dentro del circuito. Lamentablemente había quedado rezagada media vuelta, y al llegar a la curva de Sarmiento y el Aeroparque, dos delincuentes saltaron la reja, la empujaron y a gran velocidad le sacaron bicicleta y teléfono celular. Una vez cometido el ilícito, y con llamativa agilidad, volvieron a saltar hacia la avenida Sarmiento, escapando luego hacia el lado de Retiro. Yo, que estaba entrenando en la pista en mi bicicleta, había visto, dos vueltas antes, cómo desde afuera nos observaban. Sospeché y quise avisar en las garitas de seguridad, pero no había personal en ellas. No hubo tiempo para más. El robo se consumó, los ladrones escaparon y nosotros asistimos a otro (y seguramente no último) robo en el circuito KDT, curiosamente descuidado en los últimos años...

Los carteles colocados hace poquito parecen incompletos: “La transformación no para”. Evidentemente, “la inseguridad tampoco”.

Joaquín Basombrío

DNI 23.470.286

En la Red Facebook

Di Tullio defiende un impuesto para quienes tengan bienes sin declarar en el exterior. “Que lo paguen los que lavan dinero y cometen delitos económicos”

“Si cometen delito, señora, no deben pagar impuestos para que ustedes recauden, sino ir presos. En la mente de corruptos solo se les puede ocurrir este delirio”- Mimi Rubinic

“Todos los gobiernos son muy contemplativos con los delitos económicos, tienen los mecanismos de control, la Justicia y Hacienda paralizadas o para perseguir opositores con amenazas”- Nani Peisino