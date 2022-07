Este 9 de Julio, boleta única en duda, el dólar no sube

Este 9 de Julio

La crisis política y económica en la que estamos sumidos como país parece no tener fin. Las decisiones desacertadas y las peleas descarnadas por el poder nos tienen de testigos e inciden desastrosamente en la vida de millones de argentinos. Muchos de ellos, desahuciados, cada día van engrosando las cifras de pobreza e indigencia. No son un número más, son miles de familias que no tienen lo básico para vivir, un plato de comida en su mesa. Perdieron la esperanza de un futuro mejor para ellos y para sus hijos. Como pueblo estamos cansados, hartos, asqueados de esta clase dirigente que pregona la igualdad en todas sus formas, pero en realidad solo van detrás de sus propios intereses. Mañana es 9 de Julio, un día tan caro para el sentimiento de los argentinos. Es hora de que despertemos, nos unamos, sin miedo, a lo largo y lo ancho de nuestro país y reconfirmemos con entereza y valentía aquellos valores que pregonaron nuestros próceres para fundar nuestra bella y amada Argentina.

Khalil Gibran, un poeta libanés, decía: “En el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante, y detrás de cada noche oscura está la promesa de un precioso amanecer”.

Argentinos, a no perder la fe. ¡Siempre adelante!

María del Carmen Stefanoni

DNI 26.638.344

Boleta única en deuda

Dan vergüenza algunos senadores del oficialismo que impulsan una sesión especial para tratar el proyecto de aumento de integrantes de la Corte Suprema para satisfacer un capricho de la vicepresidenta, cuando tienen desde hace semanas cajoneado el proyecto, ya aprobado por Diputados, de boleta única. Quedan en evidencia las prioridades e intereses de este gobierno, ajeno y alejado cada vez más de las del pueblo al que dicen representar.

Ignacio Pueyrredon

DNI 25.895.634

El dólar no sube

El dólar nunca subió, porque desde siempre quien tenga un dólar recibe un dólar de la Reserva Federal. Un dólar vale un dólar. Cuando hacen falta 250 pesos para comprar un dólar quiere decir que el peso cotiza a 0,04 dólares. Menos de medio centavo de dólar. Si se lo explicara y expusiera de este modo, el común de la gente no se quejaría del imaginado imperio ni de la moneda satánica de color verde y sabría a quien responsabilizar por los desaguisados monetarios y fiscales: sus gobernantes de Balcarce 50. El dólar no solamente no sube, sino que baja, ya que la inflación estadounidense le hace perder capacidad de compra en el país de emisión. Tener pesos y no gastarlos velozmente es un suicidio, y tener dólares en el colchón va dejando de ser lo tranquilizante que era antes. Entre el suicidio y la intranquilidad, la opción es clara. Todo se ha complicado.

Juan E. Cambiaso

DNI 4.435.122

Atornillados

En Gran Bretaña ha presentado la renuncia al cargo de primer ministro Boris Johnson. Las causas se encuentran en impúdicas fiestas en pandemia, protección a un delincuente, favoritismo excesivo, renuncia de ministros y la consecuente falta de apoyo del Partido Conservador. Las causales, que son muy similares aunque mucho menos graves que las que rodean a la coalición gobernante en nuestro país, lo llevaron, en una democracia que funciona, a alejarse de su cargo para intentar, al menos, conservar algo de dignidad. En regímenes en los que aquella no funciona, los máximos responsables permanecen atornillados.

Juan Antonio Portesi

juanchoportesi@yahoo.com.ar

Costo de la salud

Escribimos desde la impotencia. Mi mujer y yo somos socios del plan de salud del Hospital Británico desde hace casi 25 años. Somos una pareja de jubilados y cobramos, cada uno, la mínima. De esta manera, nos es realmente imposible hacer frente al costo del plan de salud que tenemos. Lo que es peor, prácticamente vivimos para poder pagarlo; estamos agotando nuestros ahorros y recurriendo a la ayuda de nuestro hijo. Si bien hemos hecho innumerables planteos de forma amistosa para que se comprendiera nuestra situación, no hemos tenido respuesta. Los lectores pensarán que por edad y por antigüedad el nuestro debería ser un plan muy completo, pero no es así. Es un plan básico, que cubre lo mínimo e indispensable, cuyo costo ha aumentado exponencialmente contraviniendo todo criterio de realidad y todo marco legal y de razonabilidad, puesto que a la fecha ha superado los $97.000 mensuales, sujetos a los nuevos incrementos autorizados por el Gobierno.

No pretendemos caridad ni conmiseración, tan solo un poco de equidad y equilibrio. Mantenemos la esperanza de que algo de nuestro reclamo pueda llegar a algún destinatario razonable.

Antonio José Mayr

DNI 5.598.739

Jubilación docente

Luego de leer la nota titulada “Los haberes jubilatorios que quedan congelados, pese a la inflación y a la movilidad”, de la periodista Silvia Stang, referida a la falta de actualización de haberes de los docentes que iniciaron juicio contra la Anses, detallo otro caso similar al de quien da su testimonio en el texto. Tengo 82 años, me jubilé en 2003 después de 43 años de servicio, los primeros 20 como maestra de grado y otros 23 años como directora. Cumplí todos los años de actividad en el mismo establecimiento. Hace 11 años que inicié un juicio para reclamar que se me recalculara el ingreso y se cumpliera con mis derechos. Tras obtener sentencia, ahora hace 5 años que no recibo aumentos. Mi haber por sentencia de ley 24.241 es de $23.878,98. Los datos que cuento son al solo efecto de unir esfuerzos y lograr justicia para todos los docentes que pasan penurias por esta injusticia.

Rosa Carmen Lauro

DNI 3.943.988

En la Red Facebook

Batakis: “Vamos a buscar un acuerdo con los formadores de precios”

“Es más de lo mismo y lamentablemente vamos a obtener los mismos resultados de siempre”- Andrea Tarrío

“No hay acuerdo posible si no se colocan en el lugar de quien intenta producir, hacer crecer su emprendimiento. Lo ahogan con trabas, impuestos, falta de insumos básicos, etc.”- Willie Tozzini

“Qué acuerdo vas a poder hacer si no paran de imprimir y contratar ñoquis de La Cámpora”- Héctor Luis Valiere