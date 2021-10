Explicación, de 1950 a 2021, alimentos

Explicación

Resultaría interesante que el ministro Guzmán explicara cómo los gobiernos de Cuba y Venezuela, entre otros, respetan derechos y no socavan libertades.

Andrés Milá Prats

De 1950 a 2021

Para nosotros, los mayores de 70, la comunicación y los actos del oficialismo tienen una gran virtud: a mí me hacen sentir como cuando tenía 7 años (1950). Vuelvo a mi prístina niñez, con el mismo discurso, la misma puesta en escena, las mismas dádivas. Para que esa comunicación sea efectiva en 2021, tendrían que recordar y parafrasear a Olegario V. Andrade: “...mas nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos...”.

María Esther Fregenal

Alimentos

Me resulta interesante que el espacio político que apalancó su crecimiento sobre la base de la repartija de “bolsones” llenos de harina, azúcar, aceite y fideos esté preocupado por el etiquetado frontal de los alimentos. Por otro lado, me resulta poco creíble que en un país donde el 10,7% de los hogares no cuentan con ingresos suficientes para cubrir una canasta de alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas (canasta básica alimentaria) los diputados de ese espacio estén ocupados pensando en poner una etiqueta negra en los alimentos con excesos de calorías, grasa y/o azúcares. Según el diputado Pablo Yedlin, el proyecto de ley tiene “el objetivo de que la población vea y decida con conocimiento” los alimentos que consume. Siendo ese espacio político el principal abanderado de la igualdad de oportunidades, ¿no debería la población tener la posibilidad de acceder a los alimentos en primer lugar?

Gastón Zorraquin

Check in

Podemos advertir, en consonancia con la llegada de las vacaciones, que los lugares destinados a albergar veraneantes adscriben a una práctica abusiva, desleal y que linda el incumplimiento, ya que al tradicional check out de las 10 horas se le suma el check in de las 16. Vale decir que de un día pagado el viajero estaría perdiendo seis horas. Hace un tiempo no muy lejano el ingreso era a las 10, luego a las 12, a las 14, y ya que estamos (habrán dicho los operadores turísticos), pasemos a las 16, tal como está ocurriendo. El damnificado, claro, es el turista.

Jorge García

Régimen académico

Quisiera consultar a los dirigentes bonaerenses cuándo volverá a estar vigente el régimen académico en las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires. Y también el régimen de inasistencias, cancelado de hecho por el sistema de burbujas. Aun con presencialidad plena, seguimos con el currículum prioritario por pandemia, enseñando y evaluando poco y nada, y sin control de las asistencias de los estudiantes. Las escuelas están abiertas, pero muy lejos de lo que eran.

Analía Martínez

¿Se muere el tenis?

Curiosamente, cuando se están organizando torneos importantes, como el Argentina Open y el de la WTA, el tenis vive en la Argentina un momento crítico. Uno de los problemas es que, por las restricciones a las importaciones, no están entrando ni pelotas ni los materiales (felpa y caucho) para fabricarlas acá, con lo cual cada vez se hace más difícil abastecer a la enorme cantidad de gente que lo juega (3,5 millones, según la AAT). Es el segundo deporte más practicado del país. Y hay que sumarle 1,5 millones del pádel, que ha recuperado el furor de la década del 90. Es decir, 4,5 millones de personas que se están quedando sin su deporte. No es solo un divertimento: se trata de la salud física y mental. A esto habrá que incluir la industria de estos deportes. Mucha gente que trabaja corre el riesgo de quedar desocupada.

¿Por qué el tenis, a partir de los años 70, comenzó a hacerse popular? Gracias a la televisión. El domingo pasado se jugaron tres finales. Las mujeres, en Chicago; los hombres, en San Diego y Sofía. Para verlas había que estar suscripto a Star+, la nueva señal de ESPN. Es decir, además de pagar el cable para tener la señal, hay que pagar un plus. Esperemos que esto no ocurra con el golf, Los Pumas, el hockey, etc., porque ESPN tiene el monopolio, salvo la Davis y la ex-Fed Cup.

Señores, el tenis corre serios riesgos. No pretendo ser dramático, pero estos dos elementos juntos son un certificado de defunción.

Guillermo Salatino

Adoctrinamiento

En el Teatro Colón se estrenó la obra Theodora, de Händel. Se realizó una libre interpretación, a la que se le agregaron textos de la teóloga Marcella Althaus-Reid, logrando así desvirtuar esta bella obra. La historia de una mártir cristiana, que muere por su fe, perseguida y ejecutada en tiempos de Diocleciano en el siglo IV, sirve de disparador para desarrollar parte del pensamiento de la citada teóloga. Ella se refiere a la Virgen María como a la momia de los pobres y en un momento nos sumerge en su mirada impúdica sobre la confesión. Presenciamos la ridiculización de lo sagrado, por lo que estamos frente a un sacrilegio. El adoctrinamiento, a través de una obra en el Teatro Colón, es realmente un proceder repudiable. Ojalá el señor Rodríguez Larreta comprenda el mensaje del público, que con su abucheo reveló que los porteños no comulgamos con la promoción de las ideas de Althaus-Reid, sus críticas a una supuesta concepción patriarcal de la teología cristiana, sus arengas sobre la diversidad genérica y sexual y sus denuncias de los delitos cometidos, solamente por el Estado, durante la dictadura.

Beatriz García Tuñón

