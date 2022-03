Falaz 24 de marzo; producir, no retener; llegar a Ezeiza

Falaz 24 de marzo

Otro Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha de 1976 evoca, irónicamente para su nombre, de manera falaz e incompleta una historia falseada por la carga ideológica que contiene. La violencia de los 70 no empezó el 24 de marzo del 76 ni tampoco la iniciaron las Fuerzas Armadas, como marca el relato oficial. La guerra revolucionaria comenzó en 1959 y fue impuesta por diversas organizaciones paramilitares. El Estado respondió con infinidad de errores debido a la falta de preparación y conocimiento de su dirigencia política, que hoy en día se deslinda de sus responsabilidades. Los años de mayor actividad terrorista fueron 1974 y 1975, durante un gobierno democrático peronista. La operación militar fue ordenada bajo las firmas presidenciales de Isabel Perón, Ítalo Luder y todo el gabinete a lo largo de 1975.

La historia no se trunca, debe contarse de forma completa, objetiva y sin sesgo ideológico. ¡Que el poder político, actual y de entonces, se haga cargo!

David San Román

davidsanroman91@gmail.com

Producir, no retener

En el medio del drama económico y financiero (al menos se logró frenar la caída al precipicio, con la intervención del Parlamento nacional y el generoso compromiso de Juntos por el Cambio, pese a no ser responsable del atraso en la negociación de dos años y tres meses con el FMI), el kirchnerismo nos sorprende anunciando las retenciones a la producción de procesados de trigo y la soja. A eso se suma la amenaza a la exportación de carne. Con una desocupación inédita en nuestra historia, indirectamente se achican las fuentes de trabajo. Parecería que para salir de una pobreza que está atada a los planes y no al trabajo el Gobierno opta por lo primero. Así no se construye, se destruye. Que recapaciten en algún momento y vean la historia que indica una Argentina que en medio de crisis mundiales fue capaz de crecer no solo con sus productos agrícola-ganaderos, sino con grandes sectores industriales que facilitaban el desarrollo social. Después de 1983 hubo una conquista inmensa de toda la sociedad, el afianzamiento de la democracia y de las instituciones. Ese logro que tuvimos fue puesto al borde del precipicio. Con el inmenso aporte de Juntos por el Cambio se pudo conseguir la aprobación de la renegociación de nuestra deuda externa, algo inédito. Fue la ayuda de los sectores que no gobernamos la que salvó al Gobierno de lo que no se encargó una parte del Frente de Todos.

Esperamos que sirva para que se tomen medidas concretas para esbozar un plan que haga viable la lucha contra la inflación, salir de la inmensa desocupación y atraer inversiones que sirvan para crear trabajo y que la gente vislumbre un futuro de una Argentina como la de otros tiempos.

José María García Arecha (h.)

Exsenador de la Nación (UCR- CABA)

Llegar a Ezeiza

Con pocas horas de diferencia tuve la oportunidad de experimentar el ingreso a dos grandes ciudades, Londres y Buenos Aires. El viernes temprano me dispuse a ir desde el Aeropuerto de Heathrow hasta el centro de Londres, y me encontré frente a un abanico de opciones, desde precios muy módicos (el subte, llamado underground o tube) o intermedios (el tren Heathrow Express, que en 18 minutos llega a Paddington, en pleno Londres, o combis privadas) hasta carísimos (autos de alta gama con chofer), todos con la posibilidad de abonarlos con todos los medios de pago existentes. El sábado temprano, tan solo 24 horas después, llegué a nuestra querida Buenos Aires junto con un enorme grupo de turistas extranjeros, incautos y con escaso manejo de castellano y de la idiosincrasia porteña. ¿Con qué nos encontramos? Con las mismas agencias de remises de siempre, voceando sus autos. Pero algunos detalles me asombraron. Por ejemplo, el “pague ahora y espere”, porque dada la cantidad de turistas que arribaba a esa hora estas agencias comprometían sus vehículos para 30 minutos después o más (vaya uno a saber con qué grado de cumplimiento). Y no solo eso, sino que el pago era en efectivo rabioso, porque “no nos funcionan los postnet” (sic). ¿Qué turista que recién llega a un país tiene efectivo en el bolsillo?

En fin, dos experiencias tan contrastantes me generaron mucha pena por Buenos Aires (mi ciudad) y por Argentina (mi país). La facilidad con que uno puede llegar a la capital del Reino Unido y comenzar a disfrutarla es total, mientras que intentar llegar a la capital argentina es una tarea de alta complejidad, que agota a quien viene viajando hace horas. ¿Se preguntarán cómo resolví mi traslado? Salí de la terminal, vi a lo lejos taxis de CABA (negros y amarillos) que descargaban pasajeros que partían, y una excelente conductora accedió a traerme hasta la ciudad y me cobró una suma lógica usando un medio de pago con código QR.

No sé qué habrá sido de los coreanos, ingleses y demás extranjeros que quedaron atrás, atribulados y entrampados en ese remolino sin sentido que es el área de arribos del Aeropuerto de Ezeiza, la cara con que recibimos a quienes nos visitan.

Señor Lammens, creo que este tema le pertenece.

Hernán Caballero

DNI 13.211.923

Prioridades

Como vecino de la ciudad, y particularmente de Caballito, espero que el gobierno porteño dé marcha atrás con el proyecto de transformación de un tramo de la avenida Honorio Pueyrredón. Si bien esas cuadras no son de un gran movimiento y el proyecto tiene sus fundamentos, hay prioridades que atender en la ciudad, por ejemplo, que escuelas y hospitales cuenten con todo lo necesario para su buen funcionamiento, especialmente ahora, que se avecina la época invernal y se deben extremar las medidas para evitar los contagios tanto de gripe como de Covid.

Miguel A. Di Pietro

DNI 4.311.522

En la Red Facebook

Gabriela Cerruti justificó las retenciones: “Hay 11 empresas multinacionales que están teniendo renta extraordinaria”

“Cuanta más ideología, peor es para los argentinos. Las empresas que tienen ‘rentas’ son las que invierten y el Gobierno, si quiere atraer inversiones (de todo tipo), debe dejar de perseguir a las empresas”- Fernando Javier Valladares

“¡Aprendan de esas empresas! Y prueben alguna vez los políticos de bajarse sus sueldos y de gastar menos, sobre todo con tanto ministerios onerosos. ¡Basta de tanto gasto!”- Patricia Winne