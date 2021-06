Fallo sobre Chocobar, escasez de vacunas y autocrítica de Macri

Fallo sobre Chocobar

La decisión judicial que condena al servidor público Chocobar resultará de consecuencias nefastas tanto para el ciudadano común como para el personal llamado a protegernos.

El representante público evitó que se fugara un asesino que sin ninguna duda, estando en libertad, hubiera vuelto inmediatamente a delinquir. La teoría del “gatillo fácil”, tan promocionada por los seguidores de Zaffaroni, promueve que ante cualquier acto delictivo que eventualmente un agente del orden público pudiera estar observando este trate de alejarse del lugar y desentenderse del delito. Esto ocurre hoy en muchos casos. Recuerdo cuando, estando en un aeropuerto en el exterior, un ladrón le arrebató la cartera a una mujer. Cuando huía corriendo, ante un grito de “¡alto!” de un policía armado, el delincuente se detuvo al instante con las manos en alto. Sabía que, si no se detenía, corría el riesgo de recibir un disparo por la espalda. Es la ley, si la autoridad emite la orden de detenerse, debe ser obedecida de inmediato. Es desalentador escuchar en los medios a tantos seguidores de la protección a delincuentes.

Edmundo Jorge Devereux

Escasez de vacunas

La ausencia de vacunas está produciendo una impresionante cantidad de enfermos de Covid y, lo peor de todo, una cifra desgarradora de muertes, que se podrían haber evitado simplemente si el Gobierno nos hubiese vacunado, como es su deber. No nos equivoquemos ni nos dejemos engañar por el juego del Gobierno, que nos culpa por nuestro comportamiento. La verdadera causa de estas muertes y las que lamentablemente ocurrirán es la falta de vacunas, no hay otra. Como sociedad debemos reaccionar y exigir que el Congreso y la Justicia impidan al Gobierno que nos siga matando. De lo contrario, serán corresponsables de todo lo que está ocurriendo por la desidia del Gobierno. Reaccionemos antes que esto sea cada vez peor. Señor Presidente, como dijo usted, de la muerte no se vuelve, que sigamos viviendo es su responsabilidad.

Marcelo Rojas Panelo

Prioridades

Se informó que Aerolíneas Argentinas recibió 705 millones de dólares en 2020 como aportes del Estado para cubrir su déficit. Con ese mismo dinero podríamos haber comprado vacunas de Pfizer para todos los habitantes del país, pagando por anticipado y sin que nos pidan garantías “impropias”, según lo expresado por el ministro Ginés González García y el propio Presidente. Solo debemos fijar las prioridades, y por lo visto la salud de los argentinos no lo es.

Eladio Sergio Castillo

Autocrítica de Macri

Juana Viale no es periodista. Sin embargo, debo decir que, en mi opinión, la entrevista que le hizo el sábado pasado al expresidente Mauricio Macri superó ampliamente a las que le han hecho avezados periodistas de carrera. ¿Por qué? Preguntó bien, desde el sentido común, cortito; le dio tiempo para explayarse sin interrumpirlo; creó un clima cálido, relajado, desestructurado, de entrecasa. Y Macri hizo algo que Alberto Fernández aún no ha hecho y no sé si hará: una autocrítica sincera de los errores de su gestión, de los que seguramente aprendió, si volviera al gobierno. Macri no insultó a nadie; medido, educado, tampoco apuntó a profundizar la grieta. Para muchos televidentes, en medio de esta incertidumbre, de esta noche oscura en que está sumida nuestra Argentina, de esta gran tragedia mundial que estamos padeciendo desde marzo 2020, sus palabras encendieron una lucecita de esperanza hacia el futuro, tan imprescindible como el aire. No todo está perdido.

Irene Bianchi

Cursada virtual

Con respecto a la nota sobre las cursadas virtuales, quisiera señalar algo que creo que piensa mucha gente: hay carreras universitarias que no se pueden seguir en su totalidad vía remota. Esta es solo una pequeña herramienta para salir del paso, o para quedarse como “pequeña herramienta”. Falta incluir, dentro de esa formación, la vida universitaria, la interrelación con otros estudiantes. Las prácticas quedan excluidas en esta modalidad. ¿Puede ser que un médico ausculte a distancia? ¿Que una enfermera vea una herida y reconozca sus características? Me da mucha tristeza lo que pasa con los estudios universitarios. Los universitarios también existen.

Gustavo San Martín

Veda vehicular

En épocas pasadas se pudo restringir la circulación de vehículos en CABA aplicando una sencilla fórmula: permitir un día el ingreso a la Capital de los vehículos que tuvieran patentes terminadas en número par, y al día siguiente los de número impar, y así sucesivamente. Con esta modalidad, en toda la provincia de Buenos Aires se lograría una gran disminución de la circulación, muy importante en este momento, y sin tanto daño al sector del trabajo. Copiar las buenas ideas no es malo, y esto ahorraría un esfuerzo de imaginación de nuestras autoridades, que parecen estar en crisis para resolvernos el problema de la pandemia.

Manuel Cuenca

Nueva arboleda

Quisiera felicitar a los que son responsables del cuidado de los parques de nuestra ciudad. En las largas caminatas de esta cuarentena interminable durante el invierno pasado por el Parque 3 de Febrero, descubrí un gran espacio abierto, muy agradable, entre el Velódromo y las vías del tren, donde solían jugar a la pelota algunos niños. Fue enorme mi sorpresa al volver al lugar ahora y encontrar que todo ese enorme espacio esta plantado con árboles que no son jóvenes. Me pareció reconocer, y espero no equivocarme, que son las viejas tipas que estaban en la Costanera y que fueron derribadas al construir la autopista que pasa por el Aeroparque. Realmente para aplaudir. Eso es cuidar el medio ambiente y nuestros árboles. ¡Muchas gracias!

Susana Sebess

En la Red Facebook

La Copa América se hará en Brasil

“Qué vergüenza que da Sudamérica”- Marcelo Favotti

“Una locura. Miles de contagiados y muertos, seguro”- Lucía Mercedes Duffau

“Sería más coherente suspenderla por este año, por respeto a la gente que la está pasando muy mal y por los que ya no están”- Gabriela Meyerhoff

