Falsa seguridad, Aerolíneas, cambios profundos

Falsa seguridad

“El FMI debe esperar, hay prioridades” (Máximo Kirchner). “El capitalismo no ha dado buenos resultados” (Alberto Fernández).

“Nada tan peligroso como la falsa seguridad que infunde

la confianza enervante cuando es injustificada”. (Nicolás Avellaneda, expresidente).

Patricio Avellaneda (p.)

Aerolíneas

El déficit diario de Aerolíneas Argentinas equivale a muchas escuelas, hospitales, unos cuantos kilómetros de infraestructura de servicios y más. No tiene esta empresa como contrapartida un servicio y precios que le sirvan realmente al usuario. Al contrario, las combatidas low cost tienen tarifas tres veces menores y generan ganancias, ¿por qué no replicarlas? No pueden, no deben, no les importa. ¿No será hora de repensar seriamente dejar de tener una línea aérea deficitaria, superpoblada y refugio de varios personajes, que genera pérdidas enormes e inexplicables?

El llamado ajuste que el Gobierno dice no estar dispuesto a hacer no es más ni menos que racionalizar el destino de nuestros impuestos a servicios establecidos por la Constitución que sirvan y no a estos rubros que hoy, en ese estado de deuda, no representan nada ni a nadie.

Hernán Martínez

Cambios profundos

En el programa Hambre de futuro, de LN+, se mostró el basural de San Pedro y la gente que vive de la recuperación de la basura. Es un sector de islas donde la gente vive en casillas de chapa, sin colectivos o medios para llegar a sus casas, y los remises no quieren entrar al barrio. Los llaman “recuperadores”, un eufemismo para lo que antes se llamaba basureros. Los políticos no los quieren discriminar, pero tampoco hacen nada por cambiar sus vidas, que son así desde siempre. Igual que en las islas que dependen de Campana. Nada cambia. La gente quiere mandar a sus hijos al colegio, a veces se puede, otras no. No tienen conectividad, y aprenden con el esfuerzo de maestros y profesores que viajan cuatro horas por día para dar clases. Gente maravillosa, mamás que luchan por sus hijos para sacarlos de la miseria. Pero ningún partido político pudo o quiso cambiar esta realidad. Ellos están ocupados en la lucha por mejores cargos. Ganan una elección y al otro día ya están peleando por otro puesto, por más poder. Ganan muy bien, un dinero desperdiciado pues no resuelven nunca ningún problema. Ni la miseria, ni la inseguridad, ni la falta de trabajo. Su mirada termina en Puerto Madero o en las vacaciones en el Caribe mexicano. Este es nuestro problema, este es el problema de la Argentina. A juzgar por los resultados, se trata de una dirigencia inoperante, inútil y cara, que bancamos entre todos para nada. Necesitamos cambios profundos, de paradigmas, cambios culturales que terminen con esta vergüenza.

Esteban Tortarolo

Balanza de la Justicia

El 6 de septiembre de 1973, un grupo de catorce integrantes de la organización guerrillera ERP atacó al Comando de Sanidad del Ejército Argentino, tuvo de rehenes durante toda la noche a los militares que se encontraban en el comando, hirieron a varios de ellos y mataron al teniente coronel Raúl Juan Duarte Ardoy. Por ese ataque fue juzgado y preso el ahora periodista Eduardo Anguita, fue condenado por esta acción a dieciséis años de prisión, hasta que asumió Raúl Alfonsín y recuperó la libertad, Cobró por ser “detenido desaparecido” en 1994 la suma de US$208.501 de parte del Estado argentino. Por otro lado está el caso de Julio Flores, detenido desde 2014 y juzgado a cadena perpetua. La acusación se remontaba a 38 años atrás, al año 1977. Flores, entonces de 19 años, era cabo de la Fuerza Aérea, el rango más bajo del arma, con ocho meses de antigüedad. La razón de su detención es que su nombre figuraba en el libro de guardia de la Brigada Aérea, en El Palomar. A Julio Flores, que hoy tiene 64 años y cáncer, le niegan reiteradamente la prisión domiciliaria.

¿Alguien de la Justicia podría explicar la razón de que un terrorista demostrado que atacó un comando, cobró como “detenido desaparecido”, esté libre, haga notas de su pasado orgulloso, y un excabo que la única prueba es que su nombre figure en el libro de guardia y enfermo esté preso? ¿Hasta cuándo vamos a permitir tener una Justicia de venganza tuerta?

Mario Cabanillas

Presidente del Centro de Estudios Salta (CES)

Accidentes en la playa

Si bien en 2016, con el expediente interno del Concejo Deliberante número 1584/12 sobre la circulación de vehículos a motor en la playa, la municipalidad de Pinamar deja establecida la prohibición de circulación en zonas de playa, está visto que nunca lograron controlar este tema y suman año tras año muertos y heridos a causa de este descontrol. Es por esto que me atrevo a sugerir un par de posibles soluciones: 1) delimitar extremadamente las zonas, y principalmente darles un sentido de circulación único a estos sectores, de manera de evitar colisiones frontales o que dos vehículos se encuentren al salir de atrás de un médano, etc.; 2) exigir que los vehículos que ingresen al sector posean un mástil flexible de 2 metros mínimo con una bandera de material rígido de 30x40 cm con un número que los identifique, para así saber quiénes son los irresponsables que no cumplen con las reglas y sancionarlos duramente. Ese número negro con fondo amarillo de fácil visualización podrá ser observado por personal de seguridad en la zona o con varios drones sobrevolando el sector. Si algún vehículo no cumple con esta regla será incautado y pagará severas multas. Este sistema debería tributar con un costo elevado para cuatriciclos, UTV y pickups, que desde ya son vehículos muy costosos, y un precio más económico para las motos. Este sistema se puede aplicar también a motos de agua, moto ski y lanchas.

Roberto Decurnex

