¿Federalismo?, 747, lenguaje inclusivo

En su discurso en Santa Fe, el señor Presidente habló de federalismo, expresando su deseo de que cada argentino pueda vivir y desarrollarse allí donde nació, sin necesidad de tener que irse a los grandes centros urbanos.

Pues entonces debería saber que las retenciones a las exportaciones producen exactamente el efecto contrario. Nada menos federal (y más unitario) que sacar recursos del interior para el gobierno central.

La adaptación a un avión comercial Boeing 747 solo la pueden realizar quienes ya sean pilotos comerciales, con las horas de vuelo acreditadas y certificadas.

Es sencillo saber si esas personas a bordo del avión venezolano iraní están diciendo la verdad.

Lenguaje inclusivo

Me llamó la atención la idea del Ministerio de Educación respecto del lenguaje que deben utilizar los niños en los colegios. Dicen que debe ser “inclusivo”, pero creo que no están en lo cierto. Debería ser “inclusive”.

Más plazas por favor

No hay duda de que preservar el ambiente urbano es un tema de larga data, pero en la actualidad surge como un punto candente, por la necesidad de preservar las viejas casonas de la ciudad y poder ganar espacios verdes. Aquí se conjugan cuestiones de urbanismo, de clima, factores que afectan directamente la salud humana. Las autoridades del municipio deberían poner el tema entre las necesidades imperiosas, para que los habitantes de Buenos Aires podamos gozar de una ciudad con aire más puro, menos cemento, más árboles, más verde y más espacios para juegos y esparcimiento. Calculo, sin ser un especialista en la materia, que se necesita una plaza más por cada barrio porteño.

Manuel Belgrano

En estas fechas recordamos a Manuel Belgrano por ser el creador de la bandera nacional y por sus victorias en las batallas de Salta y de Tucumán. Pero Belgrano fue también periodista, diplomático, economista y un importante promotor de la educación pública. En particular, de la enseñanza de la matemática. En 1799, siendo secretario del Consulado de Buenos Aires, Belgrano impulsó la creación de la Escuela de Náutica, la primera de nuestras instituciones educativas que impartió contenidos técnicos. En una época en que la educación matemática en las escuelas se limitaba a la aritmética básica, el plan de estudios de la Escuela de Náutica, redactado por Belgrano, incluía temas como geometría, álgebra, trigonometría plana y esférica y el estudio de las secciones cónicas.

También en 1799, Belgrano creó la Academia de Dibujo. Y en 1810, ya como miembro de la Primera Junta, creó la Academia de Matemática, que luego fue incorporada a la Universidad de Buenos Aires. Por todo esto podemos agregar a los títulos de Belgrano el de padre de la matemática argentina.

La Sociedad Central de Arquitectos expresa su adhesión al proyecto de resolución presentado ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación por el diputado Hernán Lombardi, para solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que informe, a través del Ministerio de Cultura, las circunstancias por las que se apartó, injustificadamente y sin derecho a defensa, al señor director del Museo Nacional de Arte Decorativo, arquitecto Martín Marcos, luego de que él mismo denunció el faltante de piezas patrimoniales del museo, dado que podría encuadrar en un claro acto de discriminación y persecución política.

Nuestro colega Martín Marcos es un profesional de amplia experiencia tanto en el sector público como en el privado, además de funcionario, arquitecto, docente titular de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA y miembro titular, elegido por sus pares, de nuestro colegio de jurados y asesores para concursos nacionales de arquitectura y urbanismo. Ejerció la dirección del MARQ, Museo de Arquitectura y Diseño de la SCA, entre 2013 y 2017, impulsando durante su activa e innovadora gestión la restauración de la torre histórica y la ejecución del pabellón anexo, anteriormente concursado, entre otras importantes acciones alrededor de la arquitectura, el diseño y la cultura urbana. Accedió al cargo de director del MNAD mediante concurso público de oposición y antecedentes en 2017. Fue él mismo quien ejerciendo su función de director advirtió y solicitó en reiteradas oportunidades a sus superiores la necesidad de mejorar el sistema de seguridad del museo que nunca fue atendida.

Asimismo, la SCA exhorta a los organismos competentes a revisar la injustificada sanción impuesta al arquitecto Martín Marcos, que afecta su trayectoria en el campo profesional y de la cultura, y manifiesta su incondicional apoyo al colega y socio de nuestra entidad.

Camionetas ruidosas

Vivo en Palermo y varias veces por día pasan diferentes camionetas, sin la oblea de la VTV, con una de las dos patentes de ley o ninguna..., comprando heladeras usadas, baterías usadas etc., anunciando a “todo volumen” su presencia y me imagino que no pagando ningún canon municipal. ¿Quién los controla? Estacionan en doble fila, la calle es de ellos con cierta impunidad. Apelo por este medio para informar de esto al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque son muy implacables con las multas y disposiciones varias, pero esta gente circula delante de la policía sin que a esta se le mueva un pelo.

