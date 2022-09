Feriado, ¿quién se ocupa?, discurso peligroso

Feriado

En el atentado a la embajada de Israel hubo 22 muertos; en la AMIA, 85; en la tragedia de Cromañón, 194, y en la de Once, 51. Un fiscal fue asesinado en 2015. Nunca hubo un feriado decretado por esas muertes. Atentado fallido a un político en funciones, feriado nacional y convocatorias a marchas político-partidarias y con acusaciones a la oposición y a los medios, incluyendo también a la Justicia, de haberlo provocado. Feriado por un atentado fallido a un político y nada por la muerte de más de 350 ciudadanos comunes.

¿Se entiende el porqué de la acusación a los políticos de que son una casta privilegiada y con autopercepción de que son superiores a nosotros, los comunes?

Fernando Pietrobelli

¿Quién se ocupa?

Supongamos que la causa Vialidad, rápida y mágicamente, se resuelve con un sobreseimiento. Ahí está... no más preocupaciones... tranquilidad en los ánimos de algunos (¿y de algunas?).

Pasemos la página (¿tan fácil?) y veamos el país, miremos el país... ¿qué se hace? ¿Quién se ocupa?

¿O esto no se le ocurrió a nadie? ¿Se acuerdan de cómo estamos?

Felipe González

Discurso peligroso

Ahora todo es culpa del mensaje de odio de la oposición. Odio es lo que siempre hizo el kirchnerismo. ¿No recuerdan las fotos de opositores con disparos en la frente, del famoso encuentro en donde se escupían fotos de gente pública con ideas políticas contrarias? Se la pasan hablando en forma violenta, criticando, insultando y justificando sus desastres culpando al que piensa distinto… eso es odio, señores. Quedarse con vacunas que eran para todos, quedarse con el dinero de todos por obras públicas que no se terminaron, generar resentimiento entre unos y otros con el discurso de que los ricos esto y los pobres lo otro… como si esta gente no fuera millonaria, y con grandes dudas (para mí) de dónde sacaron tanto dinero… eso es odio. Hablar de lo que pasa, opinar, informar, diferenciarse… eso no es odio. Que no nos vendan ese peligroso discurso, porque lo único que logran es aún más grieta.

Silvia Elena Mangone

Miedo

Lo ocurrido el viernes pasado fue solo para mostrar al Poder Judicial la fuerza de movilización que manejan. Y mantener latente la atención de los militantes. Es lo único que les sale bien. Por favor, señores jueces, no se asusten, resistan, los apoyamos. La Argentina los necesita.

Ana Astigueta

Se sale con trabajo

El 7 de diciembre de 1941 el imperio del Japón atacó a los Estados Unidos en Pearl Harbor, cobrándose 2403 vidas de hombres, mujeres y niños. Esa misma noche, la primera dama, Eleanor Roosevelt, instó a sus conciudadanos a “continuar con sus tareas diarias con más determinación que nunca” en un mensaje radial. Exactamente lo que debería haber alentado el Presidente el jueves por la noche, en lugar de declarar uno nuevo feriado.

De la tremenda crisis moral, económica y política que atravesamos en la Argentina se sale con políticas que favorezcan el trabajo y no con impedimentos para producir y estudiar.

Teresa De Stefano

Organización

Cómo es posible que en tan pocas horas consigan un despliegue de tal magnitud en la Plaza de Mayo como el del viernes pasado.

Ojalá para gobernar el país tuviesen las mismas aptitudes.

Viviana M. Goetz

Patriotas

No queremos más políticos, ¡queremos patriotas!

Margarita Gil

Museo de Bellas Artes

En respuesta al editorial publicado el lunes 29 de agosto, en el cual se afirma que la actual gestión estaría poniendo en riesgo el patrimonio del Museo Nacional de Bellas de Artes, no nos cabe discutir aquí aquellos argumentos que se fundan en una particular perspectiva política sobre el patrimonio, que ve como peligrosa toda concepción federal de la cultura nacional. Sí nos corresponde, en cambio, señalar aquellas afirmaciones que son falsas por contar con documentación objetiva que las rebate:

1) Es falso que el MNBA ha sido sostenido principalmente por la Asociación Amigos, recibiendo del Estado “siempre una contribución marginal”. Es financiado casi en su totalidad con fondos del Tesoro nacional, solo entre un 5 y un 10% corresponde a aportes privados gestionados a través de la Asociación Amigos. 2) No ha existido ninguna voluntad ni proyecto ni acto administrativo tendiente a convertir parte del acervo del MNBA en “un museo provincial”. 3) Es falso que “la provincia de Buenos Aires desea dotarse de un museo de Bellas Artes que a la fecha no existe”. La provincia cuenta desde hace un siglo con un Museo de Bellas Artes que fue dirigido, entre otras personalidades, por Emilio Pettoruti, de quien toma su nombre.

El proyecto de construir una reserva adicional para el MNBA en Tecnópolis, si bien ha sido una idea evaluada, no se encuentra encauzada por ningún acto administrativo concreto y se ha juzgado escaso el tiempo de gestión pospandémico para encararlo adecuadamente. El proyecto de remodelación del museo, cuyo proceso de licitación pública se menciona, ha pasado por los controles y la aprobación de las áreas pertinentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, así como de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

Valeria González

Secretaria de Patrimonio Cultural, Ministerio de Cultura de la Nación

