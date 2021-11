Festejos, oíd el ruido, meritocracia

Festejos

Al ver las caras de felicidad, las risas, los abrazos, los saludos y las manos sacudiéndose arriba de los escenarios cada vez que termina una elección o un acto partidario, un solo y ferviente deseo me invade. Qué lindo sería si estos festejos obedecieran a que tenemos los índices de pobreza, delincuencia y corrupción entre los más bajos del mundo; y que nuestra calidad de vida, de justicia y de salud y nuestro desarrollo económico se encuentren entre los más altos. Si no, festejan siempre los mismos, y el resto solo tiene que trabajar, rezar y esperar que alguna vez empecemos a tomar conciencia y exigir las mejoras a quienes gobiernan.

Antonio Mario Guarino

Oíd el ruido

Vivo en mi patria llevando el orgullo de los que me precedieron en estas tierras, agradeciendo sus amores construidos, sus esfuerzos, sus sueños, logros, frustraciones y dolores, que me hicieron quien soy. El sol brilla en todos lados, pero en ninguno tan lindo como en mi país. Hay injusticias evidentes que son un cachetazo para la inmensa mayoría silenciosa. Es tiempo de ponernos fuertes; abogar por una fuerte división de poderes y tolerancia cero para la corrupción. Vivimos encerrados respirando un aire rancio sin darnos cuenta de que hay un mundo posible de justicia, educación, movilidad social ascendente, baja inflación, paz. Estamos gobernados por políticas que refuerzan nuestra espiral descendente y que son producto de poderes estancos cooptados, avalados por la injusticia y por nuestro silencio temeroso. El tiempo presente nos interpela a la acción por hacer el bien en nuestro metro cuadrado y si es posible más allá. La patria se construyó con gente valiente clamando libertades ante un poder que se percibía distante e injusto. Los ríos siempre buscan su antiguo cauce. Somos muchos los que pensamos así y no tenemos por qué estar resignados a un devenir de fracasos. Levantemos la voz.

“Oíd el ruido de rotas cadenas, ved en trono a la noble igualdad”.

Ricardo Ignacio Cavanagh

Meritocracia

A las más importantes funciones de gobierno deben llegar los mejores, los más capacitados según sus méritos, y estos serán los responsables de sus acciones en beneficio de los otros. La educación deberá ser intensiva, y gracias a ella, con esfuerzo, logros y talento, se conseguirán obtener los resultados esperados por una nación en la que prevalezcan la democracia, la libertad y un profundo amor a la patria. Un aforismo sajón nos dice “Let’s agree to differ”, o sea: hay que estar de acuerdo con las diferentes ideologías y respetarlas a ultranza.

Dios quiera que los argentinos, todos unidos, sepamos honrar estos conceptos muchas veces olvidados.

Manuel Sarrabayrouse

Récord

Se les tendría que explicar a algunos políticos que el título “Riesgo país récord” no es un elogio.

Ricardo Blaksley Bazterrica

Voto en las cárceles

El kirchnerismo perdió en el total de votos en todo el país por amplia mayoría, pero ganó, también por amplia mayoría, en las cárceles. Y uno se pregunta por qué ganaron allí con tanta amplitud. Que el lector saque sus propias conclusiones. Yo ya lo he hecho.

Luis García Morales

Ley de alquileres

En estos días se está hablando del fracaso de la ley de alquileres y de reemplazarla por una nueva. Obviamente, la nueva tendrá el mismo destino que todas las anteriores, desde la primera sancionada, allá por el primer gobierno peronista, con los estrepitosos fracasos ocasionados. Como decía un sabio profesor que tuve, “la mejor ley de alquileres es la que no existe”. Y agrego lo que dice expresamente otro sabio: don Dalmacio Vélez Sarsfield, en el Código Civil que nos rige: “El contrato es la ley de las partes”, lo que no hace más que reconocer lo que ordena la naturaleza humana. Y viene al caso decir que similar criterio vale para el control de precios, que no dejan de ser un contrato entre partes. Pero los argentinos, siendo animales que tropezamos con la misma piedra en incontables oportunidades, seguimos insistiendo, soportando los accidentes y traumatismos que ello produce. Y no aprendemos. Como decía el gran Sarmiento: “Todos son problemas de educación”.

Pero los burócratas de turno siguen empeñados en no asimilar las enseñanzas que deja la historia.

Gustavo Oscar Colla

Precios

Sería bueno que el Gobierno informe la incidencia del la presión fiscal en los precios de todos los productos básicos, incluidos la energía y el transporte. Así la gente se daría cuenta de que el Estado es un formador de precios decisivo y de que los indigentes y pobres pagan impuestos sin que se tenga en cuenta su falta de capacidad contributiva.

Luis Alejandro Rizzi

Corrientes

Muchos de nuestros políticos están obsesionados con el conurbano bonaerense. Pareciera que es lo único que les importa, lo único que conocen. Hace unos días estuve en Las Marías y en Valentín Virasoro (Corrientes). Allí se observa trabajo genuino, y creación de riqueza. En fin, progreso. Y me dije: nuestros políticos seguramente no conocen estos lugares, como tantos otros de la Argentina. ¿No deberían conocerlos?

De paso, en Virasoro hay mucho más empleo en el sector privado que en el público.

Aquiles Omar Martínez

En la Red Facebook

Rosario: el miedo a la violencia narco empieza a afectar la actividad económica

“Esto termina muy mal... El Gobierno, mudo”- Daniel Rivarola

“Si esto es tierra de nadie”- Gerardo Loaisa

“Rosario, la pequeña Medellín de la Argentina”- César Martínez Romero