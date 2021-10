Ficha limpia, sembrando conflictos, vuelo chárter

Ficha limpia

No teniendo curso favorable el proyecto de “ficha limpia” para los cargos de los futuros legisladores, y existiendo indecisos para las nuevas elecciones, sugiero la opción de limpiar el Congreso, evitando votar a quienes se opusieron al referido proyecto. Afortunadamente la democracia nos brinda los mecanismos para corregir los desvíos.

Diana Echaide

DNI 5.706.754

Sembrando conflictos

Que el presidente Fernández, en su discurso durante el homenaje al expresidente Kirchner, haya planteado una similitud y semejanza entre el gobierno entregado al homenajeado en 2003, una verdadera bomba política, económica y social, y el que él recibió en 2019, después del período de Macri, es una verdadera falacia y una desfachatez. No lo hace por ignorancia, sino para seguir descargando sus responsabilidades, inoperancias y aberraciones en “otro”, lo que manifiesta sistemáticamente el ánimo de sembrar conflictos y de no llevar a cabo un verdadero acuerdo con la oposición, sin reconocer obviamente que el mayor desacuerdo lo tiene dentro de su propio espacio político.

Alberto F. Díaz

DNI 10.492.915

Desconocimiento

El juez Bava ha demostrado ser un jurisconsulto de nota, porque denota que no sabe derecho al desconocer que previamente a que el ingeniero Macri sea sometido a indagatoria debía solicitar la eximición del expresidente de su obligación de no dar información secreta. Con el mayor de los respetos, me pregunto: ¿los jueces pueden excusarse por ignorancia de las leyes?

Roberto A. Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

Vuelo chárter

Leí ayer en la nacion, con una mezcla de asombro y profunda indignación, que la comitiva presidencial viajó a Europa en un vuelo chárter. Esto es como que en una empresa fundida que no paga sueldos atrasados e impuestos su directorio compre una flota de autos alemanes carísimos para sus miembros. Lo lógico sería, en un país con el 50% de pobres y niños que mueren de hambre, que el matrimonio presidencial viajara en clase business, y el resto, en turista, en una línea regular. Esto es una muestra más de que a nuestros gobernantes la pobreza y las angustias de los argentinos no les importan absolutamente nada, su única preocupación es mantener sus privilegios.

Sergio Ohanessian

DNI 10.129.066

La reconstrucción

El choque del Titanic contra el iceberg fue consecuencia de decisiones equivocadas, que provocaron daños irreversibles en su estructura que derivaron en el inevitable hundimiento.

Algo similar sucede con el kirchnerismo: exceso de soberbia, altanerismo, populismo mal entendido, corrupción obscena sumada a errores irreversibles provocan la desaparición definitiva de una enfermedad que nos tiene sumisos en la miseria.

La reconstrucción del país llevará tiempo, el daño causado en estos años es tremendo, al menos en el tiempo que le queda de gobierno, perdiendo las elecciones del 14-N, habría una opción de ponerle freno a la catástrofe, para que a partir de 2023 con mucho trabajo, sudor y lágrimas se reconstruyan a largo plazo las ruinas que han producido.

Atilio Peña

DNI 8.259.974

Falta de criterio

Como vecina de la Plaza Paraguay y miembro de la Asociación Verde Barrientos quiero expresar nuestra desaprobación por la ampliación indiscriminada de su patio de juegos. El presidente de la comuna 2, Ramiro Reyno, no asistió a una reunión pedida para hablar del tema, que nos concierne a todos y sobre todo a los que habitamos el angosto pasaje Barrientos. Nuestro pedido fue desoído. Teniendo la Plaza Mitre contigua, vacía, cuatro veces más grande y rodeada de las avenidas Las Heras, Pueyrredón, la pared de la Facultad de Ingeniería y Melo, entre las dos plazas se eligió gastar los recursos del Estado para arruinar nuestra pequeña plaza, casi un boulevard, lo que trajo contaminación auditiva, ambiental y visual. El patio de juegos fue convertido en un inmenso jardín de infantes al aire libre. Los gritos se escuchan hasta en los últimos pisos de los edificios de departamentos. La desafortunada elección de los colores, naranjas, rojos, amarillos flúo, contribuye a la excitación de los chicos. Los colores aconsejados son los verdes, celestes, lilas. La falta de criterio ha hecho desaparecer un lugar emblemático, que era de recreación tanto para grandes como para chicos. Lastimoso cómo destruyen los espacios verdes de Buenos Aires.

P.D : deberían sacar las calesitas de mano por su peligrosidad como también los bancos de equilibrio.

Juana Laura Rodríguez Gomes de Migone

juanamigone@gmail.com

Regreso de Bangkok

Estoy en Tailandia desde el comienzo de la pandemia, marzo de 2020. Hace meses que estoy intentando gestionar mi regreso vía Despegar.com, usando un pasaje de ida y vuelta, reserva 351597114900, que según la empresa está abierto hasta el 4 de enero del 2022.

Lamentablemente, Despegar.com no cuenta con medios de atención al cliente efectivos (probé e insistí mediante Messenger, Instagram, la app, mail y teléfono). Yo realicé mi viaje de ida (Buenos Aires-Bangkok) a principios de marzo del año pasado y actualmente para gestionar la vuelta (Bangkok-Buenos Aires), mediante la app o la web, me da error continuamente, ya que muestra solo la opción de “ida y vuelta” y yo solo necesito volver.

Sería muy práctico y necesario poder acceder lo antes posible a alguien de atención al cliente de Despegar.com, así puede escuchar mi situación y darme una solución, porque debo estar de regreso en la Argentina en diciembre.

Carla Santarelli

carla.santarelli@gmail.com

