Fiesta en Olivos, plan, feriado por el censo

Fiesta en Olivos

Nuestro presidente y Fabiola Yañez han logrado poner fin a la causa por el escándalo de la fiesta en Olivos por medio del pago de una suma supuestamente reparatoria de los daños causados. En primer lugar, debo decir que no hay una suma con capacidad de reparar el daño que han hecho a la imagen de la institución presidencial y al vapuleado humor social. En segundo lugar, sepamos que todo es una farsa, ya que muy probablemente esa suma salga de alguna cuenta de gastos reservados y la pagaremos entre todos. Pero no perdamos el foco respecto de lo más grave: quien hoy está al frente del Poder Ejecutivo comete delitos dolosos (vg.: con conciencia de estar haciéndolo), como fue hacer una fiesta cuando ello estaba expresamente prohibido para todos. Ya que la Justicia es benévola, que el pueblo no olvide y que Dios y la patria se lo demanden...

Francisco E. Cavallero

DNI 16.161.134

Plan

La pretensión del Presidente y de la primera dama de quedar exentos de toda sanción judicial por haber violado las restricciones impuestas durante la cuarentena mediante una exigua suma se asemeja al llamado “plan platita”, lanzado por el mismo Gobierno, luego de las PASO, en las últimas elecciones legislativas.

Gustavo Saad

Feriado por el censo

Los argentinos necesitamos trabajar. Necesitamos recuperarnos. Darnos una nueva oportunidad. Con la pobreza en ascenso y la inflación creciente, ¿no era más lógico llevar el censo a un fin de semana? ¿O al menos decretar el día hábil como “no laborable”, con la única obligación de que al menos un integrante de cada hogar permanezca en él? Pero no, parece que el Gobierno cree que todos son de su condición y a fin de mes todos cobrarán los haberes sin problemas, feriado o no. No obstante, los privados necesitamos trabajar, producir, comercializar, vender, facturar y cobrar para poder abonar los haberes de los empleados y cumplir con las obligaciones impositivas. ¿Tan difícil resultaba hacer el censo un domingo?

Jorge Arosa

Eslogan demagógico

Cuando el Presidente afirma que nunca más debe haber neoliberalismo en la Argentina, sabe perfectamente que está repitiendo un eslogan demagógico. La historia es clara: la Argentina fue una sociedad fundamentalmente liberal hasta 1930. Entre 1931 y 1942, a la luz de una crisis económica mundial inédita, se introdujeron algunas instituciones y políticas estatistas, pero desde 1943 hasta el presente prevaleció la economía cerrada que castiga a las exportaciones, una legislación laboral que favorece el sindicalismo y castiga la productividad, permanente intervención gubernamental distorsionante en los mercados y un gasto estatal creciente financiado con impuestos distorsivos, inflación rampante y/o deuda impagable. ¿De qué neoliberalismo nos está hablando, señor Presidente? ¿En cuál de estas cuestiones el gobierno de Macri introdujo cambios sustantivos? ¿Por qué no mira con atención cómo se manejan estos temas en los países que acaba de visitar, cuyos ingresos per cápita duplican o triplican el argentino? ¿O es que usted privilegia la demagogia por sobre la verdad?

Martín Lagos

DNI 4.516.711

Incendio

Grande es mi indignación con el grave incendio ocurrido en Avellaneda, al percatarme por las imágenes de TV de que un predio cargado de elementos altamente inflamables esté tan cerca –apenas cruzando la calle– de seis torres y un barrio densamente poblado. ¿Qué autoridades hay (intendentes, inspectores, etc.) que no prevén trasladar fábricas y depósitos peligrosos lejos de zonas urbanas y pobladas? ¿No hay disposiciones legales estrictas en este sentido o, como siempre, debemos pensar que todo se hace probablemente a contramano de la ley?

Marta Helena Stange

DNI 1.337.018

Ruta 2

Desearía preguntarle al gobernador de la provincia de Buenos Aires si le queda libre algún momento para recorrer esta ruta 2. Es lamentable el estado en que se encuentra. Hay tramos extensos en los que es realmente peligroso conducir el automóvil. Se abona peaje, pero no sé qué sentido tiene (para mantenerla en buen estado seguramente no es). Ojalá le llegue este breve comentario y se pueda lograr mejorarla.

Guillermo Sterman

DNI 4.446.171

Vereda y bancos

Le escribo por este medio al jefe de gobierno de la ciudad para criticar los trabajos efectuados en la vereda de la Avenida del Libertador, entre Austria y Agüero (donde se encuentra la Biblioteca Nacional). La vereda allí es muy ancha y necesitaba reparación por baldosas flojas. Con el arreglo efectuado la han dividido en dos partes a lo largo, con un cantero en el medio que alterna adoquinado, pasto y bancos incómodos de cemento, reduciéndose el área de caminata apacible para el transeúnte. Imagino el costo de estos trabajos. Espero que no continúen el estropicio desde Agüero en adelante.

Además, con respecto al diseño de los bancos que están en muchas plazas de la ciudad, desafío a los arquitectos y diseñadores a que se sienten en ellos a leer durante una hora y después comprueben el estado de su columna vertebral. Observo con lástima a personas sentadas encorvadas en la vereda del Sanatorio Anchorena o en la entrada del Hospital Rivadavia. Lamento que no hayan tomado como modelo los antiguos, tradicionales y anatómicos bancos de plaza.

Susana Migliori

DNI 3.917.882

Día de la Armada

Con motivo de celebrarse ayer el Día de la Armada, el Foro de Almirantes Retirados saludó y saluda a todos sus camaradas y amigos y a toda la ciudadanía, evocando con orgullo a quienes ofrendaron su vida en el cumplimiento del deber. Que Nuestra Señora Stella Maris proteja a nuestra institución y nos ayude a mantener en alto los valores que siempre, en cualquier circunstancia, caracterizan a la gente de mar.

Almte. VGM (RE) Enrique E. Molina Pico

Presidente del Foro e Almirantes Retirados

DNI 5.173.413

