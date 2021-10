Fiesta, público en River, vergüenza

Fiesta

Mientras la mitad del país se hunde en la pobreza, el Presidente, con el debido permiso de su jefa política, propone, junto a la cúpula sindical, una gran movilización para el 17 de octubre, con la idea de que esa fecha demuestre el apoyo del pueblo a su gobierno. Dirigentes políticos y sindicales inmoralmente ricos quieren maquillar con una fiestita la dramática pobreza de millones de argentinos. Argentinos presos de la inseguridad generalizada, sin una salud pública seria y una educación a la que quieren dogmatizar, aunque hasta ahora, gracias a Dios, no pueden. Millones de argentinos dependen de la billetera del Estado en lugar de poder tener un trabajo digno y han perdido sus propias y genuinas ganas de progresar. Y ante la debacle de las PASO, el kirchnerismo también apuesta a lo único que hace bien: la emisión descontrolada para dominar voluntades. Pan y circo. Los que creemos en que otro país es posible no dejemos pasar la ocasión de las próximas elecciones. Al elegir comencemos por lo más elemental y lo que más necesitamos: la decencia y la honestidad política.

Matías Aníbal Rossi

matiasrossi2014@gmail.com

Público en River

Estoy realmente indignada con la cantidad de gente que entró a la cancha de River el domingo pasado por el partido con Boca. En teoría solo podían ingresar 36.000 personas, e ingresaron más de 50.000. ¿Quién es responsable de esto? Si es River, deberían clausurarle la cancha; si es el gobierno de la ciudad, me deprime, por las autoridades que tenemos. La verdad, aquí siempre se transgrede todo.

¿Para eso nos tuvieron encerrados tanto tiempo? Ahora hay piedra libre para todo y, como siempre, ningún responsable. El domingo se juega Argentina-Uruguay… ¿cuántas personas irán?

No hay clases presenciales pero si fútbol para todos. El Covid no existe más, ¡lo importante es conseguir votos!

Silvia González Victorica

DNI 6.221.615

Vergüenza

Yo soy el sacerdote que el viernes 30 de septiembre pasado desde la cazuela del Teatro Colón, junto con muchos otros, abucheó la libre interpretación (sin nada de libre) del Oratorio Theodora, de Haendel.

Personalmente, fui herido en mis sentimientos como cristiano, como sacerdote, como hombre de la cultura y como ciudadano, que pago mis impuestos y compro con dificultad mis entradas. Entiendo que ha sido una vergüenza en dos sentidos: culturalmente, me parece que una régie nunca puede ser una libre interpretación o una intervención ideológica en el texto y los tiempos musicales de una obra. Religiosamente, me parece que el Teatro Colón, que se mantiene con nuestros impuestos, no puede permitir las repetidas intervenciones de la actriz Mercedes Morán leyendo textos de Marcella Althaus-Reid en los que se dice que la Virgen es una esclava momia de los pobres, que Dios es el aliento espeso y dulzón que produce el pan en los estómagos vacíos y que los sacerdotes hacemos arrodillarse a los penitentes delante de nuestros penes. El lunes inicié como ciudadano el doloroso periplo del reclamo pasando por el Inadi, el Teatro Colón, el Ministerio de Cultura de la Ciudad, la mesa de entradas de la Defensa al Consumidor y el defensor del pueblo de la Ciudad. Hasta ahora solo logré que me escuche un simpático robot y que me tomen datos, pero ninguna autoridad tuvo la amabilidad de recibirme.

Espero que el cambio que todos pedimos en las PASO recientes no nos lleve de Guatemala o Venezuela a Guatepeor.

Pbro. Eduardo G. Pérez

DNI 14.768.159

Bandera descuidada

Durante muchos años mis labios entonaron el himno a nuestra bandera, la que Belgrano nos legó y con el pecho inflado de orgullo en diferentes honrosas oportunidades juré frente a ella defenderla si fuere menester. Recuerdo el honor que representaba ser el elegido como alumno para izar o arriar nuestra enseña patria. La izábamos al tope y al arriarla se la guardaba como correspondía. Por eso con profunda tristeza observo diariamente que hay un descuido generalizado en honrarla como se merece y también como nos merecemos los argentinos y los extranjeros que amamos a nuestro país. Un ejemplo elocuente es la bandera que se encuentra en la Plaza del Congreso, frente a la Plaza Lorea, en Avenida de Mayo, a metros de Luis Sáenz Peña. Por extrañas razones desde hace meses permanece descuidada y sucia, día y noche, a media asta. Cuando observamos el panorama desde la Avenida de Mayo el telón de fondo es el Palacio Legislativo, que se desluce con el deplorable aspecto de nuestra enseña patria. Cualquier turista que camine por ahí, ¿cómo nos catalogará?

Por todo ello hago votos para que pronto luzca a pleno, al tope del mástil, como corresponde, y que sea izada y arriada, evitándose así su deterioro.

Edgardo Ramón Solís

DNI 4.251.793

Alemania

Leí el artículo de Luisa Corradini del último domingo sobre las elecciones realizadas en Alemania y otros aspectos de la situación actual en ese país, con motivo de haber ido la excelente corresponsal de la nacion a cubrir esos comicios. Eso es primer mundo (aunque Aníbal Fernández sostenga que tienen más pobres que nosotros...).

¡Qué lejos estamos!

Jaime Oliver

DNI 4.300.609

Otra estafa

Soy usuario del tren Roca. Con nuestros impuestos el Estado contrata a una empresa privada llamada MCM para que brinde servicio de seguridad en las formaciones. La misma cuyos empleados en marzo de este año pedían pase a planta permanente.

Tengo fotos y videos de dicho personal viajando a diario en las cabinas de conducción, pasando el tiempo con sus celulares y obviamente sin hacer su trabajo. Otra estafa más por parte del Estado (por falta de control) hacia los que pagamos impuestos. Harto de sentirme robado.

Agustín H. Banchieri

DNI 14.155.007

En la Red Facebook

Fatal desenlace en la toma de un rehén en Caseros

“¡Qué espanto! Cada vez estamos peor. Terror da salir a la calle”- María Eugenia Giraut

“Desastre total el ministro Berni... no supo salvar al rehén y tres policías heridos... ¿y los chalecos antibalas?”- Graciela E. Cosentino

“¡Es que cualquiera tiene armas!”- Sandra C. Domené

“Todo mal”- Daniela Orsi