Final de campaña, ¿sobres abiertos?, Dinamarca

Final de campaña

¡Gracias a Dios, terminó la campaña! Dejó al desnudo un nuevo cambalache siglo XXI, donde se mezclan la Biblia y el calefón. Solo vimos escasas propuestas, más payadas y payasadas, y mucha mediocridad y grosería. No ofrecieron una salida a un país aislado, endeudado con mayoría de pobres y miles de muertos. Al revés, solo aceleraron la salida de capitales, empresas y empresarios, aerolíneas y embajadas, etc., y también la salida de muchos jóvenes por Ezeiza o por el camino de la droga y el delito. Mostraron a un pueblo sin esperanza y a un mundo azorado porque el problema de la Argentina no es la economía, sino una clase política que no quiere, no puede o no sabe encontrar el camino del trabajo y el crecimiento.

Solo esperamos que en una de las nuevas listas conformadas aparezcan dirigentes con la grandeza que enseña nuestra historia y capacidad de cambio de nuestra triste realidad.

Julio Lago

cheinge@gmail.com

¿Sobres abiertos?

Recibo un correo que indica que recomiendan introducir la solapa del sobre en su interior, sin necesidad de pegarlo. ¿Pero qué clase de elección es esta? El sobre por norma debe estar cerrado con las firmas del presidente de mesa y de los fiscales, y que quede lacrado con ellas, como se hizo siempre. Lo contrario se presta a que fácilmente se pueda cambiar la boleta introducida. Si no se puede cerrar el sobre con saliva, pues cada mesa debe contar con Voligoma, Plasticola, pincel con agua o algo similar para que los sobres se puedan introducir en las urnas cerrados, como corresponde a una elección seria.

Ricardo Saphir

DNI 14.768.405

Dinamarca

En su columna “Por qué Dinamarca se va de la Argentina”, firmada por Fernando Sanchis Muñoz, enumera con certeza muchos hechos acaecidos en nuestro país en los últimos meses. Si bien la lista es bastante completa, faltaría incluir que en marzo de 2019 el entonces vicejefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Diego Santilli llevó a la reina de Dinamarca, de visita a nuestro país, a arrojar flores a los terroristas que desataron la guerra sucia de los años 70, en el Parque de la Memoria Bizca. Y durante esa visita Santilli dijo claramente que hay que tener memoria. Si la reina de Dinamarca estuvo bien informada por su embajada en Buenos Aires sobre los acontecimientos de los años 70, supongo no debe haberle causado una impresión positiva semejante torpeza e hipocresía por parte de un funcionario oficial.

José Brunetta

josebrunetta@yahoo.com.ar

Barrio de Núñez

Respecto de la carta enviada por la señora Verónica Carman, quiero agregar que las demoliciones de casas también se están realizando en Núñez, barrio teóricamente residencial en el cual vivimos muchas familias con el fin de gozar del sol, la luz y la privacidad que teníamos en nuestros hogares. Parece que el señor jefe de gobierno no toma debido conocimiento de las consecuencias negativas a las cuales tenemos que atenernos los ciudadanos con la construcción indiscriminada de edificios en una zona, reitero, residencial.

María Laura Farías

DNI 11.957.160

Doble mensaje

Al lector Juan C. Reyes, autor de la carta “Discapacitados”, le diría: vivimos en el país del doble mensaje. La discriminación es más fuerte cuando el discapacitado tiene menos recursos. Un ejemplo: para viajar en colectivos que circulan por CABA, el certificado único de discapacidad (CUD) es aceptado. Pero si debemos viajar en provincia, cruzando Gral. Paz, en líneas provinciales, dependemos de la buena o mala voluntad del chofer. Si el CUD es nacional, ¿acaso las provincias y el Gran Buenos Aires no pertenecen a la nación? Para poder viajar se debe hacer un trámite más por cada línea de colectivo. Los trámites son una constante en nuestra vida, desde la Anses, que siempre está saturada y no da turnos, hasta las obras sociales, que demoran en asignar las prestaciones indispensables.

Claudia García

clodine31@yahoo.com.ar

Ingreso peligroso

En el ingreso por la rotonda a la Ciudad Universitaria, frente a Parque Norte, hay unos canteros con arbustos que impiden absolutamente la visión tanto para los conductores que ingresan al complejo universitario como para quienes vienen circulando desde avenida Costanera. Hay que tener en cuenta, además, que varias líneas de colectivos giran en esa rotonda para ingresar al complejo. Por todo esto, urge la inmediata intervención del gobierno de la ciudad a fin de evitar posible accidente.

Alejandro C. Prodan

DNI 18.218.095

Billetera encontrada

El domingo 5 de septiembre en horas de la tarde extravié mi billetera, pero recién me percaté del extravío cuando me llamó uno de los encargados del edificio donde vivo y me dijo que una señorita que había venido de visita a uno de los departamentos la encontró al salir del edificio, en la puerta. El encargado supo que la billetera era mía porque dentro había una foto familiar y le dijo a esa persona que me avisara, pero esa persona prefirió dejárselo al encargado y se retiró sin dejar sus datos. La billetera, que tenía más de 10.000 pesos, me fue devuelta íntegramente, sin que le faltara ni un peso. Agradezco a esa persona honesta y de buen corazón y también al encargado, no solo por el valor monetario que pude recuperar, sino también por algo mucho más valioso que pude recuperar: la esperanza de que este país tendrá un futuro mejor mientras existan personas como ellos, a pesar de las tantas noticias de corrupción y deshonestidad que escucho a diario.

Félix Fujisono

DNI 11.336.592

En la Red Facebook

PASO. El Gobierno admite que los primeros resultados estarían a partir de las 23

“Por qué, si empezar a las 21 era costumbre, 3 horas después del cierre”- Elvira Rodríguez

“¿Qué seguridad hay de que no haya fraude?”- Tomy Segundo

“Tiempo suficiente para hacer trampa”- Carlos González

“Veedores internacionales, posible fraude”- Jorge Alonso

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION