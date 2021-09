Fórmula reiterada, pistolas Taser, descalabro institucional

Carta de la semana

Una imagen lamentable

Fue patético ver al intendente de José C. Paz, en una muestra de debilidad muy evidente, pidiendo a los medios que “tengan piedad, porque son todas pálidas, y un día el pueblo se va a levantar contra ellos”. Los acusó de difundir solo noticias negativas y de “pegarle y pegarle al presidente” Alberto Fernández, y dijo que hay que dejarlo gobernar.

Señor Mario Ishii, evidentemente usted desconoce cuál es la función del periodismo y desconoce también que en nuestro país hay libertad de expresión. Si está tan preocupado por la gobernabilidad del Presidente, no señale a los medios, mire más bien al entorno de Alberto Fernández. Fernanda Vallejos, diputada de su partido, denostó y degradó al Presidente de una manera tan vulgar y soez que en cualquier país normal esta señora no hubiera durado un minuto más en su banca. La vicepresidenta no solo no repudió esto (el que calla otorga), sino que en una carta publicada un día después mostró también una falta total de respeto hacia la persona y la investidura de Alberto Fernández, y no es la primera vez que lo hace. No solo le indica todo lo que tiene que hacer, sino que hasta se dio el gusto de sacarle a su gente de más confianza y le armó el gabinete.

Por eso fue lamentable la imagen del acto de José C. Paz. El mismo intendente que no hace mucho le dijo a un grupo de matanceros “yo los tengo que bancar cuando salen a vender falopa en las ambulancias” ahora amenaza a los medios. Más lamentable todavía fue ver al Presidente y al gobernador de la provincia de Buenos Aires aplaudiéndolo.

Señor Presidente, vemos con mucha preocupación que todo esto pasa y usted no reacciona. Señor Mario Ishii, el pueblo ya se levantó el domingo 12 en las urnas, pero no contra los medios, sino contra el atropello y la corrupción de este gobierno.

El 14 de noviembre nos levantaremos otra vez.

María Laura Gutiérrez

mlgutierrezdea@hotmail.com

Fórmula reiterada

En mi vida he visto a distintos gobiernos en tiempos electorales valerse de diferentes tipos de dádivas a cambio de obtener votos. Esta conducta vuelve a ser descaradamente empleada por el actual gobierno, aunque estimo que en esta ocasión puede comenzar a no rendir los frutos esperados, a juzgar por los resultados de las últimas PASO. Es que si bien el Gobierno sufrió una importante derrota en todo el país, cabe destacar que la padeció en forma terminante en aquellos sectores de más bajos recursos, lo que me sugiere que ahora la emisión del voto resulta meditada y exenta de presiones de cualquier tipo. Ojalá que así sea.

Adolfo Outes

DNI 4.224.629

Pistolas Taser

El rechazo al uso de la Taser pone en riesgo la vida del delincuente y del policía. Si el policía dispara, el delincuente puede morir; si no dispara, por miedo a ser acusado de gatillo fácil, es el policía el que puede morir. Puro sentido común.

Juan Carlos Paludi

DNI 7.600.795

Descalabro institucional

Ante el resultado de las PASO, el Presidente se aferra a su cargo sin una titularidad real que lo respalde y el Gobierno puede caer por carecer de autoridad. Cristina Fernández de Kirchner fue clara: el drama argentino se soluciona con sucesivos gobiernos de su signo político... o de su dinastía. Para llevar adelante su estrategia, CFK requiere de un desencadenador: la renuncia de Alberto Fernández, imprescindible ahora pues otro revés en las elecciones de noviembre próximo implicará la zozobra de su pretensión de poder e impunidad. Aceptada la renuncia del Presidente, renuncia también ella a la vicepresidencia y se produce entonces la vacancia. Entran a jugar el artículo 88 de la Constitución nacional (CN) y la ley de acefalía 20.972 de 1975, modificada por la ley 25.716 de 2003. La ley de acefalía (LA) estipula en el art. 1° que, en caso de vacancia, el Poder Ejecutivo será desempeñado transitoriamente, en primer lugar, por el presidente provisorio del Senado, o, en su defecto, por el presidente de la Cámara de Diputados, y, a falta de estos, por el presidente de la Corte Suprema, “hasta tanto el Congreso, reunido en Asamblea, haga la designación a que se refiere el artículo 88 de la Constitución nacional”.

Dentro de las 48 horas siguientes a la acefalía debe reunirse la Asamblea, por lo que la transitoriedad de la autoridad que asuma el PE es absoluta. La Asamblea se constituirá con la presencia de 2/3 partes de los miembros de cada Cámara. Si no se lograra ese quorum, volverá a convocarse para 48 horas después, constituyéndose entonces con simple mayoría: esto es la mitad más uno de los diputados y mitad más uno de los senadores. La elección del presidente surgirá “por mayoría de votos presentes”, ya no por mayoría dentro de cada Cámara. De no lograrse esa mitad más uno, habrá una segunda votación para elegir entre las dos personas que hubieran obtenido mayor cantidad de votos en la primera votación. De darse un empate, decide el presidente de la Asamblea, que será el presidente del Senado. “La designación deberá quedar concluida en una sola reunión de la Asamblea”.

En caso de acefalía total, “el Congreso determinará qué funcionario público ha de desempeñar la presidencia hasta que... un nuevo presidente sea elegido”.

Podrá serlo un senador nacional, un diputado nacional o un gobernador de provincia. La CN no precisa los tiempos ni si se requerirá que el elegido complete un período. ¿Serán 6 meses? ¿Dos años más hasta finalizar el período en vacancia? ¿O cuando el elegido lo decida, pudiendo transcurrir 6 años o el tiempo que se le ocurra? La norma sí es clara respecto de que para destituirlo se requiere un juicio político con todas las de la ley. Imaginar que CFK pueda confiar en Sergio Massa para tan delicada tarea es impensable, pese a los desesperados esfuerzos de Massa. Que CFK repita con Axel Kicillof el experimento de Alberto Fernández no parece lógico. Por ende, todo indica que muy probablemente el elegido sea Máximo Kirchner, como continuador de la dinastía, hoy manifiestamente promocionado.

CFK apuesta a su omnipotencia, y desde ese lugar es difícil pensar De no lograrse esa mitad más uno, habrá una segunda votación para elegir entre las dos personas que hubieran obtenido mayor cantidad de votos en la primera votación. De darse un empate, decide el presidente de la Asamblea, que será el presidente del Senado. “La designación deberá quedar concluida en una sola reunión de la Asamblea”.

En caso de acefalía total, “el Congreso determinará qué funcionario público ha de desempeñar la presidencia hasta que... un nuevo presidente sea elegido”.

Podrá serlo un senador nacional, un diputado nacional o un gobernador de provincia. La CN no precisa los tiempos ni si se requerirá que el elegido complete un período. ¿Serán 6 meses? ¿Dos años más hasta finalizar el período en vacancia? ¿O cuando el elegido lo decida, pudiendo transcurrir 6 años o el tiempo que se le ocurra? La norma sí es clara respecto de que para destituirlo se requiere un juicio político con todas las de la ley. Imaginar que CFK pueda confiar en Sergio Massa para tan delicada tarea es impensable, pese a los desesperados esfuerzos de Massa. Que CFK repita con Axel Kicillof el experimento de Alberto Fernández no parece lógico. Por ende, todo indica que muy probablemente el elegido sea Máximo Kirchner, como continuador de la dinastía, hoy manifiestamente promocionado.

CFK apuesta a su omnipotencia, y desde ese lugar es difícil pensar que pueda tener conciencia de su limitación. El riesgo político, social e internacional de una jugada como la descripta es inmenso, y se puede hacer con la composición actual del Congreso, antes de las elecciones de noviembre. Luego de noviembre las PASO prenuncian otras mayorías y situaciones.

Alberto F. Robredo

DNI 4.273.448

Nación católica

La nación católica no es un mito, como se señala en la columna de Loris Zanatta: es la realización del plan de Dios sobre todos los pueblos, y esa es la misión de la Iglesia. Si la decadencia argentina se debe al peronismo, no es por lo que este haya tenido de católico, sino, al contrario, por lo que trajo de populismo, pereza y corrupción.

P. Jorge Benson

DNI 8.275.686

Valores

El doctor Fernán Quirós ganó el Premio Hipócrates, que selecciona a personalidades únicas por sus actos destacados en la medicina. Mientras gente como Quirós se destaca por hacer lo que puede para que todos estemos mejor, otros piensan también en la gente, pero de otro modo: como llenarle el bolsillo de plata, heladeras, lavarropas, para que no le molesten tanto las fiestas vip, la vacunación vip, la Justicia vip o –como si no tuviera nada de importancia– la muerte de decenas de miles de argentinos por falta de vacunas, cosa que creen que se puede olvidar solo con poner platita en el bolsillo. Qué manera de maltratar a la gente, qué manera de tratarnos como estúpidos, de jugar con todos nosotros. Qué caminos diferentes toma la gente, qué valores distintos… Acá se habla de lo que queremos para el futuro de una Argentina a la que se está maltratando demasiado: ¿valores, justicia, educación, trabajo… o platita (que aportamos todos los contribuyentes) en el bolsillo?

Mercedes Llerena de Fernández Llanos

mercedesfllanos@yahoo.es

Médicos perjudicados

Es interesante observar cómo haciendo lo que no hay que hacer la pagamos con creces todos. Más del 80% del personal de salud hemos sido vacunados con la Sputnik V, la cual, nos enteramos ahora, no ha pasado los controles de la OMS. Esto hace inexorablemente que todos los que queramos viajar al exterior para participar de congresos, cursos, etc., no lo podamos hacer hasta que esto no sea subsanado. ¿Hay derecho a colocarnos en semejante coyuntura por una cuestión ideológica, habiendo tenido la oportunidad de otras vacunas, desechadas por este mismo problema? ¿Es posible que aun en educación científica los que gobiernan nos dejen sin recursos también, debiendo recurrir solamente a las redes para enterarnos de los adelantos que se producen en salud?

Pensemos entonces qué es lo que queremos, pero pensemos también cuánto vamos a perder por estas decisiones que desde lo político se nos imponen a los que necesitamos evolucionar en lo que hacemos, por y para el bien del prójimo.

A. C. Catalán Pellet

DNI 8.447.110