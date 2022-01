Fuga de jóvenes talentos, vacaciones de ricos, negociación con el FMI

Carta de la semana

Fuga de jóvenes talentos

En los últimos días se han publicado notas sobre una situación que, si bien es conocida por miles de familias argentinas que ven cómo sus hijos deben emigrar, es muy poco analizada y menos difundida por quienes dirigen los destinos del país. Un informe de la Radio Télévision Suisse (RTS) señala: “Fuga de cerebros sin precedente”. En su informe analiza las cuestiones más relevantes, que llevan a muchos jóvenes, la mayoría con media o alta preparación, a probar suerte en otras tierras. Por otra parte, hace pocos días, el exembajador Jorge Yoma señalaba públicamente: “La emigración de jóvenes talentosos es una tragedia”, y agregaba: “Ya me está cansando este asunto de ir a Ezeiza a despedir hijos. A ver si arreglamos este bendito país”.

La Argentina, aquel gran país que recibió inmigrantes con la consigna de “gobernar es poblar” y que estableció en el Preámbulo constitucional “… para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”, hoy expulsa a esos nietos o bisnietos de esas mujeres y esos hombres que vinieron a forjarse un futuro, trabajar sin descanso y hacer grande esta nación. En el mundo actual, el mayor capital de una sociedad es el conocimiento, y es este conocimiento aplicado el único capaz de generar progreso, riqueza y trabajo. Nuestro país se ha empobrecido de una forma atroz, hoy hay millones de argentinos debajo de la línea de la pobreza, y eso nos debe avergonzar como sociedad. Pero esa pobreza que se mide en forma económica difícilmente pueda ser revertida si no somos capaces de detener el gravísimo empobrecimiento intelectual al que se está sometiendo a la Argentina. Sería muy importante que la dirigencia de todo tipo (política, empresarial, comunicacional, religiosa, social) repare en esta situación y comience a revertirla. El reloj sigue corriendo, cada día que pasa más jóvenes emigran y damos, como país, un paso más hacia una mayor decadencia.

Luis Lombó

DNI 13.377.793

Vacaciones de ricos

Todo el mundo tiene derecho a tomarse vacaciones. Concuerdo con lo dicho por la “portavoz” del Gobierno, Gabriela Cerruti, con respecto a la presencia en una isla del caribe de la titular del PAMI, Luana Volnovich. El problema surge cuando hasta hace pocos meses tuvimos que escuchar todos los días de parte de funcionarios del mismo gobierno que los que se habían ido a vacunar a los EE.UU. cuando acá todavía no se aplicaba la vacuna Pfizer eran ricos, por eso se merecían el castigo de no poder volver cuando tenían fecha para hacerlo, sino cuando el Gobierno lo permitía con un cupo arbitrario. También tuvimos que escuchar el mismo argumento de parte del ministro Kulfas hace un par de meses, cuando el Gobierno suspendió caprichosa y arbitrariamente la compra en cuotas de pasajes al exterior de un día para el otro, de que si una persona puede pagar un pasaje al exterior es porque es rica, entonces no debía tener el beneficio de las cuotas que le ganan a la inflación que ellos mismos no pueden parar desde hace dos años. Pero, para variar, esos pueriles y simplones argumentos no se aplican a los funcionarios K, como Volnovich, de cuyas vacaciones nos enteramos solo porque alguien le sacó una foto. Debe haber cientos de funcionarios y legisladores que hacen lo mismo, ya que sus sueldos “de ricos”, siempre actualizados, se lo permiten.

Otro ejemplo más de la incoherencia de este gobierno nac&pop: cuando lo hacen los demás está mal y son antipatrias, pero cuando lo hacen ellos, y... no es tan grave.

Carolina Arias

DNI 14.304.492

Negociación con el FMI

Desde hace meses se viene debatiendo acerca del eventual acuerdo con el FMI. En mi opinión, el Gobierno (o mejor dicho, la vicepresidenta) no tiene ningún interés en acordar nada con el FMI. Su estrategia es clara: construir la imagen de su interés en lograr un acuerdo, pero solo a los efectos de, una vez más, culpar a terceros, en este caso el FMI, de no alcanzarlo. Si algo tiene como atributo este gobierno, es su capacidad de construir los relatos más fantasiosos, defendiéndolos con una consistencia y disciplina propia de una organización tan vertical como la de un ejército. Creo que falta poco para que empecemos a escuchar que el fracaso de la negociación es culpa de la burocracia del FMI que responde a los intereses geopolíticos del más “vil capitalismo imperialista”. Para variar, el Gobierno terminará victimizándose, buscando vender que la salvaje intransigencia del Fondo es la causante de todas nuestras desgracias. Las que inexorablemente llegarán, más temprano que tarde.

Fernando Chain

DNI 13.887.349

Ostracismos y destierros

El ostracismo, para los hebreos, en el Antiguo Testamento, era una condena o imposición al silencio social o político, incluso el destierro, simbolizado en el no poder votar ni ser elegido. En la Grecia Antigua era el destierro a que se condenaba a los ciudadanos que se consideraban sospechosos o peligrosos para la polis, malos o muy malos para la soberanía popular. En un momento se aplicaba para frenar las prácticas abusivas y tiránicas del poder de turno. Más tarde se convirtió en un arma política usada para eliminar a los adversarios políticos. El filósofo racionalista de la comunidad judía portuguesa de Ámsterdan del siglo XVIII Baruch Spinoza, debido a sus ideas controvertidas, hizo que las autoridades religiosas emitieran un cherem en su contra, siendo expulsado y rechazado por toda la comunidad. Salvadas las distancias, por supuesto, al final del siglo XX, antes de la debacle final del gobierno de De la Rúa –ya sentenciado este de antemano por haber adscripto a la inconsistencia del plan de convertibilidad instalado durante el gobierno de Menem–, el vicepresidente de entonces, Carlos “Chacho” Álvarez, sufrió también la censura y el posterior destierro y ostracismo por parte de toda la corporación política, los medios y la ciudadanía, salvo contadas excepciones. ¿El motivo? Haber tenido la osadía de denunciar el famoso ilícito de las coimas en el Senado, lo que dio en llamarse la “causa de la Banelco”. Hoy el gobernador Morales, integrante del espacio de Cambiemos por el radicalismo, tuvo el atrevimiento de hacer pública su posición respecto de que la responsabilidad por la situación terminal del país era de todos, Gobierno y oposición, con la intención de poder sentarse a discutir y aportar ideas para negociar con el FMI una solución, evitando un default. ¿Merecerá nuevamente un destierro por parte de todos? Espero que no. Sería sano y prudente que los políticos se pongan a pensar de una buena vez si no ha llegado el momento de que pueda ser ahora el ciudadano, por medio del voto, el que lleve a los políticos al ostracismo y al destierro, en paz y sin más crisis ni confrontaciones ni grietas, por el bien del país, que somos todos nosotros.

Que así sea.

Arq. Fernando Aftalión

aftalion.fenando@gmail.com

Museo de las Malvinas

El jueves 13 de enero intenté concurrir al Museo de las Malvinas e Islas del Atlántico Sur, contiguo al predio del Museo Sitio de Memoria ESMA, en el barrio de Núñez. Imaginé que sería una interesante experiencia para que mis nietos conocieran la historia de la Guerra de las Malvinas, con todas sus luces y sombras. Cerca del horario de apertura, me comuniqué telefónicamente con el museo y se me informó que ese día estaría abierto, desde las 11 hasta las 17. Alrededor de las 13, llegué al lugar con mis nietos y grande fue nuestra sorpresa cuando un guardia de seguridad nos informó que este centro cultural acababa de cerrar sus puertas por problemas técnicos. Un día después me enteré de que el gobierno nacional había dispuesto sorpresivamente un asueto de personal desde el mediodía, lo que podría “explicar” lo ocurrido.

Más allá de la desilusión por haber atravesado toda la ciudad para visitar el museo y de la falta de sensibilidad de sus autoridades, el periplo me sirvió para advertir el vergonzoso estado de abandono del predio de la ex-ESMA, con jardines absolutamente descuidados, y muros y rejas plagados de telarañas. Me pregunto si con la cantidad de recursos humanos con que cuenta el Estado estos problemas no podrían solucionarse sin alterar el presupuesto.

Oscar Bichachi

DNI 8.479.173

Inseguridad en Morón

El sábado 8 de enero, cuando salía de mi casa con mis hijos, en la intersección de la calle Pola y Grito de Alcorta, Barrio Agüero, Morón, fuimos abordados por dos sujetos armados, quienes a punta de pistola nos asaltaron, llevándose el auto y nuestras pertenencias. El barrio Agüero en Morón hace tiempo que dejó de ser seguro. Nos mudamos en 2015, y ya fuimos asaltados cinco veces. Me cansé de pedir que instalen cámaras de seguridad sobre Pola al 1000, sin respuesta alguna. ¿Cómo puede ser? Hace dos años reuní a los vecinos para poner una alarma vecinal. Y jamás funcionó la que nos instalaron. Numerosas veces llamé al municipio de Morón, a su línea OIR (Oficina de Informes y Reclamos), sin resultado alguno. Escribí por redes sociales al intendente, y jamás vi publicado mi comentario. Los robos ocurren a diario, a cualquier hora del día. Lo material se puede reponer, pero no la impotencia y la angustia de ver cómo apuntan con un arma a tus hijos. Eso lleva tiempo, y no se lo deseo a nadie.

Ojalá alguna autoridad competente me contacte y pongan cámaras sobre la calle Pola, entre Grito de Alcorta y Lanús. Al menos para poder monitorear desde la Oficina de Seguridad Ciudadana de Morón.

Gabriela Miño

gabydocumentalista@gmail.com