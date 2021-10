Función, promesas, precios máximos

Función

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, acaba de expresar, a propósito de los disturbios en la provincia de Río Negro, que no es función de la fuerzas nacionales custodiar las rutas nacionales. Si las fuerzas nacionales no están para esa actividad, ¿me podría explicar el Presidente por qué, cuando uno viaja al norte argentino por la ruta 14, entre Buenos Aires y Posadas, hay por lo menos nueve controles de la Gendarmería Nacional?

Creo que el señor Presidente no está la altura de las circunstancias de la defensa de la Constitución y los intereses nacionales y provinciales.

Roberto Jorge Billinghurst

robertojbill@hotmail.com

Promesas

Veo en estos últimos días entre campañas y debates, un andanada de promesas que nos auguran mejor educación, más inclusión social, más seguridad, recuperar la dignidad del trabajo, mejorar la salud, derrotar la inflación, etc., etc. Yo digo, estos señores y señoras ¿se enteraron de que solo van a ser diputados/as o senadores/as? Nos quedan dos años de gobierno de un presidente acorralado entre su inacción y las órdenes que recibe. Futuros diputados/as y senadores/as, les sugiero modestamente que vayan pensando un plan de contingencia, para explicarnos a futuro cómo no pudieron cumplir nada de lo que prometieron.

Gustavo Garavilla

DNI 11.450.373

Precios máximos

Cuando se ejecuta una “causa” que genera una “consecuencia” no deseada, la lógica indica que se debe actuar sobre la causa para que, luego, la consecuencia sea la deseada. Las acciones que se toman sobre la causa son las que modificarán la calidad de las consecuencias. Si se intenta modificar la consecuencia sin atacar la causa y la causa sigue activa, ya imaginamos qué pasará con la consecuencia.

Un decreto que impone precios máximos es actuar sobre la consecuencia, por lo que si no modificamos la causa, la respuesta siempre será una consecuencia no deseada. La inflación es una consecuencia, una de las peores no deseadas.

José María Veira

DNI 12.888.396

Privilegios

Soy arquitecto. Trabajé intensamente desde que me recibí ,a los 22 años, con aportes a la caja nacional y simultáneamente a las provinciales y municipales, cuando correspondía. Hoy “gozo” de una jubilación mínima. En estas elecciones, como en las anteriores, no tengo conocimiento de que ningún político de cualquier espacio se haya pronunciado con relación a las exorbitantes jubilaciones de privilegio, que siguen gozando de buena salud. Si bien se podría argumentar que su derogación ocasionaría juicios al Estado, en caso de existir motivación moral más que política o económica, cabría la solución del renunciamiento a título personal a tal prebenda, por parte de los expresidentes, senadores, diputados, concejales, jueces, gobernadores, intendentes, embajadores, etc. Por supuesto que además será necesaria una modificación de la actual ley vigente en materia previsional. Es lo que hoy la ciudadanía espera como propuesta ejemplar por parte de los políticos en este momento de crisis. Ojalá que así sea.

Fernando Aftalión

aftalion.fernando@gmail.com

ARA San Juan

Visto el revuelo electoral que ha producido el sector gobernante con complicidad de un juez claramente incompetente centrando la causa de la tragedia del ARA San Juan en un supuesto espionaje por parte del gobierno de Cambiemos, advertimos que de esta manera se producen dos efectos: aprovechamiento del dolor de las familias de los 44 tripulantes con fines electorales y desvío de las causas verdaderas de la tragedia, que se investiga, sin avances, en otro juzgado.

Una tragedia que arranca en aquel famoso “pato al agua” por parte de la entonces presidenta de la Nación en la “botadura política” del submarino, cuando se anunció el fin del proceso de reparación, hasta la entrega en 2015 del navío, incluyendo un accidente, cuando encalló a la salida del Puerto de Buenos Aires, y el incumplimiento del plan de reparación (baterías), que incluso motivó una investigación en curso en el país constructor y proveedor de partes (Alemania), por supuestas exacciones ilegales. Esperemos que los peritajes determinen fehacientemente las causas de esta tragedia y sean apresados sus verdaderos responsables, políticos, militares y profesionales, por acción u omisión.

Luis Javier Mihovilcevich

l_mihovilcevich@hotmail.com

Discriminar por edad

Solicito a las autoridades de cualquier índole y al personal auxiliar de la medicina que para dirigirse a los adultos los traten como corresponde. Es una vergüenza que en todos los gobiernos sin excepción (Macri usaba mucho esa expresión) sus autoridades se dirijan a los jubilados como “los abuelos” o “los abuelitos” y que los enfermeros usen el mismo lenguaje en el trato con los pacientes.

A los jubilados se les dice jubilados y no palabras melosas cariñosas. Basta de ageism, es decir, discriminación por edad.

Luis E. Laspiur

laspiuroliver@gmail.com

Contaminación visual

En los últimos años las grandes ciudades de nuestro país sufrieron una proliferación excesiva de espacios de publicidad, que ocupan muros, terrazas y frentes. La contaminación visual no solo se vincula a un desorden estético, que afea el espacio público y que termina degradando las condiciones de vida de la población. También puede provocar graves accidentes. Por otro lado, varios estudios en países desarrollados han demostrado que la contaminación visual causa en las personas, por ejemplo, estrés por saturación de elementos y colores, trastornos de atención, alteraciones del sistema nervioso y otras afecciones a la salud humana. En buena medida, la proliferación de carteles –algunos ilegales– se debe a la ausencia de un control permanente que sancione a los responsables.

Sería deseable que las autoridades tomaran cartas en el asunto, adoptando medidas efectivas para luchar contra toda forma de contaminación, incluyendo la visual.

Patricio Oschlies

DNI 21.644.451

En la Red Facebook

La Matanza, en campaña: 45% de aumento y un bono para empleados estatales

“Lo único que saben... comprar votos”- Beto Pérez

“Una preguntita: ¿y los 10.000 millones que estaban en un plazo fijo en la gestión Magario dónde están?”- Hugo Emilio Sorgi

“Que país generoso, utilizan el dinero de la gente para su propio beneficio”- Ricardo Félix Krakowiechi