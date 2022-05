Futuro sin populismo, grave fallo judicial, indemnizaciones

Futuro sin populismo

Excelente el reportaje de José Del Rio en LN+ a Cristiano Rattazzi, quien siempre dijo que la Argentina tendría un potencial gigantesco si no hubiera sido secuestrada por el populismo. “Si fuéramos un país normal –dijo–, el futuro que nos espera sería extraordinario, potenciado por este contexto mundial, pero hace 90 años que estamos en crisis”. Con los gobiernos de CFK quedó demostrado que el populismo sin plata no funciona. Hoy se muestra optimista, y apuesta a que, en las elecciones de 2023 la gente le dará la espalda a un sistema perverso, que condenó a la mitad de nuestra población a la miseria y a la inseguridad. Hoy los jóvenes quieren algo diferente. Se dieron cuenta de que con gobiernos que canjean votos por dádivas no hay futuro y tienen que emigrar para poder progresar.

“¿Y de Javier Milei qué opina?”, le preguntaron. “Pienso que se va a integrar a la coalición opositora”, respondió el expresidente de Fiat.

Luis E. Luchía-Puig

Grave fallo judicial

El menguado erario argentino sufrió recientemente un doble latrocinio. Primero, contra los fondos asignados para gastos de la quinta presidencial, al sufragar con estos el de la repetidas veces negada fiesta de agasajo a la pareja del señor Presidente por cumpleaños de aquella, en plena pandemia, con obligación de aislamiento social, y luego –no puedo pensar que no fue así– contra los fondos reservados asignados al Presidente usados para extinguir las consecuencias penales del delito. Grave hecho que descalifica moralmente a su autor. Como grave es también el fallo judicial que admitió la “donación” y sobreseyó a los autores del delito con especiosos fundamentos claramente opuestos a normas que impiden tener por extinguida la acción penal por la reparación del daño producido –si ese daño no es exclusivamente patrimonial– y excluyen de esa posibilidad a todo funcionario público. Si la fiesta la realizó el señor Presidente en la quinta presidencial como simple ciudadano, cometió el delito de malversación de servicios, puesto que no creo, y ni siquiera intentó probar, que haya pagado el gasto de su propio peculio. El bien jurídico que protege el delito cometido es la salud pública, y el abogado Alberto Fernández es la máxima autoridad de la Administración Pública Nacional. Si el juez del caso lo ignora, merece un jury de enjuiciamiento, y el fiscal del caso, su enjuiciamiento. Los argentinos no merecemos funcionarios así.

Norberto A. Giletta

Exjuez federal

Indemnizaciones

Días atrás, la nacion informó que varios partícipes de un objetado ciclo de la televisión oficial reclamaron judicialmente cuantiosas indemnizaciones derivadas de la conclusión intempestiva de los contratos que los vinculaban con el Estado, que, en algunos casos, ya fue condenado. Recuerdo que en 1986, en una causa análoga, donde accionó una prestigiosísima actriz y conductora de televisión, la Corte Suprema redujo a la vigésima parte la indemnización hasta entonces reconocida. La decisión consta en la colección de sentencias del alto tribunal (fallos: 308:821). Quizás el precedente pueda invocarse por quien defiende al Estado y ser útil para que los recursos del erario tengan un destino más noble que los bolsillos de los codiciosos demandantes y sus letrados.

Pablo Hirschmann

Sistema de salud

La reforma del sistema de salud, tema sobre el que he insistido a través de este medio en reiteradas oportunidades, solo tendrá éxito si, además de tener en cuenta la integración racional de los tres sectores, el público, el privado y el de obras sociales, se tienen en consideración otros factores de primordial importancia, a saber: 1) que el sistema de salud contemple la cobertura universal; 2) que ponga énfasis en la prevención; 3) que fortalezca la atención médica primaria, especialmente en la niñez, el embarazo y la ancianidad; 4) que tenga en cuenta la atención médica rural, con consultorios descentralizados, conectados a hospitales de cabecera; 5) que considere la posibilidad de contar con agentes sanitarios en todo el país. De esta manera se obtendrán resultados que se traducirán en una mejor salud de la población y en una disminución en el índice de mortalidad infantil.

Silvio Kremenchuzky

Autos en River

Cada vez que River juega de local –en algunas oportunidades, hasta dos veces por semana– los vecinos de la cancha nos vemos avasallados por los autos sobre las veredas, que ocupan cualquier lugar, incluso entradas de garaje. La policía –tanto de la Ciudad como la Federal– cuida a los que concurren al estadio mirando para otro lado. No hay multas, prevención, ni control varias horas antes y después de los partidos. Esto marca una enorme e injusta diferencia con la voracidad con que nos multan por estacionar apenas durante pocos segundos para hacer subir o bajar del vehículo a un familiar en Cañitas o a la agresividad de las grúas en la zona de Recoleta. Es hora de que el gobierno de la ciudad diga por qué lo hace. Si no es capaz de ordenar un simple partido de fútbol, ¿podrá la misma gestión ordenar el país?

Guillermo García Arias

Problema con el agua

En La Plata y alrededores convivimos con serios problemas con al agua. Hay zonas de la ciudad donde la vemos desbordando en las veredas, y al mismo tiempo muchas familias no pueden ni lavarse las manos. Es desagradable despertarse y darse cuenta de que no sale una sola gota de la canilla. O salir de la ducha con el jabón pegado al cuerpo, porque el agua se cortó a mitad del baño. ABSA se ocupa de tomar los reclamos, pero ignoramos cuántas veces se encarga de reparar la situación. Se contentan con decir que ya nos tomaron el reclamo. Es absurdo pagar por un servicio deficiente, o en muchos casos, inexistente…

Emiliana Rocca

Los nuevos billetes

“A los argentinos no nos importa si el billete de $1000 tiene próceres o animalitos, nos importa que cada día compramos menos en el supermercado...”- Alfredo Maldonado

“Dentro de seis meses valen, con suerte, la mitad”- César Rodríguez

“Por más que cambien la imagen este gobierno destruyó todo, y no alcanzan para nada. Siguen gastando en pavadas”- Graciela Piscitello