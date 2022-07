Gastos, el dólar, agencia de empleo

Gastos

La titular del Palacio de Hacienda afirmó: “No gastaremos más de lo que tenemos”. Pregunto: ¿cuánto tenemos y cuánto pondrá la maquinita?

José Mancera

josefmancera@hotmail.com

El dólar

Batakis manifestó que el dólar es un recurso escaso. Es escaso porque no tiene el valor que debe tener. Le propongo a la ministra que sincere los valores y observará que sobran.

Gisela V. Ocampo

giselavanesaocampo@outlook.com

Agencia de empleo

Me causa indignación leer en el Boletín Oficial, en la primera sección, el funcionamiento del Estado como una agencia de empleos. Diariamente y desde hace meses se publican designaciones en la administración pública, por doquier. Hace años que leo el Boletín, pero nunca se ha visto tal cantidad de nombramientos de nuevos empleados u otros que pasan de ser transitorios a efectivos. No creo que esto sea normal, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo. Imagino que los sueldos que se deben pagar no representan el mínimo que se percibe en la actividad privada, además de que aquellos cuentan con todos los beneficios que existen en ese sector. Ayer seguía el festival, sin ninguna baja. En la sección del Ministerio de Economía hay más de diez confirmaciones de transitorias a efectivas.

Martín Comas

DNI 5.609.568

El drama bonaerense

Muy esclarecedor el análisis del señor Andrés Malamud del 7 del actual. Una nueva muestra de que los gobiernos argentinos –y bonaerenses– hace décadas que no gobiernan y que se limitan a tapar aquellos agujeros que más urgente solución necesitan (según la exclusiva conveniencia del gobernador de turno). No hay dudas de que el país y la provincia necesitan profundas reformas, incluyendo para la provincia una reestructuración geográfica y administrativa para el bien de su gobernabilidad, pero también para una mejor calidad de vida de sus actuales habitantes. La existencia de la más extensa provincia en donde comenzó la colonización y que comprende las áreas más densamente pobladas del país con otras casi despobladas no ha sido una buena idea. La discusión de dividirla o no debe ser sustituida por cómo y en cuántas partes dividirla. Ejemplos más sanos donde inspirarse sobran. Los EE.UU. en el nordeste de su país no tienen un gran estado como California o Texas, sino media docena de pequeños estados densamente poblados. Por supuesto, los norteamericanos lo establecieron así cuando formaron su nación. Pero otro país, los Países Bajos, que se independizó (de España) en 1648 con ese nombre (la República de las Provincias Unidas de los Países Bajos), contaban con una provincia, Holanda, con un potencial económico, cultural y militar tan enorme que fue menester llevar a cabo la división en 1840 para establecer un mejor equilibrio entre todas las provincias.

Posible es. Falta voluntad política.

E. Yardin Millord

DNI 93.194.658

El Riachuelo

Desde hace 22 años trabajamos ad honorem desde la Asociación de Vecinos La Boca (AVLB) pugnando por el saneamiento del Riachuelo. El 8 de julio se cumplieron 14 años del fallo de la Corte Suprema que obliga cumplimiento a sus responsables, lamentablemente con muy bajo nivel de eficacia de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), poniendo en severo riesgo la salud y calidad de vida de 6.000.000 de habitantes. Esto encarece la obra y desactiva la motivación vecinal de participar en bien de sus conciudadanos y de su país. El daño de esta indolencia institucional es inconmensurable, estamos naturalizando lo prohibido –en complicidad con la Justicia– y enfermando a la gente ante la vista gorda de controles y asociaciones médicas. Estamos consintiendo la injusticia y la insalubridad con el dejar hacer, “dejar pasar” de los colegios profesionales e importantes instituciones nacionales. La corrupción por doquier, la sinrazón, la manipulación, la simulación, la pérdida del civismo, etc. nos alejan de la posibilidad de cumplir cualquier buen objetivo.

Necesitamos urgente que la justicia terrena llegue antes que la divina.

Alfredo Alberti

Presidente Asociación de Vecinos La Boca, miembro del Cuerpo Colegiado dispuesto por la CSJN en la causa Riachuelo

DNI 4.532.983

La Panamericana

La última gran obra de infraestructura hecha para entrar o salir de la ciudad de Buenos Aires hacia el norte ha sido la ampliación de la Panamericana, hace más de 20 años. A partir de allí no se hizo nada. Pero en ese período se hicieron dos megabarrios, Nordelta y luego Villanueva, y una cantidad enorme de barrios cerrados donde viven ahora cientos de miles de personas, y gran parte de ellas se trasladan a la ciudad de Buenos Aires y no tienen otra opción que la Panamericana. Por ende, sabemos que la Panamericana está totalmente colapsada, a toda hora, excepto en horarios nocturnos. Es un problema más que tenemos los argentinos. Pero más que el problema me preocupa que no haya nadie pensando en cómo resolverlo. El tema no está en discusión por parte de las autoridades nacionales. Siguen aprobando la creación de nuevos barrios en la provincia, pero no les dan una solución de cómo trasladarse a sus habitantes.

¿Llegará un momento en que no se pueda transitar por ese acceso? ¿O en que se permita para las chapas pares un día e impares otro? ¿No pueden sentarse a pensar cómo resolver este problema? Por ejemplo, un tren rápido a la zona norte, con un gran estacionamiento, para que la gente no deba utilizar el auto; hacer una autopista por la zona del río, o una autopista elevada. No sé cuál sería la solución, pero si sé que en cualquier otro país esto ya se estaría debatiendo. Evidentemente en nuestra Argentina lo más importante son las elecciones que vienen, no el futuro que les dejaremos a nuestros hijos y nietos.

Marcelo R. Stafforini

DNI 12.076.591

En la Red Facebook

Los anuncios de Silvina Batakis

“Si el equilibrio fiscal en el que la ministra cree es el mismo que aplicó en la provincia de Buenos Aires, vamos a estar muy mal”- Héctor Mera

“¡El pueblo está permitiendo llegar a Venezuela! Triste realidad”- Bety Elías

“Locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes (Albert Einstein)”- Claudia Socolovsky