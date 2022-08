Generar miedo, gracias a la policía, incomprensible

Generar miedo

La Cámpora no está defendiendo de una supuesta condena a la señora vicepresidenta, lo que está haciendo es seguir al pie de la letra el plan que Cristina Kirchner mencionó en los audios cuando dijo que hay que salir a presionar a los jueces. No hacen otra cosa que generarle miedo a la parte de nuestra sociedad que vive a derecho y hace las cosas como corresponde.

Juan Tomás Medi Cogo

DNI 44.940.031

Gracias a la policía

Gracias, Policía de la Ciudad, por brindar seguridad a los vecinos frente al avasallamiento de las hordas kirchneristas durante el sábado 27 de agosto a la tarde.

Estábamos con mi familia mirando por televisión, azorados, los avances de estos energúmenos y pensando en defender nuestros hogares por todos los medios disponibles, y fue una gran tranquilidad observar que nunca bajaron los brazos ni dejaron a los vecinos librados a su suerte.

Ignacio Flores

DNI 17.186.386

Incomprensible

Puedo entender que algunos crean en la inocencia de la vicepresidenta y que otros no. En definitiva, nadie cree en lo que no quiere creer. Pero me cuesta entender los motivos que empujan a la “militancia K” a tomar las calles y desafiar el orden público en nombre de un sistema que desde hace veinte años no ha hecho mas que empobrecerlos y degradarlos como personas cada vez más. ¡Que alguien explique este fenómeno!

Gastón Maiztegui

gmaiztegui@gmail.com

Inteligencia

Me siento una vez más un “idiota contribuyente” al ver que mis impuestos los gasta la señora Cristina Kirchner usando los servicios de inteligencia para beneficio propio. ¿Es de interés público que usen recursos del Estado para investigar hasta los avisos fúnebres de familiares de los fiscales? ¿Pagamos nosotros los videos que se editan para su defensa? ¿Grabar estos videos en horario laboral, como presidenta del Senado, no implica un abuso?

Tengo mil preguntas más para hacerme, pero formularlas me hacen sentir más idiota todavía.

Ignacio de Uribelarrea

DNI 13.232.448

Monarquía

Cristina dijo que la Historia la absolvió. Esto es válido en una monarquía. Sería lógico entonces que el actual gobierno K proponga una modificación de la Constitución para transformar nuestra democracia en una monarquía absoluta, y que el pueblo decida.

Leonardo C. Giménez

DNI 26.019.953

La verdad y la mentira

Cuenta una fábula que un día la verdad y la mentira se estaban bañando en el mar, cuando de pronto la mentira salió abruptamente del agua y con la excusa de que debía marcharse se vistió con las ropas de la verdad y se fue. La verdad, incapaz de vestirse con las ropas de la mentira, comenzó a caminar sin ropas ante la aterrada mirada de los demás.

¿Será por ello que hoy hay gente que acepta la mentira disfrazada de verdad antes que a la verdad desnuda?

Juan José de Guzmán

jjdeguz@gmail.com

Hablamos de suicidio

Hay temas que no quisiéramos abordar nunca, porque duelen demasiado; sin embargo, es hablándolos cuando tal vez podemos empezar a entenderlos y por ende a prevenirlos. Todo lo que se puede prevenir merece un espacio, por lo tanto abrir el debate es saludable y puede evitar terribles e irreparables dolores, quienes lo han sufrido lo saben muy bien. El suicidio sin dudas es uno de estos temas que no queremos tocar, pero que sucede y por ende no podemos cerrar los ojos . Las expresiones del presidente de la Nación, con relación a este tema, fueron de una imprudencia que la sociedad toda debe repudiar. Más allá de cualquier postura política o de cualquier opinión que a cada quien le merezca lo sucedido con el fiscal Nisman, nadie puede negar que los hechos acaecidos en torno a dicho magistrado merecen respeto, y ello es así porque los muertos merecen que su memoria sea respetada, y porque detrás de cada persona hay familias que aún están sufriendo por lo sucedido. Las palabras tienen mucha fuerza, y si el interlocutor es una figura importante, la necesidad de ser prudente es aún mayor.

El Presidente ha incurrido en el pasado en errores y declaraciones desafortunadas, todo lo cual puede ser obviado porque todo ser humano es falible. Sin embargo, en este caso ha ido demasiado lejos, y creo humildemente que debe una disculpa a todos quienes han perdido un ser querido por suicidio. Es un gesto que se impone porque el dolor es un fuego que arde sin cesar y nadie puede avivar ese fuego aunque sea el presidente de la Nación. Teniendo en cuenta que el próximo 10 de septiembre es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, tal vez sea una buena fecha para que Alberto Fernández considere sus dichos.

Rosana Guadalupe Vallejos

DNI 17.105.059

Robo del siglo

En los últimos días la plataforma Netflix estrenó el documental Los ladrones, la verdadera historia del robo del siglo. No hago más que escuchar en programas de radio o televisión elogios con adjetivos tales como “genios” o “maestros” hacia este grupo de cobardes delincuentes que durante horas y con armas de fuego privó de su libertad a las personas que se encontraban dentro del banco, además de robar las pertenencias de las cajas de seguridad de sus clientes. Lamentable que Netflix haya producido este documental, que les da fama de ídolos a estas personas que no son otra cosa que ladrones y secuestradores. Y es lamentable que buena parte de la sociedad aplauda este terrible delito y mire con admiración el documental.

Manuel de Vedia

manudevedia@gmail.com

En la Red Facebook

Los incidentes del sábado pasado cerca del departamento de la vicepresidenta en Recoleta

“Sus votantes, el reflejo de su gobierno “- Andrea Márquez

“¡Hágase cargo! ¡Demuestre su inocencia!”- Isabel Martín

“Fiel reflejo de lo que son... de lo que es su jefa”- Mabel Luppo Vernetti

“Fanatismo y barbarie…”- Susana Ypina