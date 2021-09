Gobernar o especular, danza, el péndulo eterno

Gobernar o especular

Ante el resultado electoral adverso en las PASO las máximas autoridades de la deteriorada coalición gobernante han comenzado a especular sobre cómo conseguir uno favorable en las elecciones del 14 de noviembre, en lugar de dedicarse a gobernar adecuadamente, que es para lo que resultaron elegidos. Entregar un plus en dinero a jubilados o beneficiarios de planes sociales con la intención de obtener votos no es gobernar, sino especular.Tratar de convencer a los que no concurrieron a votar en las PASO para que si lo hagan por el oficialismo en noviembre tampoco es gobernar, sino especular. Cambiar ministros debido al resultado electoral adverso demuestra claramente que hasta ahora se especuló y no se gobernó.

Si el Gobierno especula perjudica a la gente, porque lo que demuestra entonces es que lo que menos le importa es el bienestar de la población, y lo que más le importa es seguir en el gobierno, a como dé lugar.

Carlos Alberto Castriota

Danza

El anticipado festejo de un eventual triunfo electoral efectuado por Victoria Tolosa Paz, Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Daniel Gollán, quienes saltaban, bailaban y se abrazaban eufóricamente, indujo a pensar en un torpe remedo de las “Danzas macabras” o de la muerte que se efectuaban en la Edad Media, consistentes en hacerlo alrededor de un sepulcro despreciando la muerte, con el agravante de que en este caso lo hacían sobre miles de tumbas recientes.

Lucio Cornejo

¿Antisistema? Falso

Resulta cansador escuchar y leer constantemente la reiterativa categorización de Javier Milei como “antisistema” que realiza gran parte de los periodistas y analistas. Desconocen que un liberal nunca puede estar contra el sistema republicano, y Javier Milei no es la excepción, siendo además un ardiente defensor de nuestra Constitución alberdiana. Lo que ataca Javier Milei es la apropiación que han hecho muchos políticos de privilegios indignos de ese sistema y la fatal arrogancia (como describe Hayek) de los funcionarios públicos, que se creen iluminados y por sobre el resto de los ciudadanos, sin ningún fundamento. Sería bueno que antes de descalificar liviana y falsamente a un candidato se tomen el trabajo de estudiar sus fundamentos ideológicos y doctrinarios.

Ignacio Questa Etcheberry

El péndulo eterno

Los argentinos votamos, por lo menos desde hace cuarenta años, en contra. Pero los ganadores se confunden. Piensan que ganaron, y actúan como tales. La elección siguiente son derrotados. Hay dos núcleos, que sumados no llegan al 50%, que votan por pertenencia. Pero hay un universo móvil que supera ese porcentaje, que vota en contra, demoliendo a presuntos triunfadores. Hasta que los ganadores no entiendan esto y pasen a gobernar para todos, seguiremos con el péndulo que nos salva de hundirnos, pero que no nos lleva a ninguna parte.

Juan C. Iglesias Pérez

Visite Suiza

Señora ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic: espero que pueda visitar Suiza y sentir lo mismo que yo. Viví un corto tiempo en la bellísima ciudad de Ginebra, donde encontré paz, belleza, tranquilidad y seguridad. La caminé toda, nunca me aburrí y no me pasó nada, todo lo contrario, solo me despertó admiración. Hasta Jorge Luis Borges la eligió para que sus restos descansen allí.

Señora ministra, sería genial que se den una vuelta por Suiza, o por cualquier otro país de Europa, para inspirarse y traernos prosperidad y seguridad a los argentinos.

Martha Detry

Segunda opinión

El año pasado, el Día de la Madre, visité a mi mamá. Jugamos en familia, en un parque, al aire libre. No la veía desde marzo, a raíz de la cuarentena dispuesta por la pandemia. Dos días después la internaron y le detectaron, según se me informó, un tumor en el pulmón. Más tarde, que había sufrido un ACV. Nunca más salió de la clínica. Durante tres meses viví un calvario que combinó desinformación, informaciones cruzadas y falta de empatía por partes iguales. Nunca tuve del todo claro su diagnóstico, como tampoco el de mi padre, que fue internado poco después que ella y la sobrevivió apenas un mes. Mi dolorosa experiencia –perder a mi madre y a mi padre en el término de un mes de diferencia– fue todavía más difícil por la vulneración de los “derechos del paciente”. En el ámbito internacional, la Declaración de Lisboa sobre los Derechos del Paciente prescribe que este “tiene derecho a solicitar la opinión de otro médico en cualquier momento”. El acceso de la segunda opinión está tratado ampliamente en el Código de Ética de la Asociación Médica Argentina. Asimismo, en el ámbito nacional el “derecho humano a la información” está reconocido en la Constitución nacional y en la ley 26.529, que regula los “derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud”.

María Celeste García Bellome

Excombatientes

Me tocó, gracias a Dios, ser parte del encuentro con los veteranos de Malvinas organizado por el club Champagnat. Todo un día de homenaje –otra vez más a través del rugby– para estos excombatientes que lucharon por cada uno de nosotros –por vos, por mí–, y lo hicieron con grandeza y patriotismo a pesar de su corta edad, y en el que muchos dejaron su vida. Esta “caricia al corazón” como definieron el evento, es solo un mimo para que sepan que los valoramos y que les pedimos disculpas si no han sentido hasta ahora esa respuesta de sus conciudadanos. Espero que tomemos conciencia de lo que hicieron por nuestra querida Argentina, y que reciban el apoyo que se merecen de todos nosotros. Vivan los veteranos de Malvinas. ¡Viva la patria!

Miguel Martín y Herrera

