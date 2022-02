Gracia, alicaído cumpleaños, prioridades

Gracia

El presidente Alberto Fernández estuvo en el Partido de la Costa, donde mantuvo reuniones con empresarios turísticos y aprovechó para pasar por paradores públicos en Miramar y Villa Gesell, donde se realizan actividades deportivas. Como parte de su actividad decidió ponerse bajo los tres palos para atajar un penal ejecutado por un chico al tiempo que sus colaboradores inmediatos instaban a los jóvenes a vivar al Presidente. Si el señor Presidente piensa que haciéndose el gracioso enmienda sus reiterados errores de gestión, se equivoca. Más vale caer en gracia que hacerse el gracioso.

Carlos Alberto Castriota

Alicaído cumpleaños

Cristina Fernández nació el 19 de febrero de 1953. Un dato insoslayable si consideramos que a partir de 2023, con 70 años cumplidos, se verá eximida de afrontar, en un penal, una eventual condena por alguno de los juicios sustanciados en su contra. Sin duda, el reciente fallo de la Cámara Federal de Casación Penal debe inquietarla y conspirar hoy, día de su cumpleaños, contra una distendida celebración. La perspectiva de recibir una “módica” prisión domiciliaria no debe alcanzar para tranquilizarla. El alto tribunal se pronunció en favor de la continuidad de la causa de los cuadernos, atento a que encontró creíble la relación de la vicepresidenta con los ilícitos que surgen del minucioso manuscrito del chofer Centeno. Reconocimiento especial para Diego Cabot, periodista de LA NACION, artífice de la divulgación del caso. A menudo los cuadernos fueron denostados por tratarse de fotocopias. Sin embargo, la fuerza de los testimonios prevaleció sobre los cuestionados facsímiles. La verdad pudo más. Cabe esperar que, por desidia o burocracia, los jueces no la malogren.

Alejandro De Muro

Prioridades

Es indignante ver, poco tiempo después de que Berni anunciara la compra de un avión para que los funcionarios no tengan la desgracia de usar los transportes que ellos dejaron de mantener, en Corrientes, que entidades del campo donan plata a los bomberos para comprar mochilas forestales. Si es un chiste, es de mal gusto. Por favor, los bomberos sin recursos, y en muchos lugares siguen siendo voluntarios. Los policías cobran sueldos de indigentes. Y mientras pasa eso, los funcionarios viven como reyes, con autos, choferes, asesores, viajes al exterior, etc., etc.

Prioridades peronistas.

Leónidas Facio

Alimentos

Se acaba de presentar el proyecto de la Empresa Nacional de Alimentos (ENA), para competir con la comercialización privada de estos y así disminuir la inflación. La intención de esta iniciativa es buena, lamentablemente la estatización en áreas de energía, comunicaciones, correos y transportes, entre otras, ha fracasado muy frecuentemente, produciendo déficits formidables. Nuestro Estado ha sido históricamente un ineficiente e ineficaz empresario. La inflación obedece a múltiples factores, y pensar que comercializar alimentos será la solución es cándido. Ojalá me equivoque.

Carlos Schwartz

Contra los porteños

La artera campaña en contra de los porteños, instalada y desarrollada en los últimos meses por el Partido Justicialista, ha tenido impensadas derivaciones. A los insultantes mensajes que nos dedican como porteños, como si no fuésemos argentinos, se han incorporado importantes figuras del radicalismo con miras a las elecciones generales de 2023. Nuestro jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, pierde la oportunidad de defendernos de tales infundios y mentiras, apelando a una pasividad y corrección política que nos lastiman. Sería oportuno que les recuerde al peronismo y al radicalismo que la CABA genera el 24% de los impuestos coparticipables de la Nación, y recibe tan solo un 2% en concepto de coparticipación. No es el interior del país el que subvenciona a la CABA sino todo lo contrario. En cuanto a que “toda la plata” está radicada en la CABA, el contador Morales debería saber que ese dinero está destinado a cubrir nuestras necesidades y a mantener a las provincias que sin nuestro aporte serían inviables económicamente.

Marcelo Vaserman

Nuevo impuesto

Parece que, ante el estrepitoso fracaso de la ley de alquileres, el Gobierno estaría pergeñando un impuesto a las viviendas vacías. Ante semejante falta de creatividad y conocimientos básicos de economía, sería quizás más efectivo y redituable instaurar un impuesto a las cabezas vacías.

Miguel Eduardo Gutiérrez Trápani

Djokovic

He leído en la nacion el reportaje realizado por la BBC al número uno del ranking mundial de tenis, Novak Djokovic, cuyos conceptos comparto plenamente, y considero además que son un verdadero ejemplo de integridad moral a tener en cuenta, ya que las convicciones personales y de conciencia no son negociables.

Manuel J. Campos Carlés

Teatro Colón

Me impresionó muy positivamente la nota de Luciano Román sobre la excelencia vs. Baradel, y luego el entusiasmo y el desasosiego de Paloma Herrera por no poder cumplir con su cometido en la dirección del Ballet del Teatro Colón por problemas administrativos. Tenemos la suerte de que haya argentinos destacados que quieran hacer, aunque no los dejen. Creo fervientemente que con el tiempo lo van a lograr, sobre todo en un ámbito favorable como es la ciudad de Buenos Aires, de la cual depende el Teatro Colón. Es la oportunidad de que los que pretenden dirigir los destinos del país demuestren su idoneidad para lograr despejar el camino para que las personas capaces y con enorme predicamento puedan ayudar a mantener el prestigio de nuestro primer coliseo. Sería un enorme logro para nuestra cultura.

Ricardo Bordman

En la Red Facebook

Incendios en Corrientes

“Qué tristeza… ¿y el Estado? ¿Espera que se queme todo?”- Margarita Garabellog

“Señor Presidente, ganaría más adeptos ayudando a esta crisis ambiental que atajando penales en Mar de Ajó. ¡Es urgente, se queman nuestras provincias!”- Claudia Hoffmann