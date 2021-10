Gracias Nik, aterrador, confusión

Gracias, Nik

Sin saber lo que había sucedido horas después, el lunes pensé en escribirles para agradecerle al señor Nik la sonrisa que me saca después de haber leído las noticias del diario.

Gracias, Nik. ¡Que nadie lo amedrente!

Viviana Gómez

DNI 14.315.952

Aterrador

Es verdaderamente aterrador que el ministro de Seguridad de la Nacion amenace directamente atentar contra los hijos de un periodista gráfico, y peor aún el implícito aval del Gobierno a tal acción.

Adhiero al ruego del jefe de Gabinete, “que Dios nos ayude”. En mi caso, en la seguridad de que, en su infinita sabiduría, él sabrá adónde dirigir su auxilio.

Guillermo Giambastiani

DNI 4.359.734

Confusión

En la nacion del 10/10, tras el fiasco oficialista en las PASO, el lector Guillermo Paniego se pregunta si algo está cambiando. Es temprano para saberlo, porque una parte no menor de nuestra sociedad y de la dirigencia sigue convencida de que la industria protegida, el castigo a la exportación agropecuaria, el sindicalismo monopólico, el estatismo rampante y la emisión e inflación crónicas, o sea, peronismo al 100%, constituyen las bases de la “justicia social”. Hoy sabemos que el resultado de este combo ha sido una economía desacoplada del mundo, que expulsa capitales y personas, que no genera empleos, sino pobreza y que lo de la “justicia social” no pasó de ser un engaño o una ilusión. Quienes enarbolan las banderas peronistas argumentan que la debacle no fue provocada por sus verdades, sino por su abandono en oportunidad de los intentos de reforma de Martínez de Hoz, Cavallo o Macri. Quienes descreemos del peronismo, sostenemos que el fracaso de esos intentos se debió a lo parcial o incompleto de los mismos. Nunca se resolvió el exceso de gasto público, siempre hubo déficits mal financiados, casi siempre amagos de apertura con atraso cambiario y nunca una amplia reforma de la legislación sindical y laboral. Peor aún, como esas reformas se hicieron con la bandera del neoliberalismo, el liberalismo como un todo quedó desprestigiado ante la opinión general.

La pregunta del lector Paniego quedará sin respuesta mientras esta confusión no se aclare.

Martín Lagos

martinlagos@outlook.com

Verdad, justicia, paz

A raíz del fallo del Tribunal Oral Federal Nº 8, que otorgó el sobreseimiento por unanimidad a 11 acusados por su intervención en el memorando con Irán, no solo han caído en una mediocridad jurídica, sino básicamente ética. Sin analizar los hechos, tal como fueran descriptos por el fallecido fiscal Alberto Nisman, el tribunal dispuso no tomarlos en cuenta y proceder a su archivo. En el libro Ética de los Padres, uno de los tantos tratados del Talmud hebreo, escrito hace aproximadamente 2000 años, se afirma que el mundo ético se sostiene sobre tres pilares: “verdad, justicia y paz”. Sin conocer la verdad, no puede haber justicia, y sin justicia nunca habrá paz.

Quiera la Divina Providencia otorgar sabiduría al tribunal de instancia superior de anular dicho fallo y hacer justicia.

Enrique Daniel Pakman

DNI 5.090.221

Fiesta de regalos

Asistimos desde después de las PASO a una verdadera fiesta de regalos. Es impresionante cómo regalan electrodomésticos, plata, viajes. Todo con plata de los contribuyentes, que trabajamos y nos esforzamos para poder sobrevivir en la situación económica actual para poder cumplir con nuestras obligaciones tributarias. Me causa tanta indignación cuando por un lado tenemos que abonar los impuestos provinciales, y ante el menor retraso las multas e intereses son aplicados sin contemplación alguna, y por otro lado ver cómo esa plata se destina a pagar viajes de egresados, solo con fines electorales. ¿No tenemos acaso algún mecanismo de protección contra estos abusos? ¿Alguna figura legal que nos ampare para que los fondos de nuestros impuestos se destinen a financiar esta payasada? ¿Los impuestos no tendrían que volver a la comunidad en obras, en hospitales, infraestructura, rutas? ¿No es mejor darles una beca de estudio en lugar de un viaje de egresados?

Marcos Baccanelli

DNI 93.477.477

Desorientación

Creo que el nuevo secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, comienza a sufrir el síndrome que afecta al Gobierno. O sea: desorientación. En lugar de llevar adelante políticas que ya se saben que no han tenido éxito nunca, y menos en la Argentina con un 50% de inflación, le sugiero que vaya a unas cuadras de su despacho, precisamente a Reconquista 266, sede del BCRA, pida hablar con el licenciado Pesce y ruéguele que deje de emitir sin control. Le garantizo que será mucho más efectivo que lo que pueda intentar.

Osvaldo R. Massa

DNI 4.431.279

Falta de respeto

Que un funcionario nacional –cuyo patrimonio declarado es de $54.600.000– se dirija a los argentinos diciendo que llegó el momento de pasarla bien es, de mínima, una falta de respeto al 40,6% de nuestra población que se encuentra bajo la línea de pobreza.

Juan Fagalde

DNI 25.431.713

Chacarita

Quisiera saber qué medidas ha implementado la dirección del cementerio de la Chacarita para terminar con los permanentes robos y violación de bóvedas (placas de bronce, rejillas, crucifijos, puertas, destrucción de féretros, etc.) que se producen allí. Con estupor e indignación compruebo, cada domingo que concurro, nuevos hechos vandálicos. Cabe destacar que una sociedad que no respeta a sus muertos carece de presente y futuro moral.

Como contribuyente que paga los cánones establecidos en dicho cementerio y con la indignación que estos hechos me producen, ya no solicito, sino que exijo se tomen medidas al respecto.

Norberto Oscar Russo

DNI 4.529.189

