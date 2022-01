Gratis no fue, excelencia se busca, desorganización

Gratis no fue

El cantautor Ignacio Copani se jacta de haber recibido “gratis” y sin haber viajado a EE.UU. la vacuna Pfizer, la misma contra la cual despotricó y a la que le dedicó una canción. Me gustaría aclararle que “gratis” no fue. Para que él se haya podido vacunar “gratis” y cerca de su casa, se gastaron millones de dólares en contratos con los laboratorios, dinero que salió del bolsillo de los contribuyentes, y quedaron en el camino 120.000 compatriotas que no tuvieron acceso a nada mientras había un vacunatorio vip y paralelo, del cual pidieron perdón, no por haberlo hecho, sino por haber sido descubiertos. Parte de la vacuna de Copani la pagué yo. “Gratis” no fue.

Bienvenido, Ignacio Copani, al mundo gorila.

Gustavo Gil

Excelencia se busca

Siguiendo con atención los dichos del ministro Guzmán en su reunión con gobernadores de provincia para hablar de la deuda con el FMI y las réplicas generadas por parte de estos, nos vinieron a la memoria –por la chatura del encuentro– unos antiguos conceptos del gran filósofo madrileño Ortega y Gasset, cuando decía: “El hombre es, tenga ganas o no, un ser constitutivamente forzado a buscar una instancia superior. Si logra por sí mismo encontrarla, es que es un hombre excelente; si no, es que es un hombre masa y necesita recibirla de aquel”.

Todos los presentes al cónclave citado pertenecen sin duda alguna a esta última categoría.

La pregunta que nos preocupa, y mucho, es entonces ¿dónde están los hombres excelentes que podrían guiarlos? Porque “cuando una realidad humana ha cumplido su historia, ha naufragado y ha muerto, las olas la escupen en las costas de la retórica, donde, cadáver, pervive largamente” (siempre Ortega).

¿Hasta cuándo?

Carlos Berro Madero

Desorganización

El lunes pasado me apliqué la tercera dosis de la vacuna contra el Covid por la distribución abierta que se implementó en la provincia de Buenos Aires. Llegué al centro de vacunación y la cola formada para esperar turno tenía más de una cuadra de largo, y gran parte de ella se hacía al sol. Vale mencionar que la gran mayoría de los presentes superaban los 60 años. Estuvimos tres horas en la fila al sol y luego el proceso dentro del edificio tardó una hora más. Lo bueno fue que salí vacunado con el refuerzo de Pfizer, vacuna que deberíamos haber tenido desde el comienzo. Tres horas al sol no me impidieron pensar en las razones por las que los responsables de la organización de la vacunación provincial nos han sometido a esa pérdida de tiempo y sacrificio ante las altas temperaturas. No tengo duda de que la decisión del gobernador de ofrecer sin turno las vacunas fue una medida populista y sin la organización adecuada. Las vacunas ya estaban en el país y al centralizar la aplicación a través de organizaciones estatales el ritmo fue lentísimo. Abrir más centros de vacunación, permitir que obras sociales, sanatorios y farmacias apliquen las vacunas hubieran sido algunas de las formas por las que la población habría reconocido que el gobierno pensaba en nosotros.Siguen jugando con nuestra salud con medidas populistas tomadas solo por un efecto político, sin organizar y sin considerar las necesidades de la población.

Eduardo Servente

Incidente en Salta

En Salta se cumplió un mes de un suceso de película: dos civiles redujeron a un acosador que intentó secuestrar a una niña en pleno centro de la ciudad. La niña dio aviso a las autoridades escolares, que hicieron caso omiso de la advertencia. Filmaciones in fraganti, forcejeo, persecución, múltiples testigos; la madre de la niña actúa antes que la policía, un joven es arrastrado por el acosador, un taxista logra alcanzarlo y lo reduce. Pero esto es apenas la primera escena de una película con final incierto. Sucede que el acosador es un comisario inspector retirado, con antecedentes gravísimos. La camioneta de vidrios polarizados (señalada en casos similares) utilizada en ese hecho es un coche de alta gama vinculado a un domicilio aislado, de bloques y chapas donde no reside el propietario (¿aguantadero?). El silencio es sepulcral. Por el contrario, el Estado no solo actuó con escaso profesionalismo, sino que no acompaña ni asesora debidamente a la víctima y a su entorno; además el fiscal de Estado solicitó un cambio de carátula para quitar las intenciones sexuales (cuando existen registros del acosador espiando a las niñas mientras miraba pornografía). Este caso finalmente podría desnudar una importante red de trata, en cambio los ciudadanos experimentamos abandono y debemos apelar a los medios de comunicación y al poder social. Porque el Estado está presente y operando, para mal. Seguramente hay más gente proba y valiente que los cobardes delincuentes; en ellos esperamos y a ellos nos unimos. Entre muchos actores podemos darle un final feliz a esto y decir “y ahora las niñas pueden caminar en paz.”

Diego Ezequiel Amante

Tolosa Paz

A propósito del sustancioso reportaje a Victoria Tolosa Paz, hubiera sido interesante que la interrogaran acerca de su extraña y provocadora expresión de que en el peronismo siempre hubo sexo, en el modo y en el sentido en que ella lo manifestó. Al margen de las consideraciones que ello merece a la luz de la ética y el buen gusto, seguramente –dada la trascendencia que tuvo la expresión, colocándola en un lugar más visible–, a mi juicio gravitó negativamente en su imagen y las posibilidades electorales del partido gobernante.

Me hace recordar la anecdótica quema del cajón de Herminio Iglesias, que, como es sabido, fue una suerte de tiro de gracia para el peronismo de aquel momento. Son hechos que espantan a los independientes que ellos seguramente sueñan con cooptar, pero hacen lo contrario. ¿Será que ponen en evidencia cierto perfil cultural de estos dirigentes?

Víctor Manuel Monti

