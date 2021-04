Gremio papis, funerales y retenciones

Gremio papis

A partir de la interrupción de las clases presenciales impuesta por el DNU del Presidente, ha emergido un nuevo y poderoso “gremio”, los papis. En su mayoría son mamis, las mismas que se hicieron famosas a través de sus chats, pero esta vez unidas por una causa común. Los padres obviamente también se suman al reclamo, ya que en eso hay acuerdo: con los chicos, no. Es un grupo autoconvocado, que no necesita de patoterismos, coimas ni amenazas para lograr objetivos. Tampoco se enfrenta con los gremios docentes ni entra en esa discusión, ya que hay docentes suficientes con voluntad para trabajar y poner en marcha el sistema educativo. Invito a todos a sumarnos a las acciones de esta nueva asociación civil, sin personería pero con un empuje único, que solo busca el bienestar de sus hijos y el de todos los niños del país , incluso de aquellos que no tienen voz para reclamar.

Acompañemos cada acto y reclamo con las cacerolas , bocinas y con nuestra bandera. Esas son las armas de este grupo que defiende la salud mental y la educación, sin desconocer la pandemia, sino cuidándose entre todos.

Carolina Rawson

DNI 12.491.898

Carta abierta

Estimados señores jueces de la Corte Suprema de la Nación, los adultos mayores queremos adherir a la solicitud de nuestros hijos expresada en la carta abierta (https://forms.gle/e4HevnBbrkvXjChU8) dirigida a ese honorable tribunal. Azorados ante el espectáculo de tantas instancias que se declaran incompetentes para simplemente interpretar y mostrar públicamente con un fallo lo que dice nuestra Constitución, y dolidos por cómo esa incompetencia golpea directamente a nuestros hijos y a nuestros nietos. De cerca hemos palpado y sufrido el daño de todo tipo que la falta de contacto con los maestros, los compañeros y la propia vida de la escuela produce en toda la comunidad educativa, empezando por los niños. De sobra y por los años vividos sabemos que un país solo se construye con trabajo, respeto a las leyes y amistad social, que las familias debemos moldear, y la escuela y las demás instituciones deben cuidar y potenciar para todos los ciudadanos sin exclusiones ni distingos. No hay otra fórmula para sacar la Nación adelante. No hay sistemas políticos ni partidos que sin estos fundamentos sean capaces de generar el bienestar de todos. La educación del mejor nivel y que genere hábitos y conocimientos es lo que, en la etapa inicial de la vida, tiene esa función. Por eso, pedimos junto con nuestros hijos que la Corte Suprema falle por la Nación, por su futuro, por la verdad de las garantías y los derechos constitucionales. Los que ya hemos caminado y vivido la patria, y conocemos de su génesis a la sombra del esfuerzo y el trabajo, les pedimos encarecidamente, que dejen funcionar el sistema educativo con libertad –y con cuidado de la salud–como hemos visto que son capaces de hacer nuestras escuelas. Queremos que ustedes, señores jueces, reconozcan con su opinión laudatoria que no es posible que se permitan actividades mucho menos a favor de la comunidad, mientras se prohíben las propias de la educación de nuestros nietos. Esperamos una respuesta digna de la investidura que con tanta vocación realiza esa Corte y que el pueblo le ha conferido confiadamente.

Samuel Madrid Páez

DNI 4.753.022

Funerales

Se murió el marido de la reina de Inglaterra y el protocolo para el funeral estableció 30 personas, separadas por 2 metros, y no fue el primer ministro británico para ceder su lugar a la familia y no exceder el número permitido. Se murió el ministro de Transporte de la Argentina y el Presidente, en un velorio multitudinario, sin protocolo, a los abrazos, en medio del aumento indiscriminado de casos.

Coherencia, ¡por favor!

Andrea Dain

DNI 11.774.150

Reconstrucción

Desde hace un tiempo, escucho y veo en el cierre de las propagandas del gobierno nacional, denominadas “Argentina Presidencia”, la frase “reconstrucción argentina”. Creo que esta frase, cargada de sentido político e ideológico, es la síntesis de uno de los problemas más graves de nuestro país, ya que la “reconstrucción”, supone comenzar de cero de nuevo cada vez que accede un nuevo gobierno. Quizás si en lugar de reconstrucción se pensara en “construcción”, cada uno haría su parte, y sobre lo construido se seguiría construyendo, generando de esa manera un crecimiento sostenido, como todos anhelamos desde hace mucho tiempo.

Alberto Villamil

DNI 4.435.145

Estadísticas

¿Cómo creer en las estadísticas sobre Covid-19 en La Matanza si a un familiar vinieron a hacerle el test a domicilio en una ambulancia tras llamar al 107 el 18 de abril, y a pesar de que a las 72 horas comenzamos a reclamar por mail y por teléfono al 148, nunca nos contestaron?

Rosa Siniscalco

DNI 5.103.917

Retenciones

Por mi edad, que no es poca, recuerdo haber oído que cuando se araba tirado por un caballo éramos el granero del mundo; luego vino el IAPI de Perón, que nacionalizó la actividad del campo, y en 1954 en vez de exportar 10 millones de toneladas de trigo exportamos 60.000 toneladas y comimos pan de mijo. Si analizamos los períodos siguientes, hubo inventos que lo único que hicieron fue perjudicar la producción. Pero lo más notable fue cuando se dispuso “cuidar la mesa de los argentinos”: perdimos 10 millones de cabezas de ganado, 7000 tambos, éramos el proveedor lácteo de Chile, mercado que también perdimos y lo ganó Nueva Zelanda. Y además se lesionó sustancialmente la fertilidad de la tierra por el monocultivo como consecuencia de los ROE. Ahora queremos, por iniciativa del Gobierno, aumentar las retenciones. Albert Einstein dijo: cometer los mismos errores y esperar resultados diferentes es de tontos.

Rubén Rigalli

DNI 6.210.149

En la Red Facebook

Un grupo de padres se presentó ante la Corte Suprema en defensa de la presencialidad en las escuelas

“El ataque a la escuela, a la educación y a los derechos de niños y adolescentes es cruel”- Marta Venturini

“Eduquen a sus hijos en casa, y dejen que los conocimientos los adquieran virtualmente, ¡no es tan grave si le ponés un poco de dedicación!”- Sol Paz

“Las escuelas abiertas... ¡sin discusión!”- Valentina Costelli

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION