Hablar claro, ideología pura, ¡viva el campo!

Hablar claro

Creo que es impostergable hablar claro y ojalá muchos compartan esta idea. “Bajar el desempleo, combatir la inflación, insertarnos en el mundo, etcétera”. Nadie puede disentir, pero son solo expresiones de deseo. Hace falta más información, expresada con voz fuerte y clara por todos los medios hoy disponibles. Que se pueda leer, ver y oír. Hay que definir una visión rectora para la Argentina, fijar objetivos y elaborar programas. Y verificar su cumplimiento. Ya sabemos el qué. Pero deben explicarnos de una manera concreta y creíble el cómo y el cuándo. Debemos exigir que se cumpla el artículo 1 de la Constitución y controlar que no lo desvirtúen “las leyes que reglamentan su ejercicio”. Para ello hace falta que la ciudadanía unida por estos ideales decida llevar al poder político a quienes con honradez, inteligencia y tesón tengan la convicción y sean capaces de hacer realidad una nación republicana, representativa y federal. Esta es una última oportunidad.

Ariel Grillo

DNI 4.087.847

Ideología pura

Educación presencial o virtual. Totalmente opuestas. La primera es educación; la otra, genera ignorantes. El editor de tecnología de la revista norteamericana Forbes anticipó en 1984 que, en el futuro, “los pobres quedarán encadenados a las computadoras mientras que los ricos se beneficiarán de los maestros”. Steve Jobs, creador de Apple, dijo que, originariamente, pensaba que la tecnología podía ayudar a la educación, pero concluyó que la tecnología no puede resolver el problema educativo. Recientemente, The New York Times, en un editorial dijo, concluyentemente, que la digitalización actual va dirigida a la masa social más baja, clase media y pobres. La elite empieza a huir del mundo digital. La clase alta de EE.UU. no solo rechaza todos los servicios de la economía digital, sino también los teléfonos inteligentes, las compras en línea, las redes sociales y más. Las escuelas que usan dispositivos electrónicos son evitadas por la elite de las familias más poderosas del país. Las compañías tecnológicas presionaron en EE.UU. para que las escuelas públicas tuviesen un ordenador por alumno y afirmaron que podrían prepararlos mejor para su futuro. No obstante, los más altos directivos de las empresas tecnológicas de Palo Alto, California, se niegan a criar sus hijos dentro del mundo digital. Aquí en la Argentina, desde hace más de un año (fenómeno único en el mundo), sin explicaciones consistentes (la pandemia no lo es), la administración del Frente de Todos insiste en la necesidad de la educación virtual. ¿Ignorancia? No. Ideología pura. Sin palabras…

Alberto J. del Campo Wilson

DNI 10.133.913

¡Viva el campo!

En 1859 dijo Mitre: “(…) yo cumplo con el deber de rememorar, (…) aquellos que conquistaron el suelo para la agricultura y multiplicaron las fuerzas productoras del hombre o embellecieron su vida, poniendo a su servicio la constancia del buey, la rapidez del caballo, el vellón de la oveja, la piel de la cabra, los granos alimenticios, las aves domésticas (…)”. “¡Gloria a ellos! Vergüenza para nosotros que gozamos de sus beneficios, sin conocer la mano generosa que los derramó (…)”.

Luego de un rotundo reconocimiento para la gente de campo coronado con su “¡Gloria a ellos!” formula Mitre una condena por la vergüenza que significa el gozo de los beneficios del campo sin conocer (y, por ende, reconocer) el esfuerzo y la retribución debida a las manos que los hacen posibles. En estos tiempos suena apropiado exclamar de manera contundente “vergüenza” para nuestros gobernantes que, a pesar de errores pasados, vuelven hoy a atacar de forma reiterada al campo (y así a su gente) desde el atril de la soberbia política al disponer, con absoluta ceguera, medidas arbitrarias y carentes de todo sentido.

¡Viva la patria! ¡Viva el campo argentino!

Diego H. Cavanagh

DNI 24.560.862

Macri

En un programa televisivo el expresidente se pronunció por la libertad en general como premisa para concretar los proyectos que debe asumir nuestra nación para sí y para todo el mundo. Reconoció falencias propias y del gobierno actual ofreciendo su experiencia a las nuevas autoridades. Evidenció un gran interés por el futuro del país con una mente abierta a los cambios generados en todas las naciones y a los nuevos desafíos que se presentarán en el futuro. Respecto de nuestra nación resumió en que debe primar una administración transparente y honesta porque debe prepararse para un futuro lleno de nuevas expectativas. Encontré en esta entrevista una bocanada de aire y optimismo que me faltaba frente a la crisis que estamos viviendo.

Alejandro Luis de Elizalde

DNI 7.803.764

Fracasos

A la luz del resultado obtenido por la medida de suspender las exportaciones de carne, me viene a la memoria el título de un espectáculo del conjunto Les Luthiers, estrenado hace ya unos 35 años: “Viejos fracasos”.

Jorge Froilán González

DNI 11.490.808

Daño

El actual ministro del Interior señaló que Macri “no tiene registro” del daño que ocasionó durante su gobierno. Yo le diría al ministro: primero, que escuche toda la entrevista del sábado pasado, en la que Macri hizo una autocrítica de su gobierno; segundo, que en todo caso Macri hizo daño solamente cuatro años; el kirchnerismo lo hizo durante 13 años y sin ningún tipo de autocrítica. Y para colmo el gobierno actual repite fórmulas que ya utilizaron en el pasado.

Mauricio Balumelli

DNI 14.013.837

Maltrato

Resulta inexplicable para mí advertir los desplantes, las gastadas y las burlas que, al borde de la discriminación, soportan muchos y muchas de quienes participan en las competencias gastronómicas que han irrumpido en la alicaída TV por aire. Con palabras innecesariamente ofensivas, acompañadas de gestos de pésimo gusto, los presuntos expertos puestos a árbitros dan una poco feliz clase de maltrato.

Julio Golodny

DNI 10.129.205

En la Red Facebook

Cristina Kirchner y Sergio Massa le aumentaron un 40% al personal del Congreso

“Piden solidaridad a los ciudadanos trabajadores y ellos se dan aumento Qué tristeza, pobre país”- Luisa Miño

“¿En qué quedó eso de entre la economía y la salud elegimos la salud?”-Jorge Lobito

“¡No hay plata! La gente la pasa mal y ellos nunca pusieron nada en la pandemia”-Noe Gigena

