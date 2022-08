Hacia dónde vamos, tristeza, efecto dilatorio

Hacia dónde vamos

Con lo sensibilizados que estamos todos, es lógico que todos nos pongamos en contra del policía que detuvo al conductor que quiso pasar por un piquete. Pero me sorprende la hipocresía de los funcionarios públicos, con Rodríguez Larreta a la cabeza, que salen a defenestrar al policía. En este país de locos, los policías no saben cómo proceder; de un lado y de otro los insultan si reprimen o no reprimen, si son duros o blandos. Me pregunto: ¿se le habrán dado las instrucciones precisas al policía para saber cómo proceder? Pongámonos en su lugar. Ahora seguramente ya estará haciendo frente a una sanción. Los que tienen que resolver estas consecuencias están mucho más arriba que un policía y un simple conductor, son las autoridades, que de una vez por todas tienen que indicarnos hacia dónde va este querido país, si a la autodestrucción por la inacción en todos los órdenes o a una reconstrucción verdadera que nos permita tener a los ciudadanos una pizca de esperanza.

Gustavo Garavilla



Tristeza

Si había algo que le faltaba a este país, es la imagen de un joven que queriendo movilizarse para ir a trabajar, termina detenido y esposado. Mientras, los funcionarios recibían a Belliboni para “negociar” el piquete. Qué tristeza dan estas cosas…

Mariano Maurette



Efecto dilatorio

La vicepresidenta de la Nación, sometida a juicio por graves delitos de acción pública, en el llamado caso Vialidad, recusó a uno de los jueces que integran el tribunal federal que la juzga, Giménez Uriburu, y al fiscal Luciani, porque ambos jugaron al fútbol como compañeros de un equipo amateur en la quinta Los Abrojos, del expresidente Macri. A primera vista, tan estrafalario intento de apartar a esos magistrados de su competencia y desplazarlos del juicio por tan fútil hecho espeja una sola realidad: dilatar su tramitación y la presunta condena que diáfana se barrunta, a través de los sólidos argumentos y pruebas aportados por Luciani. Basta un somero estudio de los casos y precedentes jurisprudenciales en derredor del instituto de la recusación y no se encontrará uno solo que haya tenido como sustento para su viabilidad el que un juez y un fiscal integraran un equipo amateur de fútbol o de otro orden, y que esa circunstancia comprometiera imparcialidad alguna. De todas maneras, la ley procesal penal de la Nación, entre los motivos de inhibición y recusación que operan en el proceso, no prevé como determinación del apartamiento del juez ni del fiscal que se desempeñan en un juicio, cada uno en su rol, tener amistad íntima, entre sí, ni practicar juntos actividad deportiva o de otra naturaleza en común. Y es lógico que así ocurra, porque de aceptarse la mentada causal, sería harto difícil la integración de los tribunales, por la frecuencia de situaciones de amistad que nacen entre los magistrados y funcionarios que comparten la noble tarea de administrar justicia. Y, por lo demás, el supuesto conocimiento de los recusados con el ingeniero Macri, aun de haber existido, no pone ni quita rey, toda vez que no se advierte cómo puede influir en la suerte del proceso. En conclusión: una vez más se echa mano a una burda causa de recusación, con fines meramente dilatorios de un juicio legal y hasta el presente sin mácula alguna.

José Luis Méndez Villafañe



Bombas

Quisiera enviarle este mensaje a Elisa Carrió. Estimada Lilita, necesitamos una coalición unida y no dividida. Lo perfecto es enemigo de lo posible. Lo fundamental es tener un plan de gobierno consensuado por quienes integran Juntos por el Cambio y sobre esa base ir a las PASO para elegir en las primarias los potenciales candidatos. Es ahí donde se decidirá quién nos representa. Estas acusaciones ahora son destructivas y van en contra de lo fundamental, que es terminar con el populismo kirchnerista. Necesitamos unión para lograr una mayoría en el Congreso que nos permita poner en marcha ese plan. Como dice el Martín Fierro: “Los hermanos sean unidos… si no, se los devoran los de afuera”. Lilita, te tengo un gran aprecio, pero me asustan tus arranques. Este no es el momento para tirar bombas.

Enrique Wetzler



Gastos en la ciudad

En mi casa se decía que “lo que funciona no se arregla”. Me volvieron a la mente esas palabras tras ver, sin entender, los cambios que se están haciendo en la Avenida del Libertador. Sobra decir que funcionaba bien. Ahora, para girar a la derecha, donde hay paradas de colectivos, es necesario primero avanzar hacia la izquierda. Entonces me pregunto por qué las ingentes sumas que se invierten para modificarla no se usan, por ejemplo, para arreglar todas las veredas y bajadas de las esquinas de toda la ciudad que se encuentran en muy mal estado. También se podría invertir en carteles que anunciaran, 200 metros antes, que una calle está cortada, o se podría poner personal a controlar a deliveries y repartidores descontrolados y a los paseadores a los que he visto arrastrar hasta dieciocho perros, o multar a quienes no recogen sus suciedades. Entiendo el interés de fomentar la bicicleta, pero los mayores, los discapacitados, las mujeres embarazadas o con varios niños todavía necesitan usar el auto. Entonces parecería más coherente hacer playas de estacionamiento, por ejemplo en Barrancas de Belgrano, en lugar de seguir agregando locales comerciales dentro de los terrenos de lo que fue la estación a nivel. También se podrían señalizar mejor todas las calles, horizontal y verticalmente, en vez de ir cazando inocentes para cobrar multas. Son solo algunas ideas de las muchas posibles. Me animo a suponer que juntas suman mucho menos que la modificación de la avenida. Dejo de lado, a sabiendas, todo lo que se podrían mejorar escuelas, hospitales y parques.

Daniela Di Segni



En la Red Facebook

Gabriela Cerruti: “Hay una sensación de estabilización a partir de los últimos cambios en el Gobierno”

“Viven en un mundo de sensaciones, como decía Sandro”- Rodrigo Cestone

“La sensación es de inoperancia, de desgobierno y de corrupción”- Patricio Carli

“La vocera sale a contarnos lo que sentimos, mejor hagan declaraciones de lo que pasa en concreto. De nuestras sensaciones nos ocupamos nosotros”- Noemí Reynoso