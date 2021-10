Héroes, bajando la cuesta, jugar con las carencias

Carta de la semana

Héroes

Paul Johnson, magnífico escritor británico, autor de innumerables obras, presentó hace unos años una titulada Héroes. Luego de analizar personalidades destacadas de la historia, se interroga y plantea si hay espacio para héroes en la actualidad. Al dar respuesta afirmativa, sostiene que no son muchos los rasgos que se requieren para ser uno, y cita: “Independencia de pensamiento, actuar con determinación y coherencia, y con valentía personal, sean cuales sean las consecuencias”. Las guerras siempre han condicionado al ser humano, poniéndolo a prueba, al correr los límites de lo posible y de lo correcto, para obtener objetivos impensados en la paz. La pandemia que azota al mundo, y en particular a la Argentina, ha impuesto a los profesionales de la salud situaciones extremas que, para ser atendidas en virtud del juramento hipocrático, requirieron y requieren condiciones personales que sin duda se aproximan a lo definido por Johnson. La sociedad espera siempre que médicos, enfermeros y su sistema estén prestos a cumplir con ese juramento, simplemente porque ellos así lo eligieron. Sin embargo, esta pandemia no distingue entre paciente y médico, y se ha cobrado muchas vidas de quienes vinieron al rescate. ¿Son entonces héroes?

Las personas de bien tienen memoria y agradecimiento, y por ende deberá llegar la hora en que se produzca el reconocimiento a aquellos que, en defensa del prójimo, dieron su vida, su salud, su tiempo. Será el momento de levantar un monumento a estos héroes.

Francisco Alejandro Ramírez

Bajando la cuesta

La clase media se perdió entre la pobreza y la desesperación. Cada día deja de lado un logro que consiguió a fuerza de trabajo y sacrificio. Va deshilachando en sus recuerdos las buenas épocas, donde la salida del sábado era el preparativo de la semana, y soñar con alquilar una casita en la costa era el esfuerzo del año. Claro que frente a la realidad de otros se siente miserable por quejarse, pero se desvanecieron los sueños, y eso la enfrenta a una contradicción permanente entre la culpa y la bronca. Pertenecer a la clase media tiene un costo que hoy la mayoría no puede afrontar, cada uno en su medida fue dejando, en el camino, lo que creía propio. Y vamos bajando la cuesta.

El resultado es el fruto de políticas equivocadas, de una inflación inmanejable, de expropiaciones a base de impuestos abusivos y una inmoralidad en el manejo del dinero público.

La patria debería demandar a cada responsable del desastre que provoca.

Susana Mastronardi

Odio, no memoria

Días atrás efectué una visita al Museo de la Memoria de la ciudad de Rosario. Más allá de la pobreza de elementos, me afectó mucho la fuerte tendencia ideológica ya conocida… ¿Qué sentido tiene la exaltación del Che Guevara y de Fidel Castro o de las pañuelos verdes? Pero lo más duro fue ver la placa en el patio, que expresa: “Son 30.000. No olvidamos. No perdonamos. No nos reconciliamos. Municipalidad de Rosario”.

No es memoria, es odio. Así no aprendemos nada. Así nunca podremos renacer.

Gustavo M. Audano

Jugar con las carencias

El lunes 13 de septiembre empezaron las promesas de campaña. Todos los días vemos y leemos noticias acerca del reparto de algún bien material en municipios oficialistas o la promesa de pronta entrega de electrodomésticos o bicicletas. Desde los medios oficialistas cada uno de estos actos son motivo de difusión y exaltación partidaria. Llegó desde Tucumán el ministro Manzur para dar la buena noticia cotidiana. Sin embargo, los ciudadanos que no estamos de acuerdo con esta metodología nos preocupamos y nos indignamos. De acá a noviembre vamos a seguir viendo todos día tras día cómo el partido oficialista pretende comprar votos. Esta metodología es corrupta y perversa porque apela a la necesidad de los pobres, a quienes subestiman. Jugar con las carencias es una acción inmoral, porque al exponer a los más necesitados a recibir dádivas, no hacen otra cosa que menoscabar su dignidad. Así aconsejaba Martín Fierro a sus hijos en La vuelta de Martín Fierro, escrita en 1879: “El trabajar es la ley, / porque es preciso alquirir; / no se espongan a sufrir / una triste situación: / Sangra mucho el corazón / del que tiene que pedir. / Debe trabajar el hombre / para ganarse su pan; / pues la miseria en su afán / de perseguir de mil modos, / llama en la puerta de todos / y entra en la del haragán”. Sin dudas, la cultura y la vida del trabajo son las que los argentinos de bien queremos.

Andrea Cecilia Testa

Jubilaciones

“No es un regalo, es un derecho”, dice un aviso (¿de campaña?) en relación con el subsidio, por única vez, que recibirán unos 30.000 jubilados que no llegan al día 20 tras la promesa incumplida de Alberto, que, tal como había afirmado en campaña (y como nos tiene acostumbrados), iba a recomponer las jubilaciones, pero anuló la fórmula de reajuste que había decidido el gobierno anterior (que era mucho más ventajosa) para determinar por decreto anuncios cada 3 meses, que están por debajo de la inflación. Si, tal como se anuncia, es un derecho, es de suponer que incrementará esas magras jubilaciones de aquí en más. Salvo que, como viene sucediendo, el Gobierno no quiera comprometerse a otorgar aumentos permanentes y les regale “derechos”, cada vez que las papas quemen, a los abuelitos, a quienes tanto quieren cada vez que se acercan las elecciones.

Mario Andeguz

Mafalda

A propósito de la columna de Natalia Blanc sobre el aniversario de la muerte de Quino, las tiras de Mafalda, además de su humor y su visión del mundo, ofrecen una imagen muy completa de la sociedad argentina en la década de 1960. Al menos, en la ciudad de Buenos Aires. Sabemos que el padre de Mafalda era empleado en las oficinas de una compañía de seguros. La madre, ama de casa. Vivían en un departamento de tres ambientes, tenían auto y se iban de vacaciones todos los años.

Mafalda y sus amigos, además, iban todos a una escuela pública, a pesar de su probablemente diversa extracción social.

Claudio H. Sánchez

El Papa y los jueces

El papa Francisco acaba de enviar un video suyo al Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y Doctrina Franciscana, recordándoles a los magistrados “que no hay democracia con hambre, ni desarrollo con pobreza, ni justicia con inequidad”. ¡Totalmente de acuerdo! (quién podría no estarlo). Ahora, humildemente sugiero a Su Santidad que en un próximo video recuerde a los magistrados que no habría ni el hambre ni la pobreza ni la inequidad que hay, y que, por lo tanto, habría mejor democracia, desarrollo y justicia, si no hubiera la espeluznante corrupción que hay, que para eso están los jueces.

Juan Carlos Sorondo

Uso del Himno NacionaI

¿Hasta dónde es posible llegar en la Argentina con la decadencia de valores? Como si todo fuera poco, vemos por estos días publicidad de una panificadora usando de banda de sonido ni más ni menos que ¡el Himno Nacional! ¿Tienen algún escrúpulo los anunciantes y publicitarios? ¿Existe algún ente que controle o regule el uso mercantil de símbolos patrios o religiosos? Ya nos habíamos ido a la banquina… pero ahora volcamos.

Adrián Armando Klas

Leyendas con errores

En un programa de difusión cultural, hablando del Palacio Ortiz Basualdo, el graph mencionó que los arquitectos de la época se inspiraban en las construcciones de “Biarrits”. Creo que deberían revisar las leyendas antes de publicarlas, ya que si la idea es educar hagámoslo correctamente.

Olga E. Pita

Palermo ruidoso

¿En qué momento se pasó de habilitar seis recitales por año en el Campo Argentino de Polo y el Hipódromo de Palermo, a una habilitación diaria para pasar música a cielo abierto? De miércoles a domingo hasta las 4 am música a todo volumen y al aire libre, todas las semanas del año. Esta es la rutina nocturna a la que gran parte de los vecinos de Palermo estamos sometidos, y está afectando nuestro sueño y nuestra salud. Ambos predios deportivos han dejado de ser centros recreativos y gastronómicos para convertirse en boliches al aire libre, en plena zona residencial. Los vecinos de la zona sufrimos no solo el ruido, sino también las vibraciones de ventanas y paredes, haciendo imposible el descanso. Y nos afecta más los días de semana, cuando tenemos que despertarnos a las 7 am para trabajar.

Sí al desarrollo gastronómico y comercial. No a transformar el barrio en un descontrol nocturno.

Martín De Lio

