Hidrovía, las PASO y desaciertos

Hidrovía

Recientemente, el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario publicó un excelente artículo sobre la Hidrovía, en el que destacaba su importancia y la eficacia del dragado por dos empresas privadas, una de ellas belga, la más importante del mundo; la otra, argentina. Ahora se está debatiendo su inminente estatización con un sesgo equivocadamente nacionalista. El Estado argentino no cuenta con los medios ni con la capacitación para hacerlo. Es un tema en el que no cabe la improvisación; de llevarse a cabo puede tener consecuencias económicas graves y a corto plazo. Fundamento esto por la sedimentación permanente y conocida que tienen el Rio de la Plata y el Paraná, agravada por la anormal bajante, que lleva dos años en este último.

Carlos Cucchiaro

DNI 4.403.458

Las PASO

Llama la atención el desconocimiento que existe entre muchos políticos argentinos del valor que tienen las elecciones internas o primarias, para que los ciudadanos puedan elegir los mejores candidatos que los representarán en los procesos electivos de medio término o presidenciales. Se aduce que su realización puede dejar muchos heridos, y que es preferible negociar una lista de unidad dentro de cada partido o coalición. Contrario a lo que se cree, el intercambio de ideas –lejos de herir– mejora las propuestas que cada candidato hace para beneficio del electorado, siempre que se terminen implementando para el bien del país. Y llama la atención que esto ocurra en nuestro país, donde se toman como ejemplo y guía los procesos utilizados por las naciones desarrolladas para la selección de candidatos y las elecciones primarias están totalmente aceptadas como parte del juego electivo. En esas elecciones el bando perdedor se encolumna inmediatamente detrás del bando vencedor y le ofrece su apoyo irrestricto en las elecciones que se desarrollan a posteriori. A nadie se le ocurriría –de entre los perdedores– formar un nuevo partido. Si tal fuera el caso, lo que se lograría son pequeñas agrupaciones en lugar de menos agrupaciones y más grandes, que faciliten la negociación para definir las muy necesarias políticas de Estado de largo plazo. El uso del término “heridos”, en mi interpretación, tiene más que ver con intereses personales, o subalternos, y la aplicación de listas de consenso, aparte de trabar el enriquecimiento de propuestas, niegan la oportunidad de surgir a una nueva clase de dirigentes, que tanta falta le hacen a nuestro país.

Fernando Lagos

DNI 5.615.261

Desaciertos

Entre los tantos dramas que surgieron de los errores y desatinos en la lucha contra la pandemia se destacan los errores en materia de adecuar la educación a la cuarentena con el objetivo ciego de su parálisis total. Pese a la información internacional y científica de que las aulas no contagiaban, y sin tener en cuenta la opinión del ministro del área, se ordenó el cierre de escuelas mediante un DNU. Por suerte, la ciudad de Buenos Aires recurrió y obtuvo un fallo favorable de la Justicia. Provincias gobernadas por Juntos por el Cambio, como Mendoza, Jujuy y Corrientes desconocieron parcialmente el decreto, y provincias gobernadas por el justicialismo tomaron en algunos casos una decisión similar. Les quedó en cambio al oficialismo como símbolo Formosa, Santa Cruz y Buenos Aires. El aula era lo último a cerrar por su condición en las tareas de socialización, horarios, disciplina, alimentación, etcétera. Por supuesto, afectando a más del 50% de la población juvenil que está por debajo de la línea de pobreza y que no tenía alternativa para desarrollar las actividades señaladas. Lo dicho aleja la mentirosa realidad de priorizar la lucha contra la pobreza postergando estas actividades y condenando a millones de jóvenes a una disminución de su capacidad futura. Completando el dislate y creyéndose iluminados propusieron el lenguaje inclusivo, obligando el Estado a su uso. Vaya como recuerdo a fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, cuando la oleada de inmigrantes hizo que casi millones de argentinos hablaran un seudoidioma llamado “jeringozo”, y sin embargo a nadie se le ocurrió su enseñanza obligatoria. Por suerte este disparate ya fue descartado por la Real Academia Española. Me viene el recuerdo de la última reunión de la Academia de la Lengua en la ciudad de Rosario, donde después de un debate encabezado por el inolvidable Roberto Fontanarrosa, él mismo incorporó una palabra que para muchos es descalificadora. No quiero igualar a los que tuvieron la iniciativa condenable con ese vocablo, pero sí demuestra que hay quienes hacen trascender disparates para exhibirlos ante la opinión pública. Mucho va a costar recuperarnos de estos desaciertos que creo que marcan la decadencia en esta como en tantas otras áreas a las que nos ha llevado el oficialismo. Ante la proximidad electoral que la ciudadanía tenga en cuenta en su decisión soberana la acumulación de los errores y desaciertos cometidos.

José María García Arecha (h.)

Exsenador de la Nación ( UCR- CABA)

Cortes de electricidad

Estamos padeciendo en pleno barrio de Caballito no tener corriente eléctrica. Desde el 26 de junio no contamos con ella, cortan de a ratos y en mi edificio hay tres fases, van cortando de a una o de a dos, con la consecuencia de que no funcionan los ascensores, ni las bombas que proveen agua. Además, por la baja tensión en cada departamento no funcionan las estufas, las computadoras, no hay internet ni TV y no se pueden cargar los celulares. Ni hablar de la heladera. Con este frío, hay personas mayores. En verano es lo mismo; nadie se hace cargo. Vivimos reclamando.

Patricia Bernardello

DNI 14.078.558

En la Red Facebook

Tras su remodelación y una serie de mejoras, reabre la terminal de micros de Retiro

" Muy buena noticia, ojalá la gente destinada al mantenimiento e higiene del lugar cumpla con su trabajo… los lugares públicos al poco tiempo de ser inaugurados sufren un paulatino deterioro. En cuanto a nosotros como usuarios, recordemos que la estación es de todos, ¡cuidémosla!”- Liliana Svilarich

“Corran a las mafias de las paradas de taxis también”- Hernán Alonso

“Buenísimo”- Estela Olmos

