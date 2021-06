Homenaje a víctimas, Facundo Manes, educación y progreso

Homenaje a víctimas

El presidente de la Nación encabezó un acto en homenaje a los (en ese momento) más de 92.000 argentinos fallecidos por Covid, apenas seis días después de que el ranking de resiliencia de las naciones, llevado a cabo por Bloomberg, sobre la base de índices sanitarios y económicos oficiales, ubicó a la Argentina en el último lugar entre los 53 países evaluados. Ranking con el que coincidieron un informe del Centro de Estudios para el Cambio Estructural y un reporte del Banco Mundial, quienes también consideraron a nuestro país entre los peores en la gestión de la pandemia y la economía. Mi esposa, amiga y compañera, fallecida por Covid hace una semana, no es un número más. Gozaba de un excelente estado de salud y falleció por la negligencia e inoperancia del Gobierno. Porque si entre diciembre y marzo hubiéramos tenido la cantidad de vacunas que tantas veces nos prometieron, ella se habría vacunado. Si no hubiéramos hecho prevalecer la ideología y los negocios con amigos por sobre la posibilidad tangible de contar con una de las mejores vacunas del mundo, como es el caso de la Pfizer, mi mujer posiblemente estaría viva. Y sí, Copani, ¡traigan la Pfizer!.

En nombre de mi esposa, cuya memoria vivirá por siempre en mí, y en el mío propio, le quiero decir al Presidente que su homenaje y la ceremonia de recogimiento y de reflexión por las víctimas no me interesan, y mucho menos nos devuelven, a mí ni a nadie, la vida de nuestros seres amados. En unos pocos días más, alcanzaremos la trágica cifra de 100.000 muertos. Cien mil muertos que lleva sobre su espalda, y que espero pesen sobre nuestros espíritus en el momento de emitir nuestro voto.

Si digo que el doctor Facundo Manes es un buen candidato, nadie se va a sorprender. Salvo alguna crítica de Elisa Carrió, más un sector de Pro, quienes por las dudas abrieron el paraguas de par en par, casi no existe resistencia desde la oposición. Pero no es un buen candidato por el hecho de dirigir la Fundación Favaloro o ser un eximio neurocientífico, lo cual no es poca cosa, sino por el proyecto inclusivo que expresa en su concepción ideológica. Amén de ello, lo que es más importante, su capacidad de diálogo hacia todos los sectores, lo cual lo pone en una línea de largada para ser el hombre predestinado a acabar con la grieta, que tanto daño viene haciendo a la nación. Eso sí, un pequeño detalle: quien tiene que tomar la decisión es el propio Manes.

“Educar al pueblo es condición de vida, de orden y de progreso, porque si la inteligencia no imprime su sello en la cabeza del pueblo, el pueblo será ignorante, y en posesión de la soberanía hará los gobiernos a imagen y semejanza suya, y el nivel político bajará tanto cuanto baje el nivel intelectual”. Palabras del general Bartolomé Mitre. Nada más indicado para el horror que estamos viviendo en el presente, con un gobierno que solo quiere aumentar los ignorantes para seguir existiendo.

Observo esta etapa electoral con atención. Los nombres se superponen a las ideas, y supuestos estrategas y tácticos idean movimientos pretendidamente astutos para sus intereses electorales. Percibo en lo personal que los más notorios políticos de nuestro país se quieren a sí mismos más que al país. No estoy pidiendo que juren con gloria morir ni patriotismo, solo pido que desempeñen el cargo al que se postulan con el interés nacional como objetivo. Quizás así puedan evitar –si ya no es tarde– tener que repetir los dichos de Indalecio Prieto, quien fue un relevante político español republicano cuyo gobierno naufragó en la Guerra Civil: “Pocos españoles de la actual generación estarán libres de culpa por la infinita desdicha en que han sumido a su patria. De los que hemos actuado en política, ninguno”. Soy un ciudadano y no me siento excluido de la culpa, pero quisiera instar a quienes actúan en política en nuestro país –al menos los que tienen escrúpulos– piensen en este breve texto, plenamente aplicable a nosotros, los argentinos.

Anteayer, en calles de la CABA, tuve delante mío una imagen rubicunda y lastimosa de un miembro de la fuerza policial metropolitana, de estatura mediana y por lo menos 120 o 130 kilos de peso. No quiero imaginarme a esa persona frente a una emergencia de persecución o fuerte estrés: podría fácilmente ser víctima de un infarto, más allá del perjuicio que esto le genera para realizar su trabajo. Recuerdo que cuando se creó ese cuerpo, las exigencias para su ingreso eran bastante serias en todo aspecto, querían diferenciarlo de la preexistente Policía Federal, que tenía deficiencias notorias. Evidentemente, los requisitos se han relajado, y no para bien. ¿Qué pasó? No lo sé. Lo que sí sé es que habría que hacer un esfuerzo para mejorar en ese sentido.

El sábado pasado desapareció una deportista cerca de la localidad balnearia de San Clemente del Tuyú mientras practicaba kitesurf. Gracias al aviso de sus compañeros, es ahora intensamente buscada por la Prefectura Naval Argentina (PNA), con asiento en partidos vecinos como General Lavalle y General Pueyrredón. En Uruguay existe una institución honoraria de salvamento llamada ADES. Está formada por voluntarios que se entrenan semanalmente para hacerse a la mar con el único fin de ayudar. ADES Uruguay forma parte del Comité Nacional de Emergencias uruguayo, y a nivel internacional integra la IMRF (International Maritime Rescue Federation). Posee bases en los principales puertos de mar y río de la costa vecina. Quizá sea hora de tomar ejemplo de aquella institución y adaptarla a nuestro litoral marítimo.

“¡Aplausos y mil millones de gracias es poco!”- Mariana Utge

“¡Eso es un homenaje! Simplemente un aplauso, pero tan sincero que recorrió el mundo. ¡Aprendan, gobernantes! “- Eduardo Belastegui

