Honor y gloria, tormenta perfecta, derechos

Honor y gloria

Desde 1982, el 2 de abril pasa a ser día patrio y corresponde que recordemos a quienes combatieron en las Malvinas en esa epopeya. Honremos con nuestras oraciones a quienes quedaron en la tierra malvinense. Reconozcamos a quienes lucharon y volvieron y ahora conviven con nosotros. Son héroes de la patria, y muchas veces no los reconocemos como tales. Luzcamos con orgullo nuestra escarapela nacional, la fecha lo amerita.

Honor y gloria a los héroes de Malvinas.

José Mancera

Tormenta perfecta

Respecto de las notas de Hugo Alconada Mon sobre las islas Malvinas, creo importante puntualizar que fue Gran Bretaña quien, en los años previos a 1982, armó una “tormenta perfecta”. La vieja potencia colonial no quería gastar ni en la defensa ni en el desarrollo de las islas, pero tampoco desafiar los intereses de la Falkland Islands Company (FIC) y el lobby nacionalista de los isleños en su Parlamento. Cuando Gran Bretaña aceptó y alentó la política de seducción ofrecida por la Argentina, lo hizo perfectamente consciente y a sabiendas de que jamás ofrecería nada sustancial a cambio y que, por lo tanto, más tarde o más temprano iba a enfrentar el malhumor y la frustración argentinos. Que nuestro país haya perdido la oportunidad de recuperar los indiscutibles derechos que tiene sobre las islas (¡indiscutibles aun para los ingleses que estudian historia!) por la obtusa manera como en 1982 manejó sus recursos militares y diplomáticos no quita la grave responsabilidad británica en el conflicto, comenzando por el acto de fuerza de 1833 y continuando por la duplicidad y las mentiras con las que aquel país se manejó en las décadas de 1960 y 1970.

Martín Lagos

Derechos

Estimado señor Rodríguez Larreta: si yo transgredo una ley o una norma me hace pagar mi mala decisión con grúas que actúan con suma rapidez. Pero al mismo tiempo usted permite un acampe en plena avenida 9 de Julio. Le pregunto: ¿mis derechos están dentro de su campaña o se olvidó?

Cristina Aleman

Segunda opinión

Como médico, conozco lo que es pedir una segunda opinión. Cuando un paciente es complejo o el tratamiento aplicado no resulta, se recurre a ella. Nuestra patria no funciona. Un país vecino, Uruguay, fue a un referéndum impulsado por la oposición. Lo ganó el presidente. ¡No más piquetes que cortan el tránsito y no más huelgas irracionales! Doctor Lacalle Pou, lo llamo para una segunda opinión.

Juan Carlos Parodi

Unidos, con la verdad

Señores del gobierno nacional, opositores, simpatizantes y fanáticos, solo tendremos memoria, verdad y justicia el día que la historia se cuente completa, no solo la mitad. Se debe contar todo lo sucedido durante la década de 1970. Deben reconocer que en un gobierno democrático la Triple A cometía crímenes. Los jóvenes revolucionarios también cometían crímenes, secuestros y demás atrocidades. Los políticos pidieron que salieran las Fuerzas Armadas a la calle para restablecer el orden. Fue la señora presidenta María Estela Martínez de Perón quien por un decreto constitucional ordenó aniquilar la subversión. Las madres de los mal llamados jóvenes idealistas deben reconocer que sus hijos mataban, ponían bombas, secuestraban y torturaban no solo al personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad, a civiles también. No podemos negar que se cometieron errores por parte de las Fuerzas Armadas, pero para la Justicia parece que solo ellos fueron los culpables y responsables de todo.

Señores cuenten la verdadera historia, reconozcan los errores cometidos y que haya justicia para todos y no solo para una parte.

Terminemos con la pelea entre hermanos, somos todos argentinos. Unámonos y juntos haremos la patria grande, la Argentina libre y soberana bajo el manto de nuestra bandera celeste y blanca.

La unión hace la fuerza.

Viviana Clementina Figari

No nos protejan

Controlar las redes para proteger al ciudadano de la agresión, el bullying, la violencia. ¿No será más bien para protegerse y encubrir la inoperancia del Gobierno, como la batalla contra la inflación, que nunca empieza?

Ana Astigueta

Cuentas en el exterior

La senadora por el Frente de Todos Juliana Di Tullio defendió los dos proyectos que presentaron los kirchneristas, que gravan con un impuesto del 20% en dólares las cuentas y los bienes no declarados en el exterior, y cuyos poseedores, a los que denominó “delincuentes” que lavan dinero, deberán pagar para que el país pueda cumplir con el FMI. El expresidente Néstor Kirchner, fundador del espacio político que representa la senadora Di Tullio, recibió durante su gobernación de Santa Cruz el pago de 500 millones de dólares por regalías de YPF, según sus propias declaraciones. También dijo que los envió al exterior, por no confiar en la clase dirigente de ese momento. El gobernador Acevedo, años después, anunció el retorno de los fondos –luego de muchas idas y venidas– que finalmente se concretó durante la gestión del gobernador Daniel Peralta. El monto original producto de las regalías según las denuncias habría sido de 630 millones de dólares –y se habría incrementado estando en el exterior–, que no concordaban con los 500 declarados por Kirchner. Por tal motivo, la senadora Di Tullio, antes de acusar de delincuentes a los que lavan dinero y mirar la paja en el ojo ajeno, debería mirar la viga en el propio.

Mariano E. Correa

Divorciados

La coalición gobernante se asemeja actualmente a esos matrimonios que han tomado la decisión de divorciarse permaneciendo a la vez bajo el mismo techo por no contar con un espacio mejor que los contenga.

Gustavo Saad

