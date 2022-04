Humo insalubre, fastidiar al turismo, Ucrania y la OTAN

Humo insalubre

Con gran disgusto vi por TV el gran piquete en la ruta 3 en La Matanza, dirigido por Raúl Castells. En el corte de la avenida se quemaban decenas de neumáticos de automotores, que generaban una gruesa columna de insalubre humo negro. Hace 60 años me había dicho mi padre (que era médico neumonólogo) que ese humo producido por la quema del caucho y otros productos de las gomas era muy cancerígeno. Y me comentó que en una revista médica había visto un experimento que consistía en poner un poquito de esa sustancia humeante en la oreja de un conejo, que en poco tiempo producía un tumor canceroso. Creo que este es el único país en que se autoriza este gran atentado al medio ambiente y a la salud de las personas y animales. Debe estar completamente prohibido y sujeto a causas penales.

Edgardo R. Purnik

Fastidiar al turismo

Cuando se trata de fastidiar alguna actividad relacionada con el turismo receptivo, la imaginación de funcionarios y burócratas resulta de una riqueza inagotable. Ahora, puestos a buscar el modo de perjudicar o al menos bastardear los lugares de mayor interés para los visitantes extranjeros, han decidido arancelar el ingreso al cementerio de la Recoleta. Podríamos pasar algunas horas discutiendo la conveniencia o no de dicha medida. Argumentos en pro y en contra no faltan y fueron expuestos en varios encuentros entre las autoridades del cementerio y diversas instituciones vinculadas directamente con el quehacer turístico. Lo que llama la atención, sorprende e indigna es la falta de sentido de oportunidad. En momentos en que debemos esforzarnos por atraer nuevamente al turismo la decisión de cobrar entrada al cementerio boicotea las mejores intenciones. Agrega un costo imprevisto al desprevenido turista a lo que debemos sumar la “picardía” criolla de aceptar el pago solo con tarjetas bancarias. Las consecuencias de esta medida harán que disminuya sensiblemente el caudal de visitantes y se cancele uno de los mayores atractivos de la ciudad.

Mario Braun

Expresidente de la Asociación de Guías de Turismo de Buenos Aires

Ucrania y la OTAN

¿Cómo poner fin a la calculada locura del nuevo déspota aniquilador Vladimir Putin? Con la pluma: no; con la economía: sabemos que tampoco. Con… ¡las armas! ¿Hay alguna duda ? Si Occidente no actúa rápido, con la OTAN, será tarde para una vida en libertad para millones de personas (la historia así lo enseña). ¿Que hay así un riesgo de exterminio total? Y, sí. Pero será una extinción digna, solidaria con la sufriente Ucrania y por esa misma libertad (nada menos).

Pablo José Fortin

Una hora más de clase

En dos artículos del capítulo de “Declaraciones, derechos y garantías de la Constitución Nacional”, el 5 y el 14, se hace referencia explícita a la educación. En uno se establece que cada provincia deberá asegurar la administración de la educación primaria y en el otro se señala el derecho de enseñar y aprender. En las últimas décadas se extendió por ley la obligatoriedad de la enseñanza desde los 4 años de edad hasta el fin del nivel secundario. Obligatoriedad que por supuesto no se cumple estrictamente, por diversos factores. Esta semana se dio a conocer una propuesta del ministro nacional del área de aumentar una hora diaria la actividad de las escuelas primarias. Simultáneamente, se conocía un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación en el que se anunciaba que solo el 16% de los estudiantes finaliza el nivel medio de estudios en tiempo y forma. El hecho de proponer el aumento de horas de clase diarias en el nivel primario muestra la brecha que existe entre la realidad escolar de los 24 distritos y el conocimiento cabal por parte de las autoridades de lo que ocurre en las aulas. Agregar una hora por turno implica la extensión de la actividad, ya sea anticipando el ingreso de alumnos, docentes y personal no docente o posponiéndolo. No hay otra manera. Esto traerá aparejados, sin dudas, reclamos sindicales que, en este caso, serán lógicos. A mayor carga horaria correspondería mayor retribución. Pero es desde el punto de vista pedagógico que la propuesta falla. Se cree erróneamente que aumentando el número de horas de clase se mejorará el rendimiento escolar. Se presenta así la disyuntiva entre cantidad versus calidad.

Preocupémonos por asegurar los contenidos, los saberes y esto traerá como consecuencia el retorno al camino de la excelencia educativa de la que tanto se habla, pero que hace tanto tiempo hemos abandonado.

Jorge Norberto Butera

Oposición unida

Al expresidente Mauricio Macri se le otorgó un permiso especial para salir de país para participar en el Mundial de bridge. No sé cuánto aporta esto a la imagen de la oposición, donde varios de sus miembros, por ejemplo, Patricia Bullrich, se desvelan trabajando día y noche para llegar bien posicionados a 2023. Creo que fue poco feliz también que Macri se mostrara almorzando con el polémico Donald Trump, cuando hay tanta rispidez en la Argentina por el tema de la deuda. Los que depositamos esperanza y anhelos en que pueda afianzarse la oposición para las próximas elecciones necesitamos verlos unidos y trabajando arduamente, como lo hace la mayoría.

Denise N. de Gallagher

Fe de vida

Exigir la fe de vida nuevamente es otro problema para nosotros, los jubilados. Por tal motivo propongo que sea el Registro Civil quien lo evite ya que este es el ente encargado de emitir el correspondiente certificado de defunción cuando el servicio fúnebre actuante le entrega el DNI del difunto. Si el Estado usa la tecnología actual, informando el deceso del jubilado a quienes lo necesiten (Anses, el organismo encargado del padrón electoral, etc.), evitando de esta forma que los jubilados sigan cobrando y los muertos sigan votando, si es ese el temor.

Alejandro T. Watts Bollini

