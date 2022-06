Imagen moderada, a contrapelo, mandato evangélico

Imagen moderada

Cristina está en pleno proceso de moderación (acting para la tribuna), preparando su candidatura para 2023, manteniendo reuniones con el embajador de los EE.UU., empresarios, y ahora con Melconian. Lo mismo que cuando nos decía que Alemania era su modelo, a poco de ser elegida en 2007. A Melconian lo usa para nutrirse de información y después atacar a Guzmán. Lo inentendible de Melconian es que manifestó: “Hay que darle la chance a la gente de que cambie”. Qué iluso.

María G. Serrudo

DNI 43.286.343

A contrapelo

El fallo “Roe vs. Wade” de la Corte Suprema estadounidense garantizó, en 1973, el derecho a interrumpir el embarazo en todo el país. La decisión, ahora revocada, consideraba un derecho absoluto al aborto durante el primer trimestre del embarazo. Ahora deja de ser “un derecho fundamental”, para permitir el progreso en los estados adherentes al fallo de progresar en la protección del carácter sagrado de la vida. El fallo revocado generó más de 61.000.000 abortos en los EE.UU. Los derechos constitucionales están por encima de las leyes estatales. Es así porque en una verdadera democracia los derechos fundamentales son la libertad, la vida y la propiedad, lo que ciertamente no ocurre en nuestro país. Es así como nuestra ley de aborto representa una ideología extremista. No es de extrañar en este gobierno, responsable por lo menos (por razones ideológicas) de la muerte de más de la mitad de los 130.000 muertos por Covid, al haber demorado la vacunación de la población por más de un año, al igual que la extensa cuarentena. Responsable, además, de una pobreza y un cierre de empresas en la Argentina nunca antes vistos. Inconsultamente con el pueblo argentino, ha alineado al país con regímenes represivos y totalitarios comunistas, como lo son Rusia, China, Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Otra vez, la Argentina a contrapelo de la historia.

Alberto J. del Campo Wilson

DNI 10.133.913

Mandato evangélico

En referencia a la carta de lectores de María Guadalupe Jones del 23 de junio, titulada “Agonía en prisión”, en la que relata lo sucedido con el cabo de la Fuerza Aérea Julio Flores, sin lugar a dudas la Justicia será firme si se consolida en la verdad, y ella nunca es distante o ajena a la caridad. Como dice la Sagrada Escritura en el Salmo 85: “El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán”.

Como obispo castrense he tenido la posibilidad de conversar con Julio Flores y conocer su realidad. Quiera Dios que su situación sea tenida en cuenta. Escuchar, conocer y considerar el contexto del pasado ayuda para tomar medidas acertadas y justas que no se empañen o mezclen con actitudes de dureza y venganza. Quiero ser solidario con su familia y con el mismo Julio, y recordar que el precepto de amar siempre y a todos es un mandato evangélico de permanente actualidad y vigencia.

Santiago Olivera

Obispo castrense de Argentina

DNI 12.566.508

Precios desacoplados

Es conocida la teoría del kirchnerismo de que los precios internos deben desacoplarse de los internacionales con el objetivo de mantener abastecido el mercado interno a precios asequibles. Sin embargo, es un grosero error de política económica, con componentes ideológicos y demagógicos. Cada vez que los gobiernos han intentado desacoplar los precios de nuestras commodities exportables terminamos con la escasez del producto. Desaparecieron más de 10 millones de cabezas de ganado con la prohibición de Moreno de exportar carne, tuvimos que importar trigo de Uruguay por las irrazonables retenciones. El caso del gasoil no escapa a esta lógica. El precio del crudo (insumo básico del gasoil) está en el mundo a 100 dólares, pero los productores locales lo tienen que vender a aproximadamente 60. Pero nuestra producción de gasoil no alcanza a cubrir toda la demanda y entonces las refinerías lo tienen que importar a precios internacionales y vender a precios “desacoplados”. Por otra parte, nuestros precios “desacoplados” son muy atractivos para los vecinos que cruzan la frontera al solo efecto de llenar sus tanques. Y como siempre sucede con estas políticas que pretenden controlar todo sin tener la capacidad “policial” para hacerlo, aparece el mercado negro o blue, que no respeta los precios “desacoplados” y obedece, como todo mercado, a la oferta y la demanda.

Horacio Fernández

DNI 4.525.159

Profesores de la UBA

Con relación a la carta del señor Eduardo F. de Abelleyra, en la cual se pone en duda el nivel académico de la UBA por lo que piensan y expresan dos profesores de la institución, quisiera señalar que el art. 37 del Estatuto de la Universidad de Buenos Aires establece: “Los profesores regulares son designados por concurso en conformidad con la reglamentación que dicta el Consejo Superior de la universidad (…)” y que, por su parte, el art. 44 del mismo estatuto señala: “Los profesores titulares, asociados y adjuntos son designados por concurso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 y 46 del presente estatuto. El término por el cual son designados es de siete años. En el año del vencimiento de dicho plazo se llamará nuevamente a concurso, y el jurado, nombrado a tal efecto, deberá pronunciarse sobre los siguientes puntos: a) si el profesor cuyo nombramiento caduca se ha desempeñado en forma satisfactoria; b) si entre los aspirantes presentados a concurso existe alguno de méritos equivalentes o superiores al anterior”.

Por tal motivo, creo que el nivel y prestigio de la UBA no pueden juzgarse por el pensamiento y los dichos de quienes se “autoperciben” en esa categoría docente.

Norberto P. Corsaro

Exsecretario de Asuntos Académicos de la UBA

DNI 4.411.740

En la Red Facebook

Sergio Massa destacó la presencia de Alberto Fernández en el G-7: “Es una de las dos voces más importantes del hemisferio sur”

“Espero que cuenten cómo están el país, la pobreza, etc.”- Silvia Torricella

“Son muy graciosos, si no se alaban y apoyan entre ellos ... ¡quién lo va hacer!”- Susana Sosa

“¡Por favor! Que feo cómo nos dejan parados ante el mundo. Y qué pena, no se preguntaron por qué tantos jóvenes y familias se están yendo”- Patry Gontero